Von zu Hause aus arbeiten und die Zukunft der Arbeit (Ein Update)

Arbeiten wir und sollten wir „für immer“ von zu Hause aus arbeiten? Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus?

Vor einigen Monaten fragten wir die CEOs nach ihren Gedanken zur Zukunft der Arbeit - ihre Antworten waren einstimmig: Das Büro verschwindet zwar nicht, aber sie waren sich alle einig, dass sich die Welt in Richtung eines permanenten Hybrid-Arbeitsplatzes bewegt.

Dennoch sind viele Unternehmen zurückhaltend, den Sprung zu wagen. Manche raten sogar davon ab. Apple galt unter Steve Jobs als einer der weltweit führenden Skeptiker der Unternehmenswelt, was die Vorteile der Arbeit von zu Hause aus betraf (WFH). Jetzt, Monate nach Beginn der Pandemie, sind weniger als 15% der Apple-Mitarbeiter wieder im Büro, und CEO Tim Cook sagt, das Unternehmen werde nicht „zu dem zurückkehren, wie wir waren, weil wir festgestellt haben, dass es einige Dinge gibt, die virtuell wirklich gut funktionieren“.

Wie Apple sind viele Unternehmen seit langem zurückhaltend, wenn es darum geht, weit verbreitete WFH-Richtlinien umzusetzen. Für viele Manager ist der wahrgenommene Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass die Mitarbeiter arbeiten, und dem Glauben an ihre Produktivität weiterhin stark. Reed Hastings, CEO von Netflix, bezeichnete Telearbeit zum Beispiel kürzlich als „rein negativ“.

Aber ist das eine zutreffende Wahrnehmung? Wahrscheinlich nicht — zumindest nicht, wenn man an die fast 900 Telearbeiter denkt, die die WFH-Produktivitätsumfrage unseres Unternehmens beantworteten, einige Monate, nachdem durch COVID-19 Büros, Geschäfte, Bildungseinrichtungen und Arztpraxen geschlossen wurden.

Der Schlüssel liegt in der richtigen Balance der Technologie

Fast drei Viertel unserer Umfrageteilnehmer hatten vor der Pandemie noch nie oder selten von zu Hause aus gearbeitet. Dennoch gaben überwältigende 80% — darunter IT-Experten, Spieleentwickler, Videoproduzenten, Architekten, Fernsehveranstalter, Einzelhändler, Sekundar- und Hochschulpädagogen sowie medizinisches Fachpersonal — an, produktiver zu sein, wenn sie von zu Hause aus arbeiten.

Laut 75% der WFH-Umfrageteilnehmer haben Kollaborations- und Kommunikationstools wie Zoom und Fernzugriffssoftware wie Splashtop wesentlich zur Produktivitätssteigerung beigetragen.

Infolgedessen gab ein Drittel unserer Umfrageteilnehmer an, dass sie davon ausgehen, dass ihre Unternehmen offener für die Arbeit von zu Hause aus sein könnten, auch wenn die Einschränkungen der Pandemie nachgelassen haben. 28% der Teilnehmer schlugen tatsächlich vor, dass die Arbeit von zu Hause aus für ihr Unternehmen dauerhaft zur neuen Normalität werden könnte. Diese Prognose wird durch aktuelle Ankündigungen von Unternehmen wie Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack und Okta gestützt, die planen, ihre Optionen für die Arbeit von zu Hause aus „für immer“ zu erweitern.

Was bedeutet das für dich — WFH nach der Pandemie?

Unter den vielen gemeldeten Produktivitätssteigerungen ebnen viele andere Gründe den Weg für mehr Telearbeit:

Bessere Lebensqualität für Mitarbeiter — Alternativen, von zu Hause aus zu arbeiten, können Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, um langfristig erfolgreich zu sein. Unternehmen können das Spektrum potenzieller Kandidaten für offene Stellen erweitern, wenn sie nicht strikt an geografische Einschränkungen gebunden sind. Und umgekehrt sehen potenzielle Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, weit weg von teuren Küstenstädten, eine Attraktion für Lebensqualität. Für diejenigen, die es vorziehen, in und um städtische Zentren zu leben, können lange tägliche Arbeitswege reduziert oder entfallen.

Geringere Kapitalinvestition — Unternehmen können ihre Immobilienausgaben neu bewerten. Mehr Mitarbeiter, die in Voll- oder Teilzeit von zu Hause aus arbeiten, könnten es Unternehmen ermöglichen, die Quadratmeterzahl der Büroräume zu reduzieren, die sie mieten oder besitzen müssen, um all ihre Mitarbeiter zu ernähren.

CO2-Fußabdruck — Ein CO2-Fußabdruck wird durch die Anzahl der Tonnen CO2 ausgedrückt, die eine Person im Laufe des Jahres emittiert. Laut Action Protect Earth haben Amerikaner einige der größten CO2-Fußabdrücke pro Person, wobei der Durchschnitt pro Amerikaner bei 16,5 Tonnen liegt. Im Gegensatz dazu liegt dieser Durchschnitt in der EU bei 7 Tonnen. Nun stell dir vor, alle Unternehmen würden ganz oder teilweise remote arbeiten. Das wird zu weniger Emissionen, weniger Verbrauch von gedrucktem Papier und weniger Plastikverbrauch für jeden Mitarbeiter führen, der von zu Hause aus arbeitet. Dadurch, dass Telearbeiter nicht jeden Tag zur und von der Arbeit fahren, verändern sie das Ausmaß von Konsum, Verschwendung und Umweltverschmutzung dramatisch.

Die COVID-19-Pandemie und ihre weit verbreiteten Anforderungen an Notunterkünfte haben zu einer plötzlichen, massenhaften Einführung von Funktionen für die Arbeit von zu Hause aus geführt. Einige Unternehmen, die sich zuvor der Idee widersetzt haben, Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu lassen, weil sie sich Sorgen über Produktivitätseinbußen oder andere Bedenken gemacht haben, stellen fest, dass die Flexibilität der Telearbeit greifbare Vorteile bieten kann, nicht nur für die Steigerung der Gewinne, sondern auch für eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt. Das bestätigt die Annahme, die wir vor ein paar Monaten gemacht haben: Telearbeit ist gekommen, um zu bleiben — für immer. Also, falls du es noch nicht getan hast, ist es wahrscheinlich an der Zeit, über einen flexiblen Ansatz für deinen Arbeitsplatz nachzudenken.