Der schnellste Weg, Telearbeit zu aktivieren

Während 78% der CEOs glauben, dass Telearbeit in den heutigen Unternehmen ein fester Bestandteil ist, haben viele Teams in mittleren und großen Unternehmen noch keine langfristige Lösung für die Telearbeit implementiert, weil sie befürchten, dass die Genehmigung und Bereitstellung zu lange dauern wird. Im Folgenden sind die häufigsten Gründe aufgeführt, die unsere Kunden dafür angegeben haben, dass sie noch keine permanente Lösung für die Telearbeit hatten (bevor sie Splashtop eingesetzt haben):
„Ich möchte den Unternehmenskaufprozess nicht durchlaufen.“
„Ich mache mir Sorgen um einen komplexen Implementierungsprozess.“
„Bei einer einfachen Lösung mangelt es wahrscheinlich an Unternehmensqualität und Sicherheit.“
„Eine Lösung in Unternehmensqualität wird die Benutzerproduktivität komplizieren und beeinträchtigen.“
In fast allen Fällen waren sich die Kunden nicht bewusst, wie schnell und einfach die Bereitstellung von Remote-Arbeit sein kann, da sie sie durch die Linse traditioneller Lösungen wie Virtual Private Networks (VPNs) betrachteten, nicht über Fernzugriffssoftware der nächsten Generation. Fernzugriffs-Software, insbesondere die für Verbraucher konzipierte, bietet den schnellsten Weg zum Einstieg in die sichere Remote-Arbeit. In den meisten Fällen können Sie sie innerhalb weniger Stunden vollständig bereitstellen lassen.
KEIN Unternehmenskauf
Die Fernzugriffslösungen von Splashtop sind so konzipiert, dass sie eine Kombination aus einfacher Skalierbarkeit und verbraucherähnlicher Benutzerfreundlichkeit für die Benutzer jedes Unternehmens bieten, unabhängig davon, ob es sich um Geschäftsmitarbeiter, Studenten, IT-Mitarbeiter oder andere handelt. Die Technologie ist ideal für eine beliebige Anzahl von Nutzern geeignet, von nur einem bis zu Tausenden gleichzeitig. Unsere beliebteste Lösung bei kleinen und mittleren Unternehmen (oder kleinen Teams innerhalb von Unternehmen) ist beispielsweise Splashtop Business Access Pro. Sie können es kostenlos testen, und die Einrichtung dauert nur wenige Klicks. Für ca. 8 US-Dollar pro Monat und Benutzer können Einzelpersonen und kleine Teams jedem Benutzer den Zugriff auf bis zu 10 Computer ermöglichen. Darüber hinaus können sie so ziemlich alles tun, was sie brauchen, um produktiv zu sein, einschließlich:
Mehrere entfernte Monitore gleichzeitig anzeigen
Erlaube zwei Benutzern, per Fernzugriff auf denselben Computer zuzugreifen
Desktops über Weblinks freigeben
Chat
Sessions aufzeichnen
Führe das Wecken und den Neustart per Fernzugriff durch
Es macht einfach keinen Sinn, sich in einem hochpreisigen, unternehmensweiten Kaufprozess zu verzetteln.
Extrem einfache Bereitstellung
Unsere bestehenden Kunden waren unglaublich überrascht von der Leichtigkeit ihrer Splashtop-Implementierungen. Manche haben nur ein paar Stunden gedauert. Diejenigen, die für verteilte Teams andere komplexe Softwaretools einsetzen, benötigten immer noch nur ein oder zwei Tage. Das liegt am einfachen, dreistufigen Bereitstellungsprozess von Splashtop. Hier sind die drei Schritte:
Erstellen und laden Sie Benutzer ein, indem Sie ihre E-Mail-Adressen eingeben.
Installiere die Splashtop Business-App auf den Geräten, von denen sie fernsteuern möchten (oder Benutzer können die App selbst aus dem App Store ihres Geräts oder von Splashtop.com herunterladen).
Installiere den Splashtop-Streamer auf jedem Computer, auf den zugegriffen wird. Die Nutzer melden sich an und stellen eine Verbindung zu ihrem Desktop her!
