Top 5 Funktionen der Remote-Software

Worauf sollten Sie bei Remote-Software achten? Hier sind die 5 wichtigsten Funktionen, die Ihre Remote-Lösung enthalten sollte.

Wenn Sie eine Remote-Software in Betracht ziehen, die Sie bei der Fernverbindung zu Ihren Computern und Geräten unterstützt, sollten Sie sicher sein, dass Ihre Wahl alle wichtigen Funktionen enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass Sie nicht in der Lage sind, das zu tun, was Sie tun müssen, wenn Sie nicht im Büro oder unterwegs sind.

1: Plattformübergreifender Support

Vielleicht haben Sie einen PC bei der Arbeit und einen Mac zu Hause. Oder vielleicht ist Ihr Arbeitscomputer ein Mac, und Sie sind mit Ihrem Android-Smartphone unterwegs. Mit plattformübergreifender Unterstützung, wie sie Splashtop bietet, können Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Computer zugreifen und diese fernsteuern.

Sie können auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder sogar Chromebook-Gerät zugreifen.

2: Hochleistungsverbindungen

Zu den wichtigsten Merkmalen von Remote-Systemen gehören Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz. Das Letzte, was Sie wollen, wenn Sie versuchen, Ihren Computer fernzusteuern, ist eine verzögerte oder schlechte Verbindung.

Splashtop bietet HD-Verbindungen, die dir das Gefühl geben, direkt vor deinem Computer zu stehen. Du siehst den Bildschirm des Remote-Computers, hörst den Ton, der von ihm kommt, und kannst ihn in Echtzeit steuern. Du kannst sogar deine Video- und Audioproduktionstools ausführen, da Splashtop 4K-Videos über Remote-Verbindungen streamen kann und schnell genug ist, um Lippensynchronisation zu ermöglichen.

3: Einfach zu verwalten

Egal, ob du nach Fernzugriff für dich selbst oder dein gesamtes Team suchst, eines der wichtigsten Dinge, auf die du achten solltest, ist die einfache Verwaltung. Mit Splashtop kannst du die Software schnell auf jedem Computer, auf den du zugreifen möchtest, und auf jedem Gerät, das du für den Zugriff verwenden möchtest, innerhalb von Minuten installieren.

Das Einrichten und Verwalten großer Teams und Gruppen von Benutzern und Computern wird in der Splashtop-Webkonsole zum Kinderspiel.

4: Sicherheit

Egal, ob du dich an deinem Arbeitscomputer oder deinem Heimcomputer anmeldest, Sicherheit ist ein wichtiger Bestandteil jeder Remote-Verbindung. Mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung von Splashtop kannst du dich auf deine Arbeit konzentrieren und weißt, dass deine Daten und Verbindungen sicher sind.

Außerdem verfügt Splashtop über mehrere branchenführende Sicherheitsfunktionen und -praktiken.

5: Tools zur Produktivitätssteigerung

Wenn du remote auf einen anderen Computer zugreifst, wirst du auch alle Tools benötigen, die du für deine Arbeit benötigst. Es ist toll, deinen Computer kontrollieren zu können, aber was ist, wenn du eine Datei oder die Möglichkeit benötigst, aus der Ferne zu drucken? Splashtop verfügt über integrierte Tools zur Produktivitätssteigerung. Sobald deine Remote-Sitzung aktiv ist, kannst du deine Sitzung aufzeichnen, Dateien übertragen, aus der Ferne drucken, mehrere Monitore gleichzeitig ansehen, Nachrichten an einen Benutzer am anderen Ende senden und vieles mehr.

Probiere die Splashtop Remote Desktop Software kostenlos aus

Erlebe all diese Funktionen und mehr, wenn du eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access startest — der idealen Remote-Desktop-App für Einzelpersonen und Teams, die Fernzugriff auf ihre Computer benötigen. Aktiviere Telearbeit und arbeite von zu Hause aus mit Splashtop. Probiere es jetzt aus, keine Kreditkarte oder Banküberweisung erforderlich:

