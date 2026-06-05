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Splashtop New Features

Die wichtigsten neuen Splashtop-Funktionen von 2019

Splashtop Team
5 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Hier sind einige der beliebtesten Funktionen, die wir 2019 eingeführt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Splashtop-Apps und -Streamer verwenden, damit Sie Zugriff auf alle neuesten Funktionen haben. Die Funktionen variieren je nach Abonnementplan.

Dateiübertragung per Drag-and-Drop

Übertragen Sie Dateien zwischen Computern schnell und einfach mit der neuen Drag-and-Drop-Dateiübertragung. Anstatt das Dialogfeld „Dateiübertragung“ zu öffnen, können Sie Dateien übertragen, indem Sie mit Ihrer Maus oder Ihrem Trackpad eine Datei oder eine Gruppe von Dateien von Ihrem lokalen Computer auswählen und an ein Ziel auf dem Bildschirm des Remote-Computers in Ihrem Fernzugriffssitzungsfenster ziehen.

Splashtop Drag and Drop File Transfer

Sie können Dateien auch in die andere Richtung kopieren, indem Sie diese vom Remote-Computer in einen Ordner oder Desktop Ihres lokalen Computers ziehen.

Sitzungsaufzeichnung

Jetzt können Sie Fernzugriffssitzungen aufzeichnen. Verwenden Sie die neue Sitzungsaufzeichnung -Schaltfläche in der Steuerleiste oben im Fernzugriffsfenster, um die Aufzeichnung zu starten und zu stoppen.

Splashtop Session Recording

Die Aufzeichnungsdateien werden auf Ihrem lokalen Computer im Ordner Documents/Splashtop Business gespeichert. Sie werden im WebM-Mediendateiformat unter Windows oder im mp4-Format auf Mac gespeichert, damit sie auf Ihrem Computer problemlos angezeigt werden können. Der Dateiname (z.B. Splashtop_Recording_20190116_154246_sjc-ai_01.webm) enthält den Namen des Computers, mit dem Sie sich verbunden haben, sowie Datum und Uhrzeit, sodass Sie bestimmte Aufzeichnungen leicht auffinden können. Die Dateien sind nur Videoaufzeichnungen (keine Audioaufzeichnungen).

Verwalten der Computer-Gruppierung über die Splashtop Business-App

Splashtop interface showing options to rename, delete, or create a group in the dropdown menu

Weisen Sie den Computer einer Gruppe zu und erstellen/umbenennen/löschen Sie Gruppen direkt aus der App heraus.

  • Eine Gruppe erstellen

  • Benennen Sie eine Computergruppe um oder löschen Sie sie

  • Weisen Sie einen Computer einer anderen Gruppe zu

Das Benutzerkonto sehen, das derzeit auf einem Computer angemeldet ist

Splashtop Computer Settings interface showing details for the deployed computer

Sehen Sie nach, ob ein Benutzer gegenwärtig am Computer angemeldet ist (angezeigt durch einen Icon-Badge auf dem Computer). Klicken Sie auf das Zahnrad, um den eingeloggten Benutzernamen zu sehen.

Aktualisierte Splashtop Business Apps für Windows und Mac

Die neueste Version enthält mehrere neue Funktionen und Verbesserungen.

  • Schnelleres Rendern großer Computerlisten

  • Sehen Sie, welcher Benutzer in der Computerliste angemeldet ist

  • Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf das Zahnradsymbol neben einem Computernamen klicken (Betriebssystemversion, Benutzer und Dauer der letzten Sitzung).

  • Automatische Wiederverbindung, wenn eine Sitzung aufgrund eines unerwarteten Verbindungsproblems unterbrochen wird

  • Aktualisierte Toolbar-Unterstützung für Multi-Monitor, Android-Streamer und Linux-Streamer

  • Die Funktion „Zur Gruppe zuweisen“ wurde verbessert

  • Bessere Kompatibilität mit MacOS Catalina (für Mac-Client)

  • Verschiedene Korrekturen

Aktualisierte Splashtop Business-App für Android

Business App Android Interface

Die Splashtop Business App für Android wurde mit einem neuen Aussehen und neuen Funktionen aktualisiert. Zu den neuen Funktionen gehören:

  • Frisches neues Design

  • Gruppen reduzieren/erweitern und Gruppenstatus speichern

  • Einfacher Wechsel zwischen Splashtop-Konten

  • Aktualisierte und optimierte Computerdetailseite

  • Unterstützt bis zu 4 Live-Sitzungen

  • Letzte Registerkarte zum Anzeigen des Sitzungsverlaufs

  • Remote-Maus ein-/ausblenden

  • Streamer-Gerätenamen anzeigen

  • Unterstützt Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Italienisch und Französisch

Laden Sie die neueste Splashtop Business-App für Android herunter

Bereitstellen und Verwalten von Bitdefender mit Splashtop

Kaufen, implementieren und verwalten Sie ganz einfach Bitdefender-Endpunktsicherheit auf Ihren verwalteten Computern mit Splashtop Remote Support. Schützen Sie Ihre Computer, indem Sie Bitdefender Endpoint Security über Ihre my.splashtop.com-Konsole erwerben und bereitstellen.