Folgendes hatte ein Kunde, TechCastles, über seinen Splashtop-Einsatz auf 150 Computern zu sagen:
„Wir waren in der Lage, Splashtop fast sofort auf 150 Computern einzusetzen... einfach E-Mail-Adressen anklicken, ziehen und ablegen, um Personen in das System einzutragen.“ - Margaret Chu, Partnerin bei TechCastles
Qualität für große Unternehmen
Sobald Splashtop installiert ist, können die Nutzer überall, jederzeit und von jedem Gerät aus problemlos auf alle Desktop-Anwendungen und Daten deines Unternehmens zugreifen. Dazu gehören mobile Geräte und andere Geräte, die im Rahmen von BYOD-Richtlinien (Bring your own device) erlaubt sind. BYOD vereinfacht die Anfangsphase der Einrichtung eines Remote-Arbeitsplatzes, indem es den Mitarbeitern erlaubt, mit jedem beliebigen Gerät zu arbeiten.
Ebenso wichtig ist, dass Anwendungen nicht neu entwickelt werden müssen, damit sie auf Mobilgeräten funktionieren — ein häufiger Fehler bei anderen Fernzugriffslösungen. Ganz gleich, ob es sich bei den Benutzern um Mitarbeiter an vorderster Front oder um Geschäftsleute handelt, sie können mit 3D-Grafik, HD-Video und anderen Apps arbeiten, die zuvor nur auf Desktop-Computern verwendet werden konnten.
Zusätzliche Funktionen sprechen für die Unternehmensqualität von Splashtop Remote Access Pro, darunter:
Hohe Leistung — 4K-Streaming mit Bildraten von bis zu 60 pro Sekunde
iMac Pro Retina 5k-Streaming mit niedriger Latenz
Konfigurierbare Einstellungen für optimale Leistung
Optimierte Kodierungs-/Dekodierungs-Engine, die die neueste Beschleunigung von AMD und NVIDIA nutzt
Technologie für Privatanwender mit Sicherheit auf Unternehmensniveau
Da Splashtop-Fernzugriffslösungen von Anfang an für Verbraucher konzipiert wurden, bieten sie spezielle Produktivitätsfunktionen für Benutzer, die über die normalen Geschäftsanforderungen hinausgehen. Die intuitive Menüoberfläche bietet ein natives Anwendungserlebnis, während anpassbare Tastenkombinationen den Benutzern schnellen Zugriff auf Anwendungsfunktionen bieten.
Zu den weiteren Funktionen für die Benutzererfahrung gehören ein Whiteboard, das es Benutzern ermöglicht, Inhalte mit Anmerkungen zu versehen, und die Möglichkeit, Dateien zu übertragen, aus der Ferne zu drucken und andere Aktionen während der Sitzung durchzuführen.
Aus sicherheitstechnischer Sicht sind Splashtop-Kunden und -Nutzer kontinuierlich geschützt, und das Unternehmensnetzwerk wird nie offengelegt. Wenn Benutzer remote auf ihren Computer oder Arbeitsplatz zugreifen, erfolgt dies über eine spezielle Splashtop-Verbindung, die nicht Teil des Unternehmensnetzwerks ist. Sie haben auch die Möglichkeit, sowohl die Dateiübertragungs- als auch die Druckfunktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Alle Splashtop-Fernzugriffsoptionen bieten eine Fülle von Sicherheitsfunktionen, wie Geräteauthentifizierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), Single Sign-On (SSO) und mehr.
Fazit
Wie viele große und kleine Organisationen gelernt haben, bringt die Bereitstellung hochwertiger Anwendungen mit benutzerfreundlicher Einfachheit (denken Sie an Zoom und Splashtop) enorme Produktivitätsvorteile. Wenn Sie eine schnelle und einfache Möglichkeit suchen, Ihren Mitarbeitern die Option für Fernarbeit zu geben, gibt es nichts Einfacheres, als Splashtop noch heute zu übernehmen. Sie können alle bis Ende der Woche einsatzbereit haben!