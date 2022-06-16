Wie das Büro nach der Pandemie ist die Zukunft des College-Klassenzimmers hybrid
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Laut einer Splashtop-Umfrage erwarten Schüler Fernzugriff
SAN JOSE, Kalifornien, 4. August 2021 — Mitarbeiter, die von der Arbeit im Büro zur Arbeit von zu Hause aus übergegangen sind, sind nicht die einzige Gruppe, die den Wert einer Rückkehr zu den Dingen vor der Pandemie in Frage stellt.
Wie viele Büroangestellte, die die Möglichkeit schätzen würden, von überall aus zu arbeiten, möchten College- und Universitätsstudenten weiterhin von zu Hause, im Studentenwohnheim und von anderen „entfernten“ Orten auf Campus-Computer, Workstations und Software zugreifen, wie eine kürzlich durchgeführte Splashtop-Umfrage ergab.
Unter fünfhundert befragten nordamerikanischen und europäischen Studenten:
Fast alle (zweiundneunzig Prozent) erwarten, dass ihre Hochschulen und Universitäten vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Fernzugriff auf Computer auf dem Campus anbieten.
Eine große Mehrheit (dreiundachtzig Prozent) ist der Ansicht, dass ein hybrides Modell — eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lernen — die Zukunft des Lernens in der Hochschulbildung sein sollte.
„Es ist für Studenten und Arbeitnehmer — die es inzwischen gewohnt sind, von überall auf Computertools zuzugreifen — ganz natürlich, die Flexibilität zu nutzen, die der Fernzugriff bietet“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop, einem Unternehmen der nächsten Generation für Fernzugriff und Fernsupport. „So schwierig viele Aspekte des COVID-Lebens auch waren, die Studierenden haben uns erzählt, dass sie es zu schätzen wissen, nicht physisch auf dem Campus sein zu müssen, um die Computerräume der Hochschulen nutzen zu können, und dass sie es vorziehen, nach ihren eigenen Zeitplänen zu wählen, wann und wie sie ihre Arbeit erledigen.“
Umfragekarten zu Markttrends
Die Splashtop-Forschungsergebnisse stimmen eng mit Studien überein, die im Büro nach der Pandemie durchgeführt wurden. Zum Beispiel hat Gartner herausgefunden, dass zweiundachtzig Prozent der befragten Unternehmensleiter beabsichtigen, einen hybriden Arbeitsplatz zu implementieren. Obwohl Telearbeit vor COVID ein vertrauter Aspekt des Arbeitslebens war, erwarten Arbeitnehmer heute noch mehr Flexibilität als viele Unternehmen vor der Pandemie.
Zwar gab es sicherlich einige gut beachtete Fortschritte im Bereich des Fernunterrichts, aber die enorme Veränderung, die COVID das Hochschulstudium mit sich gebracht hat, wird von einigen als längst überfällig angesehen. Laut einem kürzlich im Harvard Business Review veröffentlichten Artikel haben Hochschuleinrichtungen in der Vergangenheit weniger als fünf Prozent ihres Betriebsbudgets für IT ausgegeben. Neue Anforderungen, wie die Anpassung an hybrides Lernen, veranlassen die IT nun, sowohl die Ausgaben als auch die Tools, die zur Unterstützung dieser neuen Umgebung benötigt werden, neu zu bewerten.
Remote ist gekommen, um zu bleiben
Als die COVID-Quarantäne 2020 die Institutionen zwang, ihre Türen zu schließen, waren die meisten Hochschulen und Universitäten nicht darauf vorbereitet, Studenten und Dozenten Fernzugriff auf Computer und Software auf dem Campus zu gewähren. Viele Schulen haben jedoch umgestellt und Tools wie Splashtop genutzt und Online-Fernzugriff auf Computerressourcen angeboten.
