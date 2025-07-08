Neue Funktionen im Rahmen von Splashtop Business Access und Remote Support

Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Splashtop New Features

Neue Funktionen in Splashtop Remote Access und Remote Support

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
Kostenlos testen

Hier sind einige der neuen und verbesserten Funktionen, die im März 2017 für Benutzer von Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support hinzugefügt wurden.

Splashtop-Dashboard Neue Funktionen

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Benutzerdefinierter Anzeigename - Die neue Option „Anzeigenamen ändern“ in Ihrem my.splashtop.com Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Art und Weise, wie Ihr Name den Benutzern angezeigt wird, anzupassen, wenn Sie auf ihre Computer zugreifen, für ein besseres Benutzererlebnis. Sehen Sie sich die Details in diesem How-to-Artikel von Splashtop Support an. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Schaltfläche „Computer hinzufügen“ (nur Splashtop Remote Access) –  Ermöglicht einfaches Herunterladen des Streamers auf Ihren Computer.

Splashtop Business iOS App-Update mit neuen Funktionen

Version 2.7.2.0 für iPhone und iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Support und Angebot für die Swiftpoint GT-Maus - Splashtop Business unterstützt die Swiftpoint GT-Maus für iPad/iPhone, um die Produktivität Ihrer Remote-Desktop-Sitzungen zu steigern. Fordern Sie Ihren Rabattcoupon an: Gehen Sie in der Splashtop Business App zu Einstellungen | Optionen | Swiftpoint-Maus 

Frame Rate Settings

Neue Funktion: FPS-Einstellungen während der Sitzung — Experimentiere mit diesen Einstellungen, um die beste Leistung auf verschiedenen Netzwerken und Computern zu erzielen!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Neue Funktion: UI-Verbesserungen für Kontoinformationen - Sehen Sie den Teamnamen, die Rolle und die Anzeigenamen.

Dieses Update beinhaltet auch ein paar Bugfixes. 

Holen Sie sich das Update und weitere Informationen

  1. Holen Sie sich die neueste Splashtop Business-App für iOS (iPhone und iPad) im App Store oder suchen Sie nach Updates auf Ihrem Gerät.

  2. Im Bereich Ankündigungen auf unserer Support-Seite finden Sie Informationen zu allen aktuellen Updates.

  3. Weitere Informationen über Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support

Legen Sie direkt los!
Beginnen Sie Ihre KOSTENLOSE Splashtop-Testversion
Kostenlos testen


Teilen
RSS-FeedAbonnieren

Verwandter Inhalt

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Ankündigungen

Monatliche Abrechnung für Splashtop AEM

Mehr erfahren
Ankündigungen

Splashtop Produkt-Updates 2026: Rückblick auf das erste Halbjahr

Mehr erfahren
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Ankündigungen

2025 Produktzusammenfassung: Fortschritte im Bereich Endpunktmanagement und Sicherheit

Mehr erfahren
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Ankündigungen

Splashtops einheitliche Plattform für moderne IT-Operationen

Mehr erfahren
Alle Blogs ansehen