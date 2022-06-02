Eine Umfrage von Splashtop enthüllt, dass Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, eine Produktivitätssteigerung feststellen
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Befragte aus verschiedenen Branchen führen ihre Produktivität auf Softwarelösungen zurück, die es ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben effektiv von zu Hause aus zu erledigen.
SAN JOSE, Kalifornien. , 18. Juni 2020 — Splashtop Inc., ein führendes Unternehmen für Fernzugriffssoftware, veröffentlichte die Ergebnisse seiner Online-Work-From-Home-Umfrage vom Mai 2020 unter 870 zufälligen Befragten aus verschiedenen Bereichen. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass zwar mehr als ein Drittel der Befragten vor der COVID-19-Pandemie noch nie von zu Hause aus gearbeitet hatte — und ein weiteres Drittel hatte selten von zu Hause aus gearbeitet — überwältigende 80 Prozent der Gruppe angaben, mehr oder gleich produktiv von zu Hause aus zu arbeiten.
Zu den Befragten gehörten IT-Fachleute, Spieleentwickler, Videoproduzenten, Architekten, Fachleute für Fernsehübertragungen, Einzelhändler, Grund- und Sekundar- sowie Hochschullehrer und Fachleute aus dem Gesundheitswesen. Ganze 75 Prozent dieser Befragten nutzten Fernzugriffslösungen, um effektiv von zu Hause aus zu arbeiten. Bezeichnenderweise umfasste diese Gruppe Mitarbeiter, deren Arbeit von den lizenzierten Anwendungen der Arbeitgeber abhängt, die rechen- oder bandbreitenintensive Ressourcen erfordern – wie z. B. High-End-Workstations oder Server in Rechenzentren –, die in einer Home-Office-Umgebung nur schwer nachgebildet werden können.
„Vor der globalen COVID-19-Pandemie waren viele dieser Fachleute nicht in der Lage, von zu Hause zu arbeiten, weil sie die Ressourcen dort nicht replizieren konnten, um ihre lizenzierten Software-Anwendungen auszuführen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Zugriff auf Remote-Ressourcen sicher ist. Glücklicherweise eröffnen die Fernzugriffslösungen der nächsten Generation neue Möglichkeiten, damit mehr Arten von Arbeit sicher und produktiv von zu Hause aus erledigt werden können.“
Letztlich unterstreicht die Splashtop-Umfrage zum Thema Arbeit von zu Hause aus die Bedeutung wirksamer Remote-Tools und bringt Licht in diese „neue Normalität“ des Arbeitens von zu Hause aus, die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde:
Vor COVID-19 hatten 71 Prozent der Umfrageteilnehmer nie oder selten von zu Hause aus gearbeitet. Nur 7,8 Prozent gaben an, bereits von zu Hause aus zu arbeiten. Diese Zahlen veranschaulichen die Herausforderung, vor der Unternehmen standen, als plötzlich ganze Belegschaften fast über Nacht von zu Hause aus arbeiten mussten.
Zum Zeitpunkt der Umfrage gaben 80 Prozent der Befragten, die jetzt von zu Hause aus arbeiten, an, produktiver (40,5 Prozent) oder gleich produktiv (39,5 Prozent) zu sein, als in einem Büro. Sie gaben an, dass der Einsatz von Tools für Zusammenarbeit/Kommunikation (z. B. Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) und Fernzugriffstools (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) zu ihrer Produktivitätssteigerung beiträgt.
Tatsächlich gaben 75 Prozent der Gruppe an, Fernzugriffslösungen zu verwenden, um effektiv von zu Hause aus zu arbeiten.
Fast 75 Prozent der Gruppe erwarteten, dass ihre Unternehmen möglicherweise offener für das Arbeiten von zu Hause aus sein könnten, selbst nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen nachlassen, wobei 28 Prozent der Teilnehmer vorschlugen, dass das Arbeiten von zu Hause aus zur neuen Normalität für ihre Unternehmen werden könnte.
„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Arbeitnehmer und Organisationen, die durch COVID-19 dazu gedrängt werden, weit verbreitete Homeoffice-Strategien zu implementieren, die Erfahrung machen, dass sie, insbesondere mit den richtigen Fernzugriffs-Tools, oft tatsächlich die Produktivität steigern können“, sagt Lee.
Weitere Details zur Umfrage, einschließlich der Nutzung von Fernzugriffstools durch die Befragten, finden Sie hier: https://www.splashtop.com/work-from-home-survey-results
Die COVID-19-Ära hinter sich lassen und die digitale Transformation annehmen
Obwohl die Pandemie weiterhin verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, geht es vielen großen Technologie- und anderen Unternehmen, die Strategien für die Arbeit von zu Hause aus umsetzen können, gut. „Wenn wir Dinge wie niedrigere Betriebs- und Reisekosten und eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit bei der Arbeit von zu Hause aus hinzufügen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Unternehmen im Laufe der Zeit eine höhere Akzeptanz von WFH verzeichnen werden“, sagte Lee. Diese Prognose wird durch aktuelle Ankündigungen von Unternehmen wie Twitter, Facebook und Amazon gestützt, die planen, ihre Optionen für die Arbeit von zu Hause aus auch nach der COVID-19-Pandemie auszuweiten.
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