Splashtop Classroom - Wie es für Schüler funktioniert

Hier sind einige illustrierte Beispiele dafür, wie Splashtop Classroom aus der Perspektive eines Schülers funktioniert, um an einer Bildschirmfreigabesitzung eines Lehrers teilzunehmen.

Splashtop Classroom ermöglicht es Lehrern, ihren Desktop und ihre Anwendungen zu teilen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Schüler Unterrichtsinhalte direkt von ihren eigenen Geräten aus anzeigen, steuern und kommentieren. Splashtop Classroom ist perfekt für Lehrer und Ausbilder, die den gesamten Raum einbeziehen möchten! Wenn Sie Splashtop Classroom noch nicht haben, können Sie mit einer kostenlosen Testversion beginnen.

Die Informationen zur Schülererfahrung im Splashtop Classroom unten beinhalten

Wie ein Schüler über ein Chromebook oder einen Chrome-Browser an einerSplashtop Classroom teilnimmt

(Falls der Schüler/die Schülerin die Browsererweiterung Splashtop Classroom Chrome nicht installiert hat, holen Sie sich im Chrome-Webshop)

Klicken Sie oben links im Chrome-Browserfenster auf den Apps-Link

Klicken Sie auf das Symbol „ Splashtop Classroom “.

Geben Sie den auf dem Lehrerbildschirm angezeigten Sitzungscode und den Namen des Schülers ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Beitreten“. (Der Name des Schülers erscheint in der Teilnehmerliste auf dem Lehrerbildschirm).

Der Schüler sieht dann den Bildschirm des Lehrers.

Wie ein Student über ein iPad oder iPhone an einer Splashtop Classroom teilnimmt

(Wenn der Schüler die Splashtop Classroom-Anwendung nicht installiert hat, können Sie im App Store unter Splashtop Classroom suchen)

Klicken Sie auf das Symbol „ Splashtop Classroom “.

Klicken oder wischen Sie in Richtung Schüler

Tippen Sie auf das QR-Code-Symbol, um die Kamera zu öffnen und den auf dem Lehrerbildschirm angezeigten QR-Code zu scannen. Oder geben Sie den 9-stelligen Code, der auf dem Lehrerbildschirm angezeigt wird, und den Namen des Schülers ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Beitreten“. (Der Name des Schülers erscheint in der Teilnehmerliste auf dem Lehrerbildschirm).

Der Schüler sieht dann den Bildschirm des Lehrers.

Der Lehrer kann dem Schüler optional die Möglichkeit geben, den Bildschirm des Lehrers zu steuern oder zu kommentieren.

Wie ein Student über ein Android-Gerät an einer Splashtop Classroom teilnimmt

(Falls Sie die Splashtop Classroom-Anwendung nicht installiert haben, können Sie im Google Play Store über die Suche nach Splashtop Classroom erhalten)

Die App ist für Android-Telefone und -Tablets verfügbar.

Tippen Sie auf das Symbol "Splashtop Classroom".

Tippe auf „Schüler“ (oder wische in diese Richtung)

Tippen Sie auf das QR-Code-Symbol, um die Kamera zu öffnen und den auf dem Lehrerbildschirm angezeigten QR-Code zu scannen. Oder geben Sie den 9-stelligen Code, der auf dem Lehrerbildschirm angezeigt wird, und den Namen des Schülers ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Beitreten“. (Der Name des Schülers erscheint in der Teilnehmerliste auf dem Lehrerbildschirm).

Der Schüler sieht dann den Bildschirm des Lehrers.

Der Lehrer kann dem Schüler optional die Möglichkeit geben, den Bildschirm des Lehrers zu steuern oder zu kommentieren.

Sehen Sie sich in diesem Video ein Beispiel für Splashtop Classroom in Aktion an:

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Machen Sie Ihr Klassenzimmer mit Splashtop Classroom interaktiv

In diesem Artikel haben wir gesehen, wie Sie Ihren Computerbildschirm mit Splashtop Classroom teilen und kommentieren können.

Splashtop Classroom funktioniert mit Windows- und Mac-Computern und Sie können von einem iPad oder Android-Gerät (Android-Telefon oder -Tablet) aus steuern und kommentieren.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Classroom und erhalten Sie eine kostenlose Testversion

Oder fahren Sie mit dem vorherigen Tutorial-Beitrag fort:Splashtop Classroom – So funktioniert es für Lehrer