Neue Funktionen im Rahmen von Splashtop Business Access und Remote Support

Hier sind einige der neuen und erweiterten Funktionen, die im März 2017 für Nutzer von Splashtop Business Access und Splashtop Remote Support hinzugefügt wurden.

Splashtop-Dashboard Neue Funktionen

Benutzerdefinierter Anzeigename — Die neue Einstellungsoption „Anzeigename ändern“ in deinem my.Splashtop.com Dashboard ermöglicht es dir, die Art und Weise anzupassen, wie dein Name Benutzern angezeigt wird, wenn du auf ihre Computer zugreifst, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen. Sieh dir die Details in diesem Artikel mit Anleitungen von Splashtop Support an.

Schaltfläche „Computer hinzufügen“ (nur Splashtop Business Access) — Ermöglicht den einfachen Zugriff, um den Streamer auf deinen Computer herunterzuladen.

Splashtop Business iOS App-Update mit neuen Funktionen

Version 2.7.2.0 für iPhone und iPad

Support und Angebot für Swiftpoint GT-Maus - Splashtop Business unterstützt die Swiftpoint GT-Maus für iPad/iPhone, um die Produktivität Ihrer Remote-Desktop-Sitzungen zu steigern. Fordern Sie Ihren Rabattcoupon in der Splashtop Business App unter Einstellungen | an Optionen | Swiftpoint-Maus

Neue Funktion: FPS-Einstellungen während der Sitzung — Experimentiere mit diesen Einstellungen, um die beste Leistung auf verschiedenen Netzwerken und Computern zu erzielen!

Neues Feature: Verbesserungen der Benutzeroberfläche für Kontoinformationen — Sieh dir den Teamnamen, die Rolle und die Anzeigenamen an.

Dieses Update beinhaltet auch ein paar Bugfixes.

