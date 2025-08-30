Von zu Hause aus arbeiten und die Zukunft der Arbeit (Ein Update)

Arbeiten wir und sollten wir „für immer“ von zu Hause aus arbeiten? Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus?
Vor einigen Monaten fragten wir die CEOs nach ihren Gedanken zur Zukunft der Arbeit - ihre Antworten waren einstimmig: Das Büro verschwindet zwar nicht, aber sie waren sich alle einig, dass sich die Welt in Richtung eines permanenten Hybrid-Arbeitsplatzes bewegt.
Dennoch sind viele Unternehmen zurückhaltend, den Sprung zu wagen. Manche raten sogar davon ab. Apple galt unter Steve Jobs als einer der weltweit führenden Skeptiker der Unternehmenswelt, was die Vorteile der Arbeit von zu Hause aus betraf (WFH). Jetzt, Monate nach Beginn der Pandemie, sind weniger als 15% der Apple-Mitarbeiter wieder im Büro, und CEO Tim Cook sagt, das Unternehmen werde nicht „zu dem zurückkehren, wie wir waren, weil wir festgestellt haben, dass es einige Dinge gibt, die virtuell wirklich gut funktionieren“.
Wie Apple sind viele Unternehmen seit langem zurückhaltend, wenn es darum geht, weit verbreitete WFH-Richtlinien umzusetzen. Für viele Manager ist der wahrgenommene Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass die Mitarbeiter arbeiten, und dem Glauben an ihre Produktivität weiterhin stark. Reed Hastings, CEO von Netflix, bezeichnete Telearbeit zum Beispiel kürzlich als „rein negativ“.
Aber ist das eine zutreffende Wahrnehmung? Wahrscheinlich nicht — zumindest nicht, wenn man an die fast 900 Telearbeiter denkt, die die WFH-Produktivitätsumfrage unseres Unternehmens beantworteten, einige Monate, nachdem durch COVID-19 Büros, Geschäfte, Bildungseinrichtungen und Arztpraxen geschlossen wurden.
Der Schlüssel liegt in der richtigen Balance der Technologie
Fast drei Viertel unserer Umfrageteilnehmer hatten vor der Pandemie noch nie oder selten von zu Hause aus gearbeitet. Dennoch gaben überwältigende 80% — darunter IT-Experten, Spieleentwickler, Videoproduzenten, Architekten, Fernsehveranstalter, Einzelhändler, Sekundar- und Hochschulpädagogen sowie medizinisches Fachpersonal — an, produktiver zu sein, wenn sie von zu Hause aus arbeiten.
Laut 75% der WFH-Umfrageteilnehmer haben Kollaborations- und Kommunikationstools wie Zoom und Fernzugriffssoftware wie Splashtop wesentlich zur Produktivitätssteigerung beigetragen.
Infolgedessen sagten ein Drittel unserer Umfrageteilnehmer, dass sie erwarteten, dass ihre Unternehmen möglicherweise offener für das Arbeiten von zu Hause aus sein könnten, selbst nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen nachlassen. 28 % der Teilnehmer schlugen tatsächlich vor, dass das Arbeiten von zu Hause aus dauerhaft zur neuen Normalität für ihre Unternehmen werden könnte. Diese Vorhersage wird durch jüngste Ankündigungen von Unternehmen wie Microsoft, HubSpot, Quora, Square, Slack und Okta unterstützt, die planen, ihre Homeoffice-Optionen „für immer“ zu verlängern.
Was das für Sie bedeutet – WFH über die Pandemie hinaus?
Unter den vielen gemeldeten Produktivitätssteigerungen ebnen viele andere Gründe den Weg für mehr Telearbeit:
Bessere Lebensqualität für Mitarbeiter
— Alternativen, von zu Hause aus zu arbeiten, können Unternehmen dabei helfen, ihre Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, um langfristig erfolgreich zu sein. Unternehmen können das Spektrum potenzieller Kandidaten für offene Stellen erweitern, wenn sie nicht strikt an geografische Einschränkungen gebunden sind. Und umgekehrt sehen potenzielle Mitarbeiter, die die Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, weit weg von teuren Küstenstädten, eine Attraktion für Lebensqualität. Für diejenigen, die es vorziehen, in und um städtische Zentren zu leben, können lange tägliche Arbeitswege reduziert oder entfallen.
Geringere Kapitalinvestition
— Unternehmen können ihre Immobilienausgaben neu bewerten. Mehr Mitarbeiter, die in Voll- oder Teilzeit von zu Hause aus arbeiten, könnten es Unternehmen ermöglichen, die Quadratmeterzahl der Büroräume zu reduzieren, die sie mieten oder besitzen müssen, um all ihre Mitarbeiter zu ernähren.
CO2-Fußabdruck
– Ein CO2-Fußabdruck wird durch die Anzahl der Tonnen CO2 ausgedrückt, die eine Person im Laufe des Jahres emittiert. Laut Action Protect Earth haben Amerikaner einige der größten CO2-Fußabdrücke pro Person, wobei der Durchschnitt pro Amerikaner 16,5 Tonnen beträgt. Im Gegensatz dazu liegt dieser Durchschnitt in der EU bei 7 Tonnen. Stellen Sie sich nun vor, alle Unternehmen würden vollständig oder teilweise remote arbeiten. Dies wird zu weniger Emissionen, weniger gedrucktem Papierverbrauch und weniger Plastikverbrauch für jeden Mitarbeiter führen, der von zu Hause aus arbeitet. Infolgedessen verschieben Fernarbeiter, indem sie nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, die Waage des Konsums, der Verschwendung und der Verschmutzung dramatisch.
Die COVID-19-Pandemie und ihre weit verbreiteten Ausgangsbeschränkungen haben eine plötzliche, massenhafte Einführung von Homeoffice-Fähigkeiten erzwungen. Einige Unternehmen, die zuvor der Idee widerstanden, dass Mitarbeiter Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten, aufgrund von Bedenken über Produktivitätsverluste oder andere Sorgen, entdecken, dass die Flexibilität der Fernarbeit greifbare Vorteile bieten kann, nicht nur zur Steigerung der Gewinne, sondern auch um einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt zu haben. Dies bestätigt die Annahme, die wir vor einigen Monaten getroffen haben: Remote-Arbeit ist gekommen, um zu bleiben – für immer. Wenn Sie also noch nicht darüber nachgedacht haben, ist es wahrscheinlich an der Zeit, über einen flexiblen Ansatz für Ihren Arbeitsplatz nachzudenken.