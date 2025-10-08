Splashtop auf der Jamf Nation User Conference 2019

Splashtop war in der vergangenen Woche (November 2019) Sponsor auf der JNUC 2019 in Minneapolis. Hier ist der Grund, warum Jamf-Nutzer Splashtop für den Fernzugriff auf ihre Apple-Geräte lieben.
Wir hatten eine großartige Zeit als Sponsor der Jamf Nation User Conference (JNUC) 2019 und es war toll, Jamf-Anwender zu treffen. Wir sprachen Hunderte von IT-Administratoren aus Bildungseinrichtungen und anderen Organisationen, die uns von den Problemen berichteten, denen sie bei der Verwaltung ihrer Mac- und iOS-Geräte gegenüberstehen.
Wir tauschten uns über die aufregenden Möglichkeiten aus, wie Splashtops Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware zusammen mit Jamf eingesetzt werden kann, um IT-Administratoren bei der Überwindung ihrer Hindernisse zu unterstützen. Das Feedback, das wir von Jamf Nation erhielten, hätte nicht besser sein können! Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum die JNUC-Teilnehmer Splashtop liebten.
Was sind Jamf und JNUC?
Jamf ist eine IT-Management-Software für Apple-Geräte.Mac, iPhones, iPads und Apple TVs werden in der Schule und am Arbeitsplatz immer häufiger eingesetzt.Jamf wurde entwickelt, um IT-Teams die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre Apple-Geräte effektiv verwalten zu können.
JNUC bezeichnet sich selbst als das „weltweit größte Treffen von Apple-IT-Administratoren“. Die Konferenz bietet den Teilnehmern Schulungssitzungen, Experteneinblicke und Demos neuer Lösungen, die die IT-Abteilung in die Lage versetzen, ihre Apple-Geräte besser zu verwalten.
Warum die Teilnehmer der JNUC Splashtop geliebt haben
Splashtop bietet die günstigsten Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen. Viele IT-Administratoren und MSPs verwenden Splashtop, um aus der Ferne auf ihre verwalteten Geräte zuzugreifen.
Jamf-Benutzer können ihre Fähigkeiten erweitern, die Effizienz verbessern und Kosten senken, indem sie Splashtop als Fernunterstützungsplattform wählen. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Jamf Nation Splashtop liebt:
Umfassende Plattformunterstützung
Splashtop unterstützt nicht nur Apple und die meisten Jamf-Nutzer auch nicht. Die Lösungen von Splashtop unterstützen Windows, Mac, iOS und Android. Die meisten Jamf-Benutzer, mit denen wir gesprochen haben, verwalten eine Mischung aus Windows- und Mac-Computern sowie Mobilgeräten. Splashtop bietet Benutzern ein einfaches Tool, das ihnen zuverlässigen Fernzugriff über mehrere Betriebssysteme ermöglicht.
Niedriger Preis
Im Vergleich zu anderen Tools für den Fernzugriff kann Splashtop IT-Teams Hunderte oder sogar Tausende von Dollar bei ihren Jahresabonnements sparen. IT-Administratoren von Schulen waren besonders begeistert von der Preisgestaltung von Splashtop, da sie oft mit begrenzten Budgets arbeiten müssen. Splashtop-Kunden sparen oft 80% oder mehr im Vergleich zu anderen Produkten wie BeyondTrust (ehemals Bomgar), TeamViewer und LogMeIn.
Verschiedene Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle
Im Gegensatz zu anderen Fernzugriffsprodukten hat Splashtop verschiedene Pakete für Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen, sodass Jamf-Benutzer genau das bekommen, was sie zum niedrigsten Preis benötigen. Egal, ob Sie hauptsächlich unbeaufsichtigten Zugriff oder beaufsichtigten Zugriff für On-Demand-Support benötigen, Splashtop hat die Lösung für Sie.
Splashtop-Lösungen für Jamf-Nutzer
Splashtop Remote Support
IT, Helpdesks und MSPs können mit Splashtop Remote Support jederzeit auf ihre Endpunkte zugreifen, auch wenn kein Endbenutzer anwesend ist. Um von jedem Gerät aus Zugriff zu haben, stellen Sie den Splashtop Streamer einfach auf Ihren Windows-, Mac- und Android-Geräten bereit.
Splashtop Remote Support bietet Ihnen auch die Möglichkeit, kostenlose Benutzerkonten hinzuzufügen. Erstellen Sie ganz einfach Konten für Ihr IT-Team, damit es auf Ihre verwalteten Geräte zugreifen kann. Gruppieren Sie Benutzer und Geräte und legen Sie deren Zugriffsberechtigungen fest. Sie können sogar Benutzerkonten für Ihre Kunden / Fakultät erstellen und ihnen Fernzugriff auf ihre eigenen Maschinen geben!
Erfahre mehr über Splashtop Remote Support oder starte eine kostenlose Testversion:
Erfahren Sie mehr über Splashtop
Splashtop bietet mehrere Fernzugriffslösungen für IT, MSPs, Helpdesks, Lehrer und Geschäftsleute. Sie sind jederzeit willkommen, eine kostenlose Testversion der Lösung Ihrer Wahl zu starten, um sie auszuprobieren! Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten. Möchten Sie Splashtop auf einer Veranstaltung in Ihrer Nähe treffen? Stellen Sie sicher, dass Sie unsere Veranstaltungsseite überprüfen, um zu sehen, wo wir waren und wohin wir als nächstes gehen. Wir sprechen gerne mit bestehenden Kunden und denen, die daran interessiert sind, uns auszuprobieren!