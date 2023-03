Splashtop auf der Jamf Nation User Conference 2019

Splashtop war in der vergangenen Woche (November 2019) Sponsor auf der JNUC 2019 in Minneapolis. Hier ist der Grund, warum Jamf-Nutzer Splashtop für den Fernzugriff auf ihre Apple-Geräte lieben.

Wir hatten eine großartige Zeit als Sponsor der Jamf Nation User Conference (JNUC) 2019 und es war toll, Jamf-Anwender zu treffen. Wir sprachen Hunderte von IT-Administratoren aus Bildungseinrichtungen und anderen Organisationen, die uns von den Problemen berichteten, denen sie bei der Verwaltung ihrer Mac- und iOS-Geräte gegenüberstehen.

Wir tauschten uns über die aufregenden Möglichkeiten aus, wie Splashtops Fernzugriffs- und Fernunterstützungssoftware zusammen mit Jamf eingesetzt werden kann, um IT-Administratoren bei der Überwindung ihrer Hindernisse zