Die 5 besten Softwaretools für hybride Mitarbeiter

In den Jahren 2020 und 2021 haben viele Büroangestellte erfolgreich auf die Arbeit von zu Hause aus umgestellt. Jetzt, da viele Unternehmen ihre Mitarbeiter wieder im Büro begrüßen, werden hybride Arbeitsregelungen schnell zum Schlüssel zur Produktivität. Laut diesem kürzlich erschienenen Artikel von Gartner werden 45% der Belegschaft bis 2022 hybride Setups nutzen, um 2 bis 3 Tage pro Woche von zu Hause aus zu arbeiten.

Was ist die treibende Kraft hinter der erfolgreichen Umstellung auf permanentes Hybridarbeit? Eine Fülle von Softwaretools, die speziell dafür entwickelt wurden, sicherzustellen, dass Wissensarbeiter sich konzentrieren, zusammenarbeiten und die höchsten Arbeitsstandards erfüllen können — unabhängig vom Standort.

Zu den 5 Arten von Softwaretools, die den größten Einfluss auf den Erfolg hybrider Arbeit haben, gehören die folgenden:

Projektmanagement

Kommunikation in Echtzeit

Zusammenarbeit

Teamüberwachung und& Management

Fernzugriff

Alle 5 dieser Softwaretools unterstützen die erfolgreichsten Hybrid-Worker. Du wirst schnell verstehen, warum, wenn du unsere kurze Zusammenfassung der einzelnen Artikel unten liest.

Kritische Softwaretools für hybride Mitarbeiter

Projektmanagement

Oft nehmen hybride Mitarbeiter an mehreren Projekten teil, an denen verschiedene Interessenvertreter beteiligt sind, die für verschiedene Aufgaben verantwortlich sind, was jeden herausfordert, den Überblick zu behalten. Organisiert zu bleiben, wird noch schwieriger, wenn einige Teammitglieder von zu Hause aus arbeiten.

Projektmanagement-Tools verfolgen die Roadmaps von Projekten in Echtzeit über Online-Dashboards. Die Mitarbeiter, die nicht im Büro sind, gewinnen die Gewissheit, zu wissen, welche Aufgaben ihnen zugewiesen werden, wann Aufgaben erledigt werden müssen, von wem und wie der Status aller anderen Aufgaben im Projekt ist.

Zu den besten Projektmanagement-Tools gehören ProofHub, Trello, monday.com, und Workfront.

Kommunikation in Echtzeit

Um die Mitglieder all deiner Teams auf dem Laufenden zu halten, musst du sicherstellen, dass alle Kommunikationswege offen und leicht zugänglich sind. Barrierefreiheit ist der Schlüssel, um zu verhindern, dass Menschen ins Hintertreffen geraten, weil sie so verhindern, dass sie ein Gespräch verpassen, wenn sie zu Hause oder an einem anderen abgelegenen Ort sind.

Kommunikationstools in Echtzeit ermöglichen es ganzen Teams, Nachrichten innerhalb relevanter Gruppen zu posten, sodass hybride Mitarbeiter zu einer Konversation beitragen oder frühere Nachrichten nachholen können — auch wenn sie in Echtzeit nicht verfügbar waren. Viele Tools in dieser Kategorie gewannen schnell an Popularität, indem sie es hybriden Mitarbeitern ermöglichten, persönliche Diskussionen über im Internet gehostete Telefonanrufe oder Videochats zu führen.

Zu den besten Tools für die Echtzeit-Kommunikation gehören Slack, Teams und Zoom.

Zusammenarbeit

Wenn Teammitglieder an verschiedenen Standorten arbeiten, entspricht die Zusammenarbeit per E-Mail nicht den Anforderungen in Echtzeit. Mit Kollaborationssoftware können hybride Mitarbeiter zu gemeinsam genutzten Dateien beitragen, sich in kritischen Fragen einigen und kontinuierlich in Echtzeit Fortschritte erzielen.

Zu den beliebten Tools für die Zusammenarbeit gehören Asana, Google Drive, Microsoft Teams und Confluence.

Teamüberwachung und& Management

Diese Fähigkeit hat sich in den Jahren 2020 und 2021 als unverzichtbar für Teamleiter erwiesen. Wenn du ein Teamleiter bist, der remote arbeiten muss, oder Mitglieder deines Teams sowohl vom Büro als auch von zu Hause aus arbeiten, dann musst du in der Lage sein, sicherzustellen, dass jeder in deinem Team engagiert ist und seinen Beitrag leistet.

Mit diesen Tools kannst du dein Team zu seinem Engagement befragen und schnelles Feedback darüber erhalten, wie es über seine Arbeit denkt. Manche Tools zeigen dir sogar, wie aktiv dein Team ist, indem sie Tastatur-, Maus-, App- und andere Nutzungsmetriken verfolgen. Solche Tools helfen dir, dein Team zu motivieren und warnen dich gleichzeitig, wenn ein Teammitglied ins Hintertreffen gerät. Zu den Softwaretools für Teamüberwachung und -management gehören Hubstaff, Officevibe und JotForm.

Software für den Fernzugriff

Wenige Dinge sind für hybride Mitarbeiter frustrierender, als auf ihrem Arbeitscomputer auf eine wichtige Datei oder Anwendung zugreifen zu müssen, nur um den Zugriff zu verweigern, weil sie nicht im Büro sind.

Fernzugriffssoftware macht Arbeitscomputer für hybride Mitarbeiter überall und jederzeit zugänglich. Du und dein Team können von zu Hause und anderen Orten (z. B. Cafés, Hotels, Flughäfen) aus sicher auf Bürocomputer zugreifen und sie verwenden, als würdest du direkt vor ihnen sitzen. Du kannst jede Datei öffnen und jede Anwendung verwenden, wie du es im Büro tun würdest, während du dich von jedem anderen Gerät fernsteuerst.

Das beste Fernzugriffstool für hybrides Arbeiten ist Splashtop Enterprise.

Splashtop Business Access ist die beste Fernzugriffssoftware für hybrides Arbeiten. Mehr als 200.000 Unternehmen und 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen Splashtop bereits, um ihren hybriden Arbeitserfolg voranzutreiben. Sie genießen mehrere Vorteile, darunter:

Sicherer Fernzugriff auf Arbeitscomputer zu jeder Zeit, auch nach den normalen Arbeitszeiten.

Zugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.

Produktivitätssteigernde Tools, die es dir ermöglichen, Dateien zwischen Computern zu übertragen, Dokumente aus der Ferne zu drucken, deinen Bildschirm zu teilen und vieles mehr.

Produktives Arbeiten aus der Ferne, als ob du im Büro wärst und deinen Computer persönlich benutzt.

Verwaltung mehrerer Benutzer und Computer unter deinem Splashtop-Konto.

„Splashtop ist sehr erschwinglich, einfach, schnell auf deinem Computer zu installieren und es ist so einfach,& sicher aus der Ferne auf deinen Business-Desktop zuzugreifen, egal wo du bist. Ich bin so dankbar für den Remote-Service von Splashtop, der mir das Leben leichter macht!“ — Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Um mehr darüber zu erfahren, wie Splashtop-Fernzugriffslösungen deine hybriden Arbeitsanwendungen ermöglichen können, besuche unsere Splashtop for Remote& Hybrid Work Seite.