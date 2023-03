Zukunft des Lernens in der Hochschulbildung - Was Studenten wollen

Technologie hat die Tendenz, die Art und Weise, wie wir Dinge in unserem täglichen Leben tun, neu zu definieren. Während akademische Einrichtungen hauptsächlich traditionell geblieben sind, dauerte es nur ein Jahr der COVID-19-Pandemie, bis die Technologie die Welt der Bildung für immer veränderte.

Die Pandemie hat Hochschuleinrichtungen – die stark auf traditionellen, persönlichen Interaktionen basieren – gezwungen, sich plötzlich alle Remote-Technologien zu schnappen, die sie im Handumdrehen zusammenschustern konnten.

IT- und Betriebsleiter mussten den Tech-Stack ihrer Schule schnell aktualisieren, um Lehrkräften und Studenten den Fernzugriff auf wichtige Campus-Ressourcen von zu Hause aus zu ermöglichen, manchmal über Nacht.

Tatsächlich sagte Microsoft CEO Satya Nadella, dass wir aufgrund der COVID-19-Pandemie in nur wenigen Monaten eine digitale Transformation im Wert von zwei Jahren erlebt haben.

Während sich der Staub jedoch gelegt hat und viele Hochschuleinrichtungen ihre Türen wieder öffnen, stehen sie vor einer großen Frage, die die Zukunft der Bildung bestimmt:

Sollten wir zu den Bedingungen vor der Pandemie zurückkehren oder Blended-Learning-Optionen anbieten, bei denen die Studierenden Zugang zu Fern- und Vor-Ort-Kursen sowie Ressourcen auf dem Campus haben?

Um diese schwierige Frage zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, was die Schüler wollen.

Was Studenten wollen – Erkenntnisse aus der Splashtop-Studentenumfrage

* Quelle: Digital Learning Pulse Survey von Bay View Analytics

Wir haben 500 ausgewählte Studenten auf der ganzen Welt gefragt, wie die Zukunft des Lernens für sie aussieht und was Universitäten tun können, um ihr Potenzial zu maximieren. Die meisten Antworten tendierten zu einer besseren Nutzung von Technologie für hybride Lernumgebungen.

Studenten wollen "50/50 Fernunterricht und auf dem Campus".

In derselben Splashtop-Umfrage

56 % ziehen es vor, mehr als die Hälfte ihres Unterrichts online zu absolvieren

85 % gaben an, dass sie effizienter wären, wenn sie kontinuierlichen Fernzugriff auf Campus-Computer hätten

83 % glauben, dass eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht die Zukunft der Bildung ist

In einer kürzlich erschienenen Pressemitteilung haben wir diese Ergebnisse weiter ausgewertet und festgestellt, dass die Ergebnisse der Splashtop-Umfrage zur Zukunft der Bildung gut mit vielen anderen Studien zur Zukunft der Bildung übereinstimmen.

Dazu gehört die Digital Learning Pulse Survey von Bay View Analytics, bei der 1.413 US-Studenten befragt wurden, die im Herbstsemester 2020 und Frühjahrssemester 2021 an einer Hochschule eingeschrieben waren.

Die Digital Learning Pulse Survey betonte auch, dass wir vorankommen; Die meisten Studenten möchten hybride Lernoptionen und mehr Technologie in ihre Kursarbeit integrieren.

Hybrides Lernen – Das steigende Interesse von Studenten

1. Erhöhte Flexibilität für Studenten

Hybride Lernprogramme bieten mehr Flexibilität als Präsenzunterricht. Anstatt jede Woche den Unterricht auf dem Campus zu besuchen, können die Studenten mehr als die Hälfte ihrer Aufgaben asynchron in einem hybriden Verteilungsschema erledigen. Dies könnte eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht oder Hybridunterricht sein, bei dem die Schüler einen Teil ihrer Arbeit online und den Rest vor Ort mit ihren Lehrern erledigen.

Laut Best Schools Magazine ermöglicht die verbesserte Flexibilität Institutionen auch, das Lernen an verschiedene Lernstile der Schüler anzupassen: „Auditive Lernende können von der Möglichkeit profitieren, aufgezeichnete Vorlesungen zurückzuspulen, [..] visuelle Lernende können Folien in ihrem eigenen Tempo studieren.“ und „Studenten, die von persönlichen Treffen profitieren, können sich immer noch mit ihren Lehrern und Kommilitonen verbinden.“

In einer hybriden Lernumgebung haben die Schüler die Flexibilität, jederzeit aus der Ferne auf Campus-Ressourcen wie die Computerräume zuzugreifen, ohne ihr Zuhause zu verlassen. Mit anderen Worten, hybride Umgebungen ermöglichen es den Schülern, sowohl vom Vor-Ort- als auch vom Fernunterricht zu profitieren.

2. Breiterer Zugang zum Lernen

Viele internationale Studierende mussten ein Gap Year einlegen, da sie aufgrund der Reisebeschränkungen von COVID-19 ihre Universitäten nicht persönlich besuchen konnten. Hybride Lernprogramme ermöglichen es diesen Schülern, sich unabhängig von ihrer Nähe zum Campus für Fernunterrichtskurse anzumelden.

Ein hybrides Lernprogramm erleichtert die kontinuierliche Weiterbildung in verschiedenen Notfällen, die von einer Pandemie bis hin zu wahrscheinlicheren Szenarien wie einem Schneesturm reichen können, bei dem der Campus geschlossen ist. Hybrides Lernen öffnet Türen für Studenten, die weit vom Campus entfernt sind, und bietet Universitäten die Möglichkeit, Studenten einzuschreiben, die nicht mehr an einen geografischen Ort gebunden sind.