Laut Lee planen viele Hochschulen, auch weiterhin eine Alternative zum Präsenzunterricht anzubieten, auch wenn die COVID-Risiken nachlassen. „Nicht nur die Schüler fordern die Flexibilität, die Remote-Tools bieten, sondern auch die Schulen stellen fest, dass die Bereitstellung von Fernzugriff die Ungleichheit verringern kann, die entstehen kann, wenn Schüler nur zu bestimmten Zeiten oder nur vor Ort arbeiten können. Der Fernzugriff gibt den Schülern die Wahl, zu Zeiten zu arbeiten, die für sie günstig sind.“
Nein, ich gehe zurück
Selbst wenn COVID morgen auf magische Weise verschwinden würde, wäre es kurzsichtig der Hochschulbildung, die Fernzugriffsoption einzustellen, auf die sie sich während der Pandemie verlassen haben. Das ist eine Lektion, die Cathy Leaker, Vizepräsidentin für Unterricht am Everett Community College in Washington, gut gelernt hat.
„Ich kann mir keine Zeit vorstellen, in der wir wieder zu einhundert Prozent persönlich zurückkehren“, sagte Leaker kürzlich einer Reporterin in ihrer lokalen Tageszeitung. „Das wird den Bedürfnissen der Schüler nicht entsprechen.“
Clay Shirky, außerordentlicher Professor und stellvertretender Provost für Bildungstechnologien an der New York University, erzählte kürzlich der Fachzeitschrift Inside Higher Education, dass die Flexibilität, die Remote-Technologie bietet, für Dozenten genauso attraktiv geworden ist wie für Studenten.
„COVID-19 und die Umstellung auf Notfall-Fernunterricht haben den Nebel der Unbekanntheit verglüht“, sagte Shirky.
Die Analysten von HoloniQ stimmen zu. Bisher hat das Unternehmen in diesem Jahr siebenundzwanzig Bildungstechnologieunternehmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde Dollar gezählt.
„Bereit oder nicht“, meinte die Website von HoloIQ, „Die Welt setzt auf Technologie, um Lernen und Bildung zu unterstützen.“
Webinare für IT-Profis im Hochschulwesen
Splashtop bietet regelmäßig Webinare an, um IT-Experten über Technologie und Trends im Bildungssektor auf dem Laufenden zu halten, und um ein Forum für den Ideenaustausch unter Gleichaltrigen zu bieten.
„Hybrides Lehren erfordert eine große Veränderung“, sagte ein kürzlich teilnehmender Vertreter der britischen öffentlichen Forschungseinrichtung City, University of London, „Diese Veränderungen betreffen nicht nur die Technologie, sondern auch die Kommunikation und das Nachdenken darüber, wie man eine bessere Interaktion mit Studenten von zu Hause aus erreichen kann.“
IT-Fachleuten an Hochschulen und Universitäten, die Fernzugriffslösungen in ihren Einrichtungen installieren, warten oder erweitern möchten, empfiehlt Splashtop die folgenden On-Demand-Webinare:
Bildungsexperten sprechen: Schneller und einfacher Fernsupport jederzeit und überall mit dem Austin Community College, der Kansas State University, der Loyola University, Chicago und der University of Southern California
Wie man das Potenzial von Schülern mit hybridem Lernen maximiert, mit dem Abbey Road Institute, London
Wie Sie Fernzugriff auf Computer nutzen können, um Ihr Bildungsprogramm zu verbessern, mit der University of Colorado, Boulder
Ermöglichen Sie Studenten den Fernzugriff von Computern auf dem Campus von überall aus, mit Confederation College, Ontario, Kanada
Konferenz mit Bildungsexperten, darunter der indischen Indira Gandhi National Open University und der Amity University
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriffs- und Remote-Software sowie Services der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Behörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Privatpersonen. Der cloudbasierte, sichere und einfach zu verwaltende Fernzugriffsansatz von Splashtop ersetzt zunehmend veraltete Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erreicht dabei einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Weltweit nutzen mehr als 30 Millionen Anwender Splashtop-Produkte, darunter auch Nutzer in 85 % der Fortune-500-Unternehmen. Besuchen Sie splashtop.com für weitere Informationen zu den Remote-Lösungen für den Bildungsbereich.