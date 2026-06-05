Video: Verwenden von Remote Desktop für Adobe Animate

Sie haben nicht Ihren Arbeitscomputer oder den richtigen Desktop, müssen aber Adobe Animate verwenden?
Splashtop kümmert sich um Sie.
Splashtop Remote Access ist die schnellste und einfachste Lösung, mit der Sie aus der Ferne auf einen anderen Computer zugreifen können, auf dem Animate installiert ist. Sie können die Anwendung von jedem Ihrer persönlichen Geräte aus nutzen und aus der Ferne arbeiten.
Mit Splashtop können Sie Adobe Animate einfach von Ihrem eigenen Laptop, Tablet oder Smartphone aus auf Ihrem entfernten Computer verwenden. Starten Sie einfach eine Fernsitzung mit Splashtop auf diesem Computer, um den Remote-Bildschirm zu sehen und mit ihm in Echtzeit zu interagieren. Sobald Sie von Ihrem persönlichen Gerät auf Ihren Desktop zugreifen, können Sie Animate so verwenden, als säßen Sie direkt vor dem entfernten Computer.
Splashtop ermöglicht es Ihnen, Animate in vollem Umfang zu nutzen, mit vollständigem Zugriff auf alle Animate-Tools, sodass Sie auch bei der Remote-Arbeit nahtlos ausgefeilte Arbeit leisten können.
Die schnellen Remote-Verbindungen von Splashtop mit minimaler Verzögerung sowie HD-Qualität und -Ton bieten effiziente Illustrationen, Animationen und einwandfreie Audiosynchronisierung (sogar Mac-Remote-Desktop-Sound). Sie können Ihre Arbeit weiterhin auf jede Plattform exportieren, veröffentlichen und alle Funktionen wie gewohnt nutzen. Splashtop Remote Access gibt Ihnen das Gefühl, direkt vor Ihrem Arbeitscomputer zu sitzen. Daher ist es ein hervorragendes Werkzeug für die Arbeit von zu Hause oder aus der Ferne. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie Adobe Animate zu Hause oder unterwegs nicht dabei haben.
Mit Splashtop haben Sie von jedem anderen Windows-, Mac- , iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus Zugriff auf jeden Windows-, Mac- oder Linux-Computer.
Starten Sie einen kostenlosen Test und überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es sein kann, Adobe Animate zu verwenden, während Sie remote arbeiten!