Splashtop Neuheiten Mai/Juni 2018

Wir haben gerade einige großartige neue Splashtop-Funktionen hinzugefügt, die Sie erhalten können, indem Sie Ihre Splashtop Business-App und den Streamer auf die neueste Version (3.2.4.0) aktualisieren.
"Untätig seit..."
Erfahren Sie, ob ein Computer derzeit im Leerlauf ist oder ob Ihr Kunde ihn aktiv nutzt. Klicken Sie in der Splashtop Business-App auf das Zahnradsymbol neben dem Computer, um dessen Leerlaufzeit zu sehen. Bewegen Sie im Web-Console die Maus über den Computer in der Liste.
Verfügbar in Splashtop Remote Support und Splashtop Remote Access
Chatten vor dem Verbinden mit einem Computer
Möchten Sie mit Ihrem Benutzer abklären, ob es ein guter Zeitpunkt ist, um sich remote einzuloggen? Jetzt können Sie! Starten Sie jederzeit eine Chat-Sitzung zu einem Online-Computer, ohne in einer Fernsitzung zu sein. Suchen Sie nach dem kleinen "Chat"-Button neben dem Computer in der Splashtop Business App.
Verfügbar in Splashtop Remote Support
Zwei Techniker können auf eine Maschine zugreifen
Jetzt können zwei Techniker gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen und ihn steuern! Beheben Sie die Probleme des Computers Ihres Kunden gemeinsam mit einem anderen Techniker. Zwei von Ihnen verbinden sich einfach wie gewohnt über Ihre jeweiligen Splashtop Business-Apps.
Verfügbar in Splashtop Remote Support
Automatisch neu starten und wieder verbindenWährend einer Remote-beaufsichtigten Sitzung können Sie den Computer neu starten und werden automatisch wieder verbunden, nachdem der Neustart abgeschlossen ist. Sie können den Anmeldebildschirm des Computers nach dem Neustart sehen und von dort aus weitermachen. (Sie können zwischen normalem Neustart oder Neustart im abgesicherten Modus wählen.)
Verfügbar für beaufsichtigte Support-Sitzungen in Splashtop
Und noch mehr...
Zeit sparen beim Verbinden. Wir füllen jetzt Ihren Windows-Domänennamen in ein Dropdown-Menü vor, damit Sie ihn nicht eingeben müssen.
Große Verbesserungen in der iOS-App. Direkt in der iOS-App können Sie Computer umbenennen, Computernotizen hinzufügen, Sitzungen trennen, Computer neu starten, aufwecken, löschen und vieles mehr.
Möchten Sie den Remote-Cursor immer für alle Ihre Remote-Sitzungen sehen? Es gibt jetzt eine Option in den Einstellungen der Splashtop Business App, um dies zu aktivieren. Sie können es während einer Sitzung weiterhin über die Symbolleiste umschalten.
Verbesserte Zuverlässigkeit beim Ferndruck
Die Dateiübertragungsgeschwindigkeit wurde um bis zu 30% erhöht
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Verfügbar in Splashtop Remote Support und Splashtop Remote Access
Schau, was wir sonst noch geplant haben
Wir haben weitere großartige Funktionen in Vorbereitung. Werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel, um mehr Details darüber zu erfahren, woran wir arbeiten.
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