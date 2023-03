Eine Umfrage von Splashtop enthüllt, dass Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, eine Produktivitätssteigerung feststellen

Vor COVID-19 hatten 71 Prozent der Umfrageteilnehmer nie oder selten von zu Hause aus gearbeitet. Nur 7,8 Prozent gaben an, bereits von zu Hause aus zu arbeiten. Diese Zahlen veranschaulichen die Herausforderung, vor der Unternehmen standen, als plötzlich ganze Belegschaften fast über Nacht von zu Hause aus arbeiten mussten.

Zum Zeitpunkt der Umfrage gaben 80 Prozent der Befragten, die jetzt von zu Hause aus arbeiten, an, produktiver (40,5 Prozent) oder gleich produktiv (39,5 Prozent) zu sein, als in einem Büro. Sie gaben an, dass der Einsatz von Tools für Zusammenarbeit/Kommunikation (z. B. Zoom, Microsoft Teams, Slack, Skype, WebEx, Google Classroom) und Fernzugriffstools (Splashtop, VPN, TeamViewer, LogMeIn) zu ihrer Produktivitätssteigerung beiträgt.