Wie das Büro nach der Pandemie ist die Zukunft des College-Klassenzimmers hybrid

Laut einer Splashtop-Umfrage erwarten Schüler Fernzugriff

SAN JOSE, Kalifornien, 4. August 2021 — Mitarbeiter, die von der Arbeit im Büro zur Arbeit von zu Hause aus übergegangen sind, sind nicht die einzige Gruppe, die den Wert einer Rückkehr zu den Dingen vor der Pandemie in Frage stellt.

Wie viele Büroangestellte, die die Möglichkeit schätzen würden, von überall aus zu arbeiten, möchten College- und Universitätsstudenten weiterhin von zu Hause, im Studentenwohnheim und von anderen „entfernten“ Orten auf Campus-Computer, Workstations und Software zugreifen, wie eine kürzlich durchgeführte Splashtop-Umfrage ergab.

Unter fünfhundert befragten nordamerikanischen und europäischen Studenten:

Fast alle (zweiundneunzig Prozent) erwarten, dass ihre Hochschulen und Universitäten vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Fernzugriff auf Computer auf dem Campus anbieten.

Eine große Mehrheit (dreiundachtzig Prozent) ist der Ansicht, dass ein hybrides Modell — eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lernen — die Zukunft des Lernens in der Hochschulbildung sein sollte.

„Es ist für Studenten und Arbeitnehmer — die es inzwischen gewohnt sind, von überall auf Computertools zuzugreifen — ganz natürlich, die Flexibilität zu nutzen, die der Fernzugriff bietet“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop, einem Unternehmen der nächsten Generation für Fernzugriff und Fernsupport. „So schwierig viele Aspekte des COVID-Lebens auch waren, die Studierenden haben uns erzählt, dass sie es zu schätzen wissen, nicht physisch auf dem Campus sein zu müssen, um die Computerräume der Hochschulen nutzen zu können, und dass sie es vorziehen, nach ihren eigenen Zeitplänen zu wählen, wann und wie sie ihre Arbeit erledigen.“

Umfragekarten zu Markttrends

Die Splashtop-Forschungsergebnisse stimmen eng mit Studien überein, die im Büro nach der Pandemie durchgeführt wurden. Zum Beispiel hat Gartner herausgefunden, dass zweiundachtzig Prozent der befragten Unternehmensleiter beabsichtigen, einen hybriden Arbeitsplatz zu implementieren. Obwohl Telearbeit vor COVID ein vertrauter Aspekt des Arbeitslebens war, erwarten Arbeitnehmer heute noch mehr Flexibilität als viele Unternehmen vor der Pandemie.

Zwar gab es sicherlich einige gut beachtete Fortschritte im Bereich des Fernunterrichts, aber die enorme Veränderung, die COVID das Hochschulstudium mit sich gebracht hat, wird von einigen als längst überfällig angesehen. Laut einem kürzlich im Harvard Business Review veröffentlichten Artikel haben Hochschuleinrichtungen in der Vergangenheit weniger als fünf Prozent ihres Betriebsbudgets für IT ausgegeben. Neue Anforderungen, wie die Anpassung an hybrides Lernen, veranlassen die IT nun, sowohl die Ausgaben als auch die Tools, die zur Unterstützung dieser neuen Umgebung benötigt werden, neu zu bewerten.

Remote ist gekommen, um zu bleiben

Als die COVID-Quarantäne 2020 die Institutionen zwang, ihre Türen zu schließen, waren die meisten Hochschulen und Universitäten nicht darauf vorbereitet, Studenten und Dozenten Fernzugriff auf Computer und Software auf dem Campus zu gewähren. Viele Schulen haben jedoch umgestellt und Tools wie Splashtop genutzt und Online-Fernzugriff auf Computerressourcen angeboten.

Laut Lee planen viele Hochschulen, auch weiterhin eine Alternative zum Präsenzunterricht anzubieten, auch wenn die COVID-Risiken nachlassen. „Nicht nur die Schüler fordern die Flexibilität, die Remote-Tools bieten, sondern auch die Schulen stellen fest, dass die Bereitstellung von Fernzugriff die Ungleichheit verringern kann, die entstehen kann, wenn Schüler nur zu bestimmten Zeiten oder nur vor Ort arbeiten können. Der Fernzugriff gibt den Schülern die Wahl, zu Zeiten zu arbeiten, die für sie günstig sind.“

Nein, ich gehe zurück

Selbst wenn COVID morgen auf magische Weise verschwinden würde, wäre es kurzsichtig der Hochschulbildung, die Fernzugriffsoption einzustellen, auf die sie sich während der Pandemie verlassen haben. Das ist eine Lektion, die Cathy Leaker, Vizepräsidentin für Unterricht am Everett Community College in Washington, gut gelernt hat.

„Ich kann mir keine Zeit vorstellen, in der wir wieder zu einhundert Prozent persönlich zurückkehren“, sagte Leaker kürzlich einer Reporterin in ihrer lokalen Tageszeitung. „Das wird den Bedürfnissen der Schüler nicht entsprechen.“

Clay Shirky, außerordentlicher Professor und stellvertretender Provost für Bildungstechnologien an der New York University, erzählte kürzlich der Fachzeitschrift Inside Higher Education , dass die Flexibilität, die Remote-Technologie bietet, für Dozenten genauso attraktiv geworden ist wie für Studenten.

„COVID-19 und die Umstellung auf Notfall-Fernunterricht haben den Nebel der Unbekanntheit verglüht“, sagte Shirky.

Die Analysten von HoloniQ stimmen zu. Bisher hat das Unternehmen in diesem Jahr siebenundzwanzig Bildungstechnologieunternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar gezählt.

„Bereit oder nicht“, meinte die Website von HoloIQ, „Die Welt setzt auf Technologie, um Lernen und Bildung zu unterstützen.“

Webinare für IT-Profis im Hochschulwesen

Splashtop bietet regelmäßig Webinare an, um IT-Experten über Technologie und Trends im Bildungssektor auf dem Laufenden zu halten, und um ein Forum für den Ideenaustausch unter Gleichaltrigen zu bieten.

„Hybrider Unterricht erfordert einen großen Wandel“, sagte kürzlich ein Teilnehmer der britischen öffentlichen Forschungseinrichtung City, University of London. „Diese Veränderungen betreffen nicht nur die Technologie, sondern auch die Kommunikation und das Nachdenken darüber, wie du von zu Hause aus besser mit Schülern interagieren kannst.“

IT-Fachleuten an Hochschulen und Universitäten, die Fernzugriffslösungen in ihren Einrichtungen installieren, warten oder erweitern möchten, empfiehlt Splashtop die folgenden On-Demand-Webinare:

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriff und Fernsoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. SplashtopDercloud basierte, sichere und einfach zu verwaltende Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie Virtual Private Networks (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.