Top 5 Funktionen der Remote-Software

Worauf sollten Sie bei Remote-Desktop-Software achten? Dies sind die 5 wichtigsten Funktionen, die Ihre Remote-Desktop-Lösung enthalten sollte.
Wenn Sie eine Remote-Software in Betracht ziehen, die Sie bei der Fernverbindung zu Ihren Computern und Geräten unterstützt, sollten Sie sicher sein, dass Ihre Wahl alle wichtigen Funktionen enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es sein, dass Sie nicht in der Lage sind, das zu tun, was Sie tun müssen, wenn Sie nicht im Büro oder unterwegs sind.
1: Plattformübergreifender Support
Vielleicht haben Sie einen PC-Desktop bei der Arbeit und einen Mac zu Hause. Oder vielleicht ist Ihr Arbeitscomputer ein Mac, und Sie reisen mit Ihrem Android-Smartphone. Mit plattformübergreifender Unterstützung wie der in Splashtop können Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Computer zugreifen und sie fernsteuern.
Sie können auf Ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder sogar Chromebook-Gerät zugreifen.
2: Hochleistungsverbindungen
Unter den Top Remote-Desktop-Funktionen, nach denen Sie suchen sollten, sind Hochgeschwindigkeits- und Niedriglatenz-Verbindungen. Das Letzte, was Sie wollen, wenn Sie versuchen, Ihren Computer fernzusteuern, ist eine verzögerte Verbindung.
Splashtop bietet HD-Verbindungen, die Ihnen das Gefühl geben, direkt vor Ihrem Computer zu sitzen. Sie sehen den Bildschirm des entfernten Computers, hören den Ton davon und können ihn in Echtzeit steuern. Sie können sogar Ihre Video- und Audioproduktionstools ausführen, da Splashtop 4K-Video über Fernverbindungen streamen kann und schnell genug ist, um Lippen-Synchronisation zu ermöglichen.
3: Einfach zu verwalten
Egal, ob Sie Fernzugriff für sich selbst oder Ihr gesamtes Team suchen, eines der wichtigsten Dinge, auf die Sie achten sollten, ist die einfache Verwaltung. Mit Splashtop können Sie die Software schnell auf jedem Computer installieren, auf den Sie zugreifen möchten, und auf jedem Gerät, das Sie für den Zugriff verwenden möchten, in wenigen Minuten.
Das Einrichten und Verwalten großer Teams und Gruppen von Benutzern und Computern wird in der Splashtop-Webkonsole zum Kinderspiel.
4: Sicherheit
Egal, ob Sie sich an Ihrem Arbeitscomputer oder Ihrem Heimcomputer anmelden, Sicherheit ist ein kritischer Bestandteil jeder Fernverbindung. Mit Splashtops 256-Bit-AES-Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, in dem Wissen, dass Ihre Daten und Ihre Verbindung sicher sind.
Außerdem verfügt Splashtop über mehrere branchenführende Sicherheitsfunktionen und -praktiken.
5: Tools zur Produktivitätssteigerung
Wenn Sie aus der Ferne auf einen anderen Computer zugreifen, möchten Sie auch alle Werkzeuge zur Verfügung haben, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Die Möglichkeit, Ihren Computer zu steuern, ist großartig, aber was, wenn Sie eine Datei oder die Möglichkeit benötigen, aus der Ferne zu drucken? Splashtop hat produktivitätssteigernde Tools integriert. Sobald Ihre Fernsitzung aktiv ist, können Sie Ihre Sitzung aufzeichnen, Dateien übertragen, aus der Ferne drucken, mehrere Monitore gleichzeitig anzeigen, Nachrichten an einen Benutzer am anderen Ende senden und mehr.
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