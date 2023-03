Splashtop Neuheiten Mai/Juni 2018

Wir haben gerade einige großartige neue Splashtop-Funktionen hinzugefügt und du kannst sie erhalten, indem du deine Splashtop Business-App und deinen Streamer auf die neueste Version (3.2.4.0) aktualisierst.

"Untätig seit..."

Erfahren Sie, ob sich ein Computer derzeit im Leerlauf befindet oder ob Ihr Kunde ihn aktiv benutzt. Klicken Sie in der Splashtop Business-App auf das Zahnrad neben dem Computer, um seine Leerlaufzeit anzuzeigen. Fahren Sie in der Web-Konsole mit der Maus über den Computer in der Liste.

Verfügbar für Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS+10 und SOS Unlimited

Chatten vor dem Verbinden mit einem Computer

Möchtest du bei deinem Nutzer nachfragen, ob es ein guter Zeitpunkt ist, per Fernzugriff einzusteigen? Jetzt kannst du! Initiiere jederzeit eine Chat-Sitzung auf einem Online-Computer, ohne an einer Remote-Sitzung teilzunehmen. Halte in der Splashtop Business-App nach der kleinen"" Chat-Schaltfläche neben dem Computer Ausschau.

Verfügbar in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10, SOS Unlimited

Zwei Techniker können auf eine Maschine zugreifen

Jetzt können zwei Techniker gleichzeitig auf denselben Computer zugreifen und ihn steuern! Beheben Sie zusammen mit einem anderen Techniker Fehler auf dem Computer Ihres Kunden. Zwei von euch stellen einfach eine Verbindung her, wie du es normalerweise von deinen jeweiligen Splashtop Business-Apps aus tun würdest.

Verfügbar in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 und SOS Unlimited

Automatischer Neustart und automatische Neuverbindung Während einer ferngesteuerten Sitzung kannst du den Computer neu starten und nach Abschluss des Neustarts automatisch wieder verbunden werden. Du wirst nach dem Neustart den Anmeldebildschirm des Computers sehen und von dort aus weitermachen können. (Du kannst zwischen einem normalen Neustart oder einem Neustart im abgesicherten Modus wählen.)

Verfügbar für beaufsichtigte Sitzungen in Splashtop SOS (neu), SOS+10 und SOS Unlimited

Und noch mehr...

Spare Zeit beim Verbinden. Wir füllen jetzt deinen Windows-Domainnamen vorab in ein Dropdown-Menü ein, sodass du ihn nicht eingeben musst.

Große Verbesserungen in der iOS-App. Direkt in der iOS-App können Sie Computer umbenennen, Computernotizen hinzufügen, Sitzungen trennen, Computer neu starten, aufwecken, löschen und vieles mehr.

Willst du bei all deinen Remote-Sitzungen immer den Remote-Cursor sehen? In den Einstellungen der Splashtop Business App gibt es jetzt eine Option, um das zu aktivieren. Du kannst es immer noch während einer Sitzung über die Werkzeugleiste umschalten.

Verbesserte Zuverlässigkeit beim Ferndruck

Die Dateiübertragungsgeschwindigkeit wurde um bis zu 30% erhöht

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

Verfügbar in Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS (neu), SOS+10, SOS Unlimited

Schau, was wir sonst noch geplant haben

Wir haben noch mehr tolle Funktionen vor uns. Sieh dir diesen Artikel darüber an, woran wir gerade arbeiten, um weitere Informationen zu erhalten.

Erhalte frühen Beta-Zugang zu diesen kommenden Technologien

Andere kürzlich erfolgte Aktualisierungen: