IT-Teams sind ständig beschäftigt, besonders wenn sie mehrere Endpunkte verwalten müssen. Sie haben oft mit Patch-Rückständen, der Verwaltung verteilter Endpunkte und der Einhaltung von IT-Compliance auf allen Geräten zu kämpfen, was Zeit und Ressourcen von anderen Aufgaben abziehen kann.
Diese Herausforderungen lassen sich jedoch alle mit der richtigen Patch-Management-Lösung bewältigen. Ein gutes Enterprise-Patch-Management erleichtert es, Endpunkte abzusichern, die Cybersicherheit aufrechtzuerhalten und alles von einem zentralen Ort aus aktuell zu halten, sodass Geräte sicher bleiben, ohne IT-Teams zu binden.
Wie kann also Enterprise-Patch-Management dazu beitragen, die IT-Sicherheit zu verbessern? Schauen wir es uns an …
Was ist Enterprise-Patch-Management?
Enterprise-Patch-Management ist der Prozess zum Identifizieren, Testen, Bereitstellen und Verifizieren von Updates in der gesamten IT-Infrastruktur eines Unternehmens. Da das Patchen ein wesentlicher Bestandteil von Cybersicherheit und IT-Compliance ist, soll Enterprise-Patch-Management klare Regeln festlegen, um sicherzustellen, dass alle Updates innerhalb eines festgelegten Zeitraums ordnungsgemäß installiert und verifiziert werden und etablierte Richtlinien für Tests und Priorisierung eingehalten werden.
Automatisierung ist eine Kernkomponente des modernen Enterprise-Patch-Managements. Während sich manuelles Patch-Management darauf verlässt, dass Benutzer daran denken, Updates zu installieren, oder dass IT-Mitarbeiter jedes Gerät manuell aktualisieren, optimiert Automatisierung den Prozess, verbessert die Effizienz und trägt dazu bei, sicherzustellen, dass jeder Endpunkt ordnungsgemäß aktualisiert wird.
Patchen, Updates und Upgrades in der Unternehmens-IT verstehen
Die Begriffe „Patch“, „Update“ und „Upgrade“ werden oft synonym verwendet, es gibt jedoch einige wichtige Unterschiede, insbesondere im Kontext des Enterprise-Patch-Managements. Wir können sie wie folgt aufschlüsseln:
Beschreibung
Was dadurch abgedeckt wird
Warum es für die Priorisierung in der Enterprise-IT wichtig ist
Patch
Eine gezielte Softwareänderung, die ein bestimmtes Problem behebt, ohne die Funktionalität wesentlich zu verändern. Wird in der Regel zwischen größeren Softwareversionen veröffentlicht.
Sicherheitslücken, Fehlerbehebungen, Stabilitätsprobleme, Compliance-Anforderungen und geringfügige Leistungsverbesserungen.
In der Regel von hoher Priorität, da Patches häufig aktiv ausgenutzte Schwachstellen beheben. Verzögerte Patches können zu Sicherheitsverletzungen, Verstößen gegen Compliance-Vorgaben und Unterbrechungen führen.
Update
Eine Sammlung von Verbesserungen und Fehlerbehebungen, die für eine bestehende Softwareversion veröffentlicht werden. Updates können Patches, kleinere Funktionserweiterungen und Leistungsverbesserungen umfassen.
Mehrere Fehlerbehebungen, Sicherheitsverbesserungen, QoL-Optimierungen, Korrekturen von Kompatibilitätsproblemen und kleinere Funktionserweiterungen.
Wichtig für die Aufrechterhaltung von Systemstabilität, Leistung und Supportfähigkeit. Sie können helfen, technische Schulden und Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Upgrade
Der Wechsel zu einer neuen Version oder dem neuesten Release einer Software, oft verbunden mit erheblichen Änderungen an Funktionen, Architektur oder der Benutzererfahrung.
Ablösung von End-of-Life-Software, Zugang zu neuen Funktionen, verbesserte Sicherheits-Frameworks und Anforderungen an den Herstellersupport.
Erfordert in der Regel strategische Planung, Tests, Benutzerschulungen und Change-Management. Auch wenn Upgrades möglicherweise nicht so dringend sind wie kritische Patches, sind sie für langfristige Sicherheit und Supportfähigkeit unverzichtbar.
Patches sind im Wesentlichen die kleinsten Änderungen, können aber auch die wichtigsten sein, da sie oft kritische Sicherheitslücken beheben. Upgrades sind insgesamt die größten Änderungen und erfordern oft die meiste Planung, Tests und Schulung. Updates liegen in Bezug auf Umfang und Priorität zwischen beiden, können aber ebenfalls wichtige Sicherheitsupdates enthalten.
So funktioniert der Patch-Management-Prozess in Unternehmen (Lebenszyklus)
Wie funktioniert also der Lifecycle des Enterprise-Patch-Managements? Wir können den Prozess in sieben Schritte unterteilen und das Patchen von der Erkennung bis zur erfolgreichen Installation und Berichterstellung begleiten. Der vollständige Prozess sollte wie folgt aussehen:
Asset-Erkennung: Zunächst müssen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Assets durchführen, einschließlich Geräte, Software, Betriebssysteme und Anwendungen. Dies bildet die Grundlage für Ihr Patch-Management und hilft Ihnen dabei zu erkennen, was aktualisiert werden muss.
Bewertung von Schwachstellen: Sobald Sie Ihre Assets ordnungsgemäß inventarisiert haben, können Sie fehlende Patches und bestehende Schwachstellen identifizieren. Es ist wichtig, die Schwachstellen zu bewerten, um festzustellen, welche die größten Bedrohungen darstellen, damit sie so schnell wie möglich behoben werden können.
Patch-Priorisierung: Nicht alle Patches sind gleich wichtig; einige beheben kritische Sicherheitslücken, während andere nur kleinere Verbesserungen enthalten. Die Priorisierung ist wichtig, um festzulegen, welche Patches zuerst bereitgestellt werden sollen – basierend auf Schweregrad, Systemkritikalität und potenziellem Schaden.
Tests: Stellen Sie sicher, dass Sie Patches testen, bevor Sie sie im gesamten Unternehmen bereitstellen. Beginnen Sie mit einer kleinen, aber vielfältigen Gruppe von Geräten, die gepatcht werden sollen, damit Sie alle Probleme erkennen, die behoben werden müssen, und sicherstellen können, dass die Patches wie vorgesehen funktionieren.
Bereitstellung: Wenn keine größeren Probleme auftreten, können Sie mit einer breiteren Bereitstellung beginnen. Der Einsatz von Bereitstellungsgruppen und geplanten Updates kann zu einer reibungslosen Einführung beitragen, indem jeweils ausgewählte Gerätegruppen berücksichtigt und Updates dann geplant werden, wenn sie die wenigsten Unterbrechungen verursachen.
Überprüfung: Es ist wichtig zu prüfen, ob Patches ordnungsgemäß installiert wurden, um sicherzustellen, dass jeder Endpunkt korrekt aktualisiert ist. Manchmal können Patches fehlschlagen, oder Geräte müssen neu gestartet werden, bevor das Patchen abgeschlossen werden kann. Daher hilft die Überprüfung dabei festzustellen, ob bei Endpunkten Handlungsbedarf besteht.
Berichterstattung: Das Führen von Aufzeichnungen ist für das Patch-Management ebenfalls unverzichtbar. Diese Berichte machen deutlich, was aktualisiert wurde, wann dies erfolgt ist, welche Probleme aufgetreten sind und welche Ausnahmen gemacht werden mussten, damit IT-Teams ihre Patch-Compliance bei Audits nachweisen können.
Warum IT-Führungskräfte in Unternehmen Patch-Management priorisieren
Nicht gepatchte Endpunkte gehören zu den größten Risiken in Unternehmensumgebungen. Deshalb ist Patch-Management eine zentrale Sicherheitsfunktion für Enterprise-IT-Teams.
Laut dem Data Breach Investigations Report 2026 von Verizon war die Ausnutzung von Schwachstellen mit 31 % die h�äufigste Methode, mit der Angreifer sich ersten Zugriff bei Sicherheitsverletzungen verschafften. Derselbe Bericht ergab, dass im Jahr 2025 nur 26 % der Schwachstellen im Katalog Known Exploited Vulnerabilities der CISA vollständig behoben wurden und die mittlere Zeit bis zur Behebung auf 43 Tage anstieg.
Verzögertes Patchen kann schwerwiegende Folgen haben. Eine Datenschutzverletzung kann einem Unternehmen erheblichen Schaden zufügen, darunter den Verlust sensibler proprietärer Daten und Kundendaten, potenzielle Ransomware-Angriffe und längere Ausfallzeiten – ganz zu schweigen von den finanziellen Strafen und Reputationsschäden, die darauf folgen.
Geplante vs. Notfall-Patches: So handhaben Enterprise-IT-Teams beides
Manchmal wird eine neue Sicherheitslücke entdeckt und muss so schnell wie möglich gepatcht werden. In diesen Fällen kann der Patch nicht auf den üblichen Update-Zyklus warten und muss separat behandelt werden.
Damit kommen wir zum Unterschied zwischen geplanten Patches und Notfall-Patches. Während geplante Patches in regelmäßigen Zyklen veröffentlicht werden, sind Notfall-Patches außerplanmäßige Patches, die zur Behebung von Zero-Day-Schwachstellen und anderen kritischen Exploits erstellt werden.
Während regelmäßige Patches in einem geplanten Zyklus mit ausreichend Zeit für Tests und Freigaben durchgeführt werden können, müssen Notfall-Patches unter Umständen beschleunigt bereitgestellt werden. Diese Patches sollten bei Tests, Freigabe und Bereitstellung priorisiert werden, damit Geräte so schnell wie möglich gepatcht und geschützt werden können – insbesondere, wenn die Schwachstelle bereits aktiv ausgenutzt wird.
Patch-Management und Compliance-Frameworks in Unternehmen
Patch-Management ist auch ein zentraler Bestandteil der IT-Compliance. Es gibt mehrere Compliance-Frameworks, die verlangen, dass Patches innerhalb eines festgelegten Zeitraums bereitgestellt werden, zusammen mit klaren Nachweisen, die die Patch-Compliance belegen (einschließlich dokumentierter Erklärungen für etwaige Ausnahmen). Audit-Protokolle liefern die Nachweise, die Auditoren benötigen, um zu bestätigen, dass Patches rechtzeitig angewendet wurden. Halten Sie sie daher vollständig und leicht abrufbar.
Compliance-Frameworks umfassen:
NIST SP 800-40: NIST-SP 800-40 ist der „Leitfaden für die Planung des Enterprise-Patch-Managements“ und bietet klare Richtlinien dafür, wie Unternehmen Patch-Management angehen sollten. Dazu gehören risikobasierte Priorisierung und Lifecycle-Management. Gleichzeitig dient er als hilfreiche Ressource für Best Practices in der Cybersicherheit und im Patch-Management.
HIPAA: Unternehmen im Gesundheitswesen und andere medizinische Einrichtungen müssen die HIPAA-Compliance einhalten, um vertrauliche Patientendaten und medizinische Unterlagen zu schützen. Die HIPAA Security Rule verpflichtet betroffene Einrichtungen dazu, Risiken für elektronische Patientendaten zu identifizieren und zu managen, und nicht gepatchte Schwachstellen gehören zu den häufigsten dieser Risiken.
PCI DSS: PCI DSS ist ein globaler Sicherheitsstandard, der regelt, wie Unternehmen mit Karteninhaberdaten umgehen, um Verbraucher und ihre Kreditkarteninformationen zu schützen. Anforderung 6.3.3 verlangt, dass Patches für kritische Schwachstellen innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung installiert werden; andere Sicherheitspatches müssen innerhalb von Zeiträumen angewendet werden, die auf der Risikobewertung der Organisation basieren.
CIS Control 7: CIS-Compliance bezeichnet die Ausrichtung von IT-Systemen an den Kontrollen und Benchmarks des Center for Internet Security, um Systeme und Daten vor Bedrohungen zu schützen. Dazu gehört ein kontinuierliches Schwachstellenmanagement, daher sind fortlaufende Überwachung und Patching entscheidend.
Wie Enterprise-Patch-Management Ihrem IT-Team zugutekommt
Natürlich bietet Patch-Management für Unternehmen mehrere Vorteile. Mit gutem Patch-Management können Unternehmen ihre Cybersicherheit stärken, die Effizienz verbessern, Ausfallzeiten reduzieren und Kosten vermeiden.
Zu den Vorteilen des Enterprise-Patch-Managements gehören:
Geringeres Risiko von Sicherheitsverletzungen durch verbesserte Sicherheit gegenüber bekannten und neu entdeckten Schwachstellen.
Weniger ungeplante Ausfallzeiten dank der Reduzierung sowohl von Angriffen als auch von schlecht getimten Neustarts.
Audit-bereite Compliance durch automatisierte Protokolle und Aufzeichnungen, die zeigen, dass Patches auf dem neuesten Stand sind.
Verbesserte IT-Effizienz dank Automatisierung, die für reibungslose Bereitstellungen sorgt und IT-Teams Zeit verschafft, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.
Kostenvermeidung durch die verringerte Gefahr von Datenschutzverletzungen und den dadurch entstehenden Kosten.
Risiken, Rollouts und Reporting: Enterprise-Patching-Strategie
Eine Patch-Strategie legt die Regeln fest, denen Ihr Team bei jedem dieser Schritte folgt, damit Entscheidungen über jeden Endpunkt hinweg konsistent bleiben und bei Audits standhalten. Zu den wichtigsten festzulegenden Elementen gehören:
Fristen nach Schweregrad: Legen Sie für jede Risikostufe ein Zielzeitfenster für die Behebung fest, etwa für kritisch, hoch und routinemäßig, und behandeln Sie Schwachstellen im Katalog Known Exploited Vulnerabilities der CISA als die dringendste Kategorie. Richten Sie diese Zeitfenster an den Compliance-Frameworks aus, denen Ihr Unternehmen folgt.
Wartungsfenster: Stimmen Sie sich mit den Geschäftsverantwortlichen ab, wann jede Gerätegruppe gepatcht und neu gestartet werden kann, damit Bereitstellungen Stoßzeiten und kritische Abläufe vermeiden.
Rollback-Pläne: Legen Sie im Voraus fest, wie Ihr Team reagiert, wenn ein Patch Probleme verursacht, einschließlich wer eine Einführung anhalten kann und wie betroffene Geräte wiederhergestellt werden.
Umgang mit Ausnahmen: Manche Systeme können aufgrund von Einschränkungen beim Herstellersupport oder geschäftlichen Vorgaben nicht sofort gepatcht werden. Dokumentieren Sie jede Ausnahme mit einem Verantwortlichen, einer Begründung, einer kompensierenden Maßnahme und einem Prüftermin.
Klare Zuständigkeiten: Weisen Sie für jede Phase des Prozesses die Verantwortung zu – von der Genehmigung von Patches bis zur Überprüfung der Ergebnisse –, damit die Arbeit nicht zwischen Teams ins Stocken gerät.
Leistungskennzahlen: Verfolgen Sie Kennzahlen wie die Patch-Compliance-Rate und die Zeit bis zur Behebung, damit Sie Verlangsamungen frühzeitig erkennen können.
Auf welche Funktionen Sie bei Enterprise-Patch-Management-Lösungen achten sollten
Wenn Sie nach einer Enterprise-Patch-Management-Lösung suchen, kann es schwer sein zu erkennen, welche Funktionen unverzichtbar sind und welche nur auf dem Papier gut aussehen. Es gibt jedoch einige Kernfunktionen, auf die keine Patch-Management-Lösung verzichten sollte. Wenn Sie also Anbieter vergleichen, stellen Sie sicher, dass sie Folgendes bieten:
OS- und Drittanbieter-Patching: Lösungen, die nur Betriebssysteme patchen, riskieren, dass Anwendungen veraltet und anfällig bleiben. Achten Sie neben OS-Patching auch auf eine umfassende Abdeckung von Drittanbieteranwendungen.
CVE-basierte Einblicke: Daten zu Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) können dabei helfen, bekannte Bedrohungen zu identifizieren, damit sie priorisiert und entschärft werden können. Suchen Sie nach einer Plattform mit KI-gestützten CVE-basierten Einblicken, um potenzielle Bedrohungen schnell zu erkennen und zu beheben.
Richtlinienbasierte Planung: Die Möglichkeit, Patches gemäß den Unternehmensrichtlinien zu planen und zu priorisieren, ist wichtig. Eine gute Patch-Management-Lösung sollte Updates automatisch gemäß den Unternehmensrichtlinien planen und so sicherstellen, dass sie rechtzeitig und mit minimalen Unterbrechungen bereitgestellt werden.
Zentrale Steuerung: Zentralisiertes Management ist ebenso wichtig, um eine effiziente Transparenz und Kontrolle sicherzustellen. Achten Sie auf eine Plattform mit einem zentralen Dashboard, das an einem Ort einen klaren Überblick über Endpunkte und deren Patches bietet.
Compliance-Berichterstattung: Das Führen klarer Aufzeichnungen hilft dabei, Compliance nachzuweisen und Audits zu bestehen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Lösung mit Compliance-Berichten und Protokollen finden, um bei Bedarf einfach nachzuweisen, dass Sicherheit und Patches auf dem neuesten Stand sind.
Integrationen mit Ihrem bestehenden Stack: Das Patch-Management sollte mit den Tools zusammenarbeiten, auf die Ihr Team bereits setzt, etwa Microsoft Intune, Antivirus- und Endpoint Detection and Response (EDR)-Lösungen. So erhält die IT einen kombinierten Überblick über den Zustand und die Sicherheit der Endpunkte, ohne Arbeit zu doppeln.
Wie Automatisierung und KI das Patch-Management in Unternehmen neu gestalten
Es gibt zwei Werkzeuge, die das Patch-Management in Unternehmen deutlich effektiver und effizienter machen: Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI).
Die Patch-Automatisierung hat Unternehmen in die Lage versetzt, Patches schnell über mehrere verteilte Endpunkte hinweg bereitzustellen, ohne dass IT-Teams jedes Gerät manuell verwalten müssen. Das hat die Effizienz deutlich verbessert und sorgt für ein konsistenteres und optimierteres Patch-Management.
KI-gestützte Technologie hilft IT-Teams dabei, Schwachstellendaten zu interpretieren und Patches schneller zu priorisieren. Mit den richtigen KI-Funktionen kann Patch-Management-Software zusammenfassen, was die jeweilige Schwachstelle betrifft, und Schritte zur Behebung vorschlagen, damit Teams zuerst bei den höchsten Risiken handeln können.
Viele Unternehmen arbeiten noch immer auf einen vollständig autonomen Patch-Lebenszyklus hin. Eine Splashtop-Umfrage unter 250 IT- und MSP-Fachkräften ergab, dass sich 72 % der Unternehmen in einem Zwischenstadium befinden, in dem die Tools zwar vorhanden sind, Fragmentierung und uneinheitliche Automatisierung die Vorteile jedoch einschränken. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie im Forschungsbericht Stuck in the Middle.
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