Die 5 besten Softwaretools für hybride Mitarbeiter

In den Jahren 2020 und 2021 haben viele Büroangestellte erfolgreich auf die Arbeit von zu Hause aus umgestellt. Jetzt, da viele Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder im Büro begrüßen, werden hybride Arbeitsregelungen schnell zum Schlüssel zur Produktivität. Laut diesem kürzlich erschienenen Artikel von Gartner werden 45% der Belegschaft bis 2022 hybride Setups nutzen, um 2 bis 3 Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten.
Was ist die treibende Kraft hinter der erfolgreichen Umstellung auf permanentes Hybridarbeit? Eine Fülle von Softwaretools, die speziell dafür entwickelt wurden, sicherzustellen, dass Wissensarbeiter sich konzentrieren, zusammenarbeiten und die höchsten Arbeitsstandards erfüllen können — unabhängig vom Standort.
Zu den 5 Arten von Softwaretools, die den größten Einfluss auf den Erfolg hybrider Arbeit haben, gehören die folgenden:
Projektmanagement
Kommunikation in Echtzeit
Zusammenarbeit
Teamüberwachung und& Management
Fernzugriff
Alle 5 dieser Software-Tools unterstützen die erfolgreichsten hybriden Arbeiter. Sie werden schnell verstehen, warum, wenn Sie unsere kurze Zusammenfassung unten lesen.
Kritische Softwaretools für hybride Mitarbeiter
Projektmanagement
Oft nehmen hybride Mitarbeiter an mehreren Projekten teil, an denen verschiedene Interessenvertreter beteiligt sind, die für verschiedene Aufgaben verantwortlich sind, was jeden herausfordert, den Überblick zu behalten. Organisiert zu bleiben, wird noch schwieriger, wenn einige Teammitglieder von zu Hause aus arbeiten.
Projektmanagement-Tools verfolgen die Roadmaps von Projekten in Echtzeit über Online-Dashboards. Die Mitarbeiter, die nicht im Büro sind, gewinnen die Gewissheit, zu wissen, welche Aufgaben ihnen zugewiesen werden, wann Aufgaben erledigt werden müssen, von wem und wie der Status aller anderen Aufgaben im Projekt ist.
Zu den besten Projektmanagement-Tools gehören ProofHub, Trello, monday.com, und Workfront.
Kommunikation in Echtzeit
Um die Mitglieder all Ihrer Teams informiert zu halten, müssen Sie sicherstellen, dass alle Kommunikationswege offen und leicht zugänglich sind. Zugänglichkeit ist der Schlüssel, um zu verhindern, dass Menschen zurückfallen, da sie verhindert, dass sie ein Gespräch verpassen, wenn sie zu Hause oder an einem anderen entfernten Ort sind.
Kommunikationstools in Echtzeit ermöglichen es ganzen Teams, Nachrichten innerhalb relevanter Gruppen zu posten, sodass hybride Mitarbeiter zu einer Konversation beitragen oder frühere Nachrichten nachholen können — auch wenn sie in Echtzeit nicht verfügbar waren. Viele Tools in dieser Kategorie gewannen schnell an Popularität, indem sie es hybriden Mitarbeitern ermöglichten, persönliche Diskussionen über im Internet gehostete Telefonanrufe oder Videochats zu führen.
Zu den besten Tools für die Echtzeit-Kommunikation gehören Slack, Teams und Zoom.
Zusammenarbeit
Wenn Teammitglieder an verschiedenen Standorten arbeiten, entspricht die Zusammenarbeit per E-Mail nicht den Anforderungen in Echtzeit. Mit Kollaborationssoftware können hybride Mitarbeiter zu gemeinsam genutzten Dateien beitragen, sich in kritischen Fragen einigen und kontinuierlich in Echtzeit Fortschritte erzielen.
Zu den beliebten Tools für die Zusammenarbeit gehören Asana, Google Drive, Microsoft Teams und Confluence.
Teamüberwachung und& Management
Diese Fähigkeit hat sich für Teamleiter im Jahr 2020 und 2021 als entscheidend erwiesen. Wenn Sie ein Teamleiter sind, der remote arbeiten muss, oder Mitglieder Ihres Teams sowohl im Büro als auch zu Hause arbeiten, dann müssen Sie in der Lage sein, sicherzustellen, dass jeder in Ihrem Team engagiert ist und beiträgt.
Diese Tools ermöglichen es Ihnen, Ihr Team zu ihrem Engagement zu befragen und schnell Feedback darüber zu erhalten, wie sie sich bei ihrer Arbeit fühlen. Einige Tools zeigen Ihnen sogar, wie aktiv Ihr Team ist, indem sie Tastatur-, Maus-, App- und andere Nutzungsmetriken verfolgen. Solche Tools helfen Ihnen, Ihr Team motiviert zu halten, während sie Sie auch warnen, wenn ein Teammitglied zurückfällt. Software-Tools für Teamüberwachung und -management umfassen Hubstaff, Officevibe und JotForm.
Software für den Fernzugriff
Wenige Dinge sind für hybride Mitarbeiter frustrierender, als auf ihrem Arbeitscomputer auf eine wichtige Datei oder Anwendung zugreifen zu müssen, nur um den Zugriff zu verweigern, weil sie nicht im Büro sind.
Fernzugriff-Software macht Arbeitscomputer für hybride Arbeiter überall und jederzeit zugänglich. Sie und Ihr Team können sicher von zu Hause und anderen Orten (z. B. Cafés, Hotels, Flughäfen) auf Bürocomputer zugreifen und sie so nutzen, als säßen Sie direkt davor. Sie können jede Datei öffnen und jede Anwendung verwenden, wie Sie es im Büro tun würden, während Sie von jedem anderen Gerät aus remote arbeiten.
Das beste Fernzugriffstool für hybrides Arbeiten ist Splashtop.
Splashtop ist die beste Fernzugriffssoftware für hybrides Arbeiten. Mehr als 200.000 Unternehmen und 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen bereits Splashtop, um ihren Erfolg bei hybridem Arbeiten voranzutreiben. Sie profitieren von zahlreichen Vorteilen, darunter:
Sicherer Fernzugriff auf Arbeitscomputer zu jeder Zeit, auch nach den normalen Arbeitszeiten.
Zugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.
Produktivitätssteigernde Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, Dateien zwischen Computern zu übertragen, Dokumente remote zu drucken, Ihren Bildschirm zu teilen und mehr.
Arbeiten Sie produktiv aus der Ferne, als wären Sie persönlich im Büro an Ihrem Computer.
Verwaltung mehrerer Benutzer und Computer unter deinem Splashtop-Konto.
„Splashtop ist sehr erschwinglich, einfach, schnell auf Ihrem Computer zu installieren und so einfach, Ihren Geschäftsschreibtisch von überall aus remote und sicher zu erreichen. Ich bin so dankbar für den Remote-Service von Splashtop, er macht mein Leben einfacher!“ – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators
Um mehr darüber zu erfahren, wie die Fernzugriffslösungen von Splashtop Ihre Anwendungsfälle für hybrides Arbeiten ermöglichen können, besuchen Sie unsere Seite „Splashtop für Remote- und hybrides Arbeiten“ – oder starten Sie jetzt einen kostenlosen Test!