3. Entwicklung digitaler Kompetenzen

In einer hybriden Lernumgebung werden die Schüler verschiedenen Technologien ausgesetzt, die das hybride Lernen erleichtern.

Diese Exposition tritt auf, wenn Schüler Software für eine Aufgabe verwenden oder lernen, wie man ein Online-Verwaltungssystem verwendet, um auf Lernressourcen zuzugreifen. Erfahrungen können auch durch die Kommunikation und Zusammenarbeit über Technologien wie Microsoft Teams oder den Fernzugriff auf Laborcomputersoftware auf dem Campus wie Splashtop gesammelt werden.

Letztendlich verbessern diese gesammelten Erfahrungen mit Fernlernwerkzeugen die digitalen Kompetenzen der Schüler, eine zunehmend wichtige Fähigkeit in der Berufswelt.

Was das Interesse der Studenten an hybridem Lernen für die Hochschulbildung bedeutet

Da immer mehr Studenten Interesse an hybriden Lernprogrammen zeigen, sollten Universitäten diese Initiativen weiterhin in ihren Post-COVID-Lehrplan integrieren.

Es kann nicht nur die Zahl der Einschreibungen erhöhen, sondern auch den Zugang zur Hochschulbildung für Studenten, die nicht persönlich am Unterricht teilnehmen können, verbessern und erweitern.

Laut einem Artikel der Harvard Business Review ist die Umstellung auf hybrides Lernen längst überfällig: „Die Hochschulbildung hinkt anderen Branchen bei der Umstellung auf ein stärker digital gesteuertes [..] Modell deutlich hinterher.“

Die Pandemie hat das Gesicht der Bildung verändert, und mit den deutlich gemachten Vorteilen bewegen sich viele Universitäten in Richtung eines Hybridmodells.

Einrichten einer effektiven Hybridumgebung in der Higher Ed

Die Einrichtung einer effektiven hybriden Lernumgebung in der Hochschulbildung beginnt mit dem richtigen Tech-Stack.

Vor Beginn der Pandemie haben Hochschuleinrichtungen weniger als 5 % ihres Budgets für IT-Ausgaben aufgewendet. Hybride Lernumgebungen waren entweder sehr einfach oder nicht vorhanden. Als Fernunterricht im Jahr 2020 zum Standard wurde, beschränkten sich viele Hochschulen und Universitäten darauf, auf Fernunterricht mit Live-Zoom-Kursen umzusteigen.

Während Videokonferenzsoftware wie Zoom in einer Remote-Lernumgebung unerlässlich ist, reicht sie nicht aus.

Neben Video gibt es vier weitere Arten von Fernlernsoftware, in die Hochschuleinrichtungen investieren sollten, wenn sie eine hybride Lernumgebung schaffen.

1. Lernmanagementsystem (LMS)

Lernmanagementsysteme bieten Lehrern die Möglichkeit, die Bereitstellung von Kursmaterial in einem virtuellen Format zu automatisieren. Beliebte Lernmanagementsysteme sind Schoology Learning, Canvas und Blackboard Learn.

2. Software für Zusammenarbeit und Koordination

Beim Fernlernen kann es schwierig sein, die Aufgaben mehrerer Personen zu koordinieren. Kollaborationssoftware kann Schülern und Lehrern helfen, in einer entfernten Umgebung besser zusammenzuarbeiten. Einige der gebräuchlichsten Softwaretools für die Zusammenarbeit sind MURAL, Drawp for School und Loop.

3. Fernzugriffssoftware

Während sie von zu Hause aus arbeiten, fehlen einigen Studenten möglicherweise die High-End-Softwaretools, die sie benötigen. einschließlich Adobe, Revit, AutoCAD und Microsoft Office. Fernzugriffssoftware wie Splashtop for Remote Labs ermöglicht es Schulen, Schülern von ihren Heimcomputern, Tablets, Chromebooks und sogar Mobilgeräten aus Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer zu gewähren. Infolgedessen können Studenten aus der Ferne auf die gesamte High-End-Campus-Software zugreifen, die sie benötigen, ohne zusätzliche Lizenzen oder einen Besuch auf dem Campus.

4. On-Demand-Remote-Support-Software

Aufgrund des Charakters des Fernunterrichts kann es für akademische IT-Helpdesk-Teams eine Herausforderung sein, Studierenden und Lehrkräften technische Unterstützung zu bieten. Wenn Einzelpersonen nicht auf dem Campus sind, gibt es nicht viele Möglichkeiten, Unterstützung bei technischen Problemen mit ihren Geräten zu erhalten. Fernsupport-Software wie Splashtop SOS bietet einen Ausweg, indem sie IT-Technikern den Fernzugriff auf die Geräte von Studenten und Lehrkräften ermöglicht und Fernsupport auf Abruf bereitstellt.

Obwohl diese Liste nicht vollständig ist, bietet sie eine hervorragende Grundlage für die Einrichtung einer hybriden Lernumgebung in der Hochschulbildung. Während wir uns in Richtung einer digitaleren Bildungswelt bewegen, die von einer Generation von mehr technikorientierten Studenten angetrieben wird, müssen sich die Universitäten kontinuierlich anpassen, um für die Bedürfnisse der Studenten relevant zu bleiben.