Neue Funktionen im Rahmen von Splashtop Business Access und Remote Support

Hier sind einige der neuen und verbesserten Funktionen, die im März 2017 für Benutzer von Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support hinzugefügt wurden.
Splashtop-Dashboard Neue Funktionen
Benutzerdefinierter Anzeigename - Die neue Option „Anzeigenamen ändern“ in Ihrem my.splashtop.com Dashboard ermöglicht es Ihnen, die Art und Weise, wie Ihr Name den Benutzern angezeigt wird, anzupassen, wenn Sie auf ihre Computer zugreifen, für ein besseres Benutzererlebnis. Sehen Sie sich die Details in diesem How-to-Artikel von Splashtop Support an.
Schaltfläche „Computer hinzufügen“ (nur Splashtop Remote Access) – Ermöglicht einfaches Herunterladen des Streamers auf Ihren Computer.
Splashtop Business iOS App-Update mit neuen Funktionen
Version 2.7.2.0 für iPhone und iPad
Support und Angebot für die Swiftpoint GT-Maus - Splashtop Business unterstützt die Swiftpoint GT-Maus für iPad/iPhone, um die Produktivität Ihrer Remote-Desktop-Sitzungen zu steigern. Fordern Sie Ihren Rabattcoupon an: Gehen Sie in der Splashtop Business App zu Einstellungen | Optionen | Swiftpoint-Maus
Neue Funktion: FPS-Einstellungen während der Sitzung — Experimentiere mit diesen Einstellungen, um die beste Leistung auf verschiedenen Netzwerken und Computern zu erzielen!
Neue Funktion: UI-Verbesserungen für Kontoinformationen - Sehen Sie den Teamnamen, die Rolle und die Anzeigenamen.
Dieses Update beinhaltet auch ein paar Bugfixes.
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