Sehen Sie sich dieses kurze Video an, um zu sehen, wie einfach es ist, Bitdefender (zu einem günstigen Preis) zu kaufen, es mit ein paar Klicks auf Ihren Endpoint-Computern bereitzustellen und dann den Sicherheitsstatus anzuzeigen und Scans durchzuführen. 

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop
Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop

Unbeaufsichtigter Fernzugriff für Linux-Computer

Linux PC Session
Linux Machine

Zusätzlich zu Windows und Mac können Sie jetzt Ihre Ubuntu Linux-Computer von jedem Gerät aus mit Splashtop Remote-Desktop-Lösungen für Linux fernsteuern!

Auf dem entfernten Linux-Computer wird kein Endbenutzer benötigt. Richten Sie Splashtop einfach auf den Linux-Computern ein, auf die Sie Zugriff benötigen, und genießen Sie dann unbegrenzten, jederzeitigen Fernzugriff auf diese Rechner.

Mit Splashtop können Geschäftsleute aus der Ferne arbeiten, haben aber dennoch das Gefühl, direkt vor ihrem Linux-System zu sitzen, selbst beim Fernzugriff von einem Tablet oder Mobilgerät. IT- und MSPs können sich remote mit den Linux-Computern ihrer Kunden verbinden und diese steuern, um Support bereitzustellen, auch ohne dass der Benutzer anwesend ist.

Splashtop Remote Support-Integration mit den wichtigsten IT-Helpdesk-Plattformen

Splashtop ist jetzt in Zendesk Support, ServiceNow, Freshservice und Freshdesk integriert! Mit nur wenigen Klicks können Sie eine Fernzugriffssitzung auf den Computer Ihres Kunden über die Plattformen Zendesk, ServiceNow, Freshservice oder Freshdesk initiieren.

IT service management platforms: ServiceNow, Freshservice, and Zendesk

Unterstützung für zusätzliche Android-Geräte

Splashtop interface showing a computer monitor and a Zebra mobile device

Wir haben Unterstützung für das Remoting in zusätzliche robuste und IoT-Android-Geräte von führenden Anbietern hinzugefügt, einschließlich der Ankündigung der Unterstützung für Zebra-Geräte. Unbeaufsichtigter jederzeitiger Zugriff und beaufsichtigt Fernsupport-Optionen.

Splashtop Enterprise für Remote-Support

Splashtop Enterprise Icon

Unsere neue On-Premise-Remote-Support-Lösung ist jetzt als Option verfügbar, wenn Sie dies einer Cloud-basierten Lösung vorziehen. Erfahren Sie mehr über Splashtop Enterprise für Remote-Support

Geplanter Neustart (in Remote Support Premium)

Splashtop interface for setting a Windows Event Log alert

Erstellen, planen, überwachen und führen Sie „Systemneustart“-Aufgaben auf einem oder mehreren Remote-Computern aus.

Warnungen für Windows-Ereignisse (in Remote Support Premium)

Options include selecting days, time, update types, exclusions, and restart settings

Überwachen Sie Windows-Ereignisprotokolle, indem Sie Alerts einstellen. Ein Alert wird generiert, wenn die Kriterien eines Ereignisprotokolls mit den vom Administrator festgelegten Auslösern übereinstimmen.

Geplante Windows-Updates (in Remote Support Premium)

CPU Utilization and Disk Space alerts, including thresholds, notification options, and modification dates

Jetzt können Sie Windows Updates planen (zusätzlich zu der zuvor verfügbaren Option, Neustarts zu planen). Greifen Sie auf die Funktion unter Verwaltung | Geplante Aktionen zu.

Klicken Sie auf +Geplante Aktion erstellen und wählen Sie Geplantes Update aus

Sie können beim Erstellen einer geplanten Windows Update-Aktion mehrere Optionen festlegen:

  • Wählen Sie die Frequenz Monatlich, Täglich/Wöchentlich oder Einmalig und legen Sie Details fest

  • Wählen Sie, ob Sie Alle, Empfohlene oder Wichtige Updates installieren möchten

  • Ausschließen bestimmter Updates nach Microsoft KB-Nummer

  • Neustart-Optionen einstellen

  • Anwenden der Update-Regeln auf Gruppen von Computern oder bestimmte Computer

Nachrichtenzentrum in my.splashtop.com

Splashtop Message Center

Wir haben my.splashtop.com eine neue Message-Center-Funktion hinzugefügt. Achten Sie auf das Briefsymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms, wenn Sie bei der Website angemeldet sind. Dort finden Sie Informationen über neue Versionen, Informationen zu Funktionen und vieles mehr.

Weitere neue Funktionen finden Sie in diesen früheren Blogbeiträgen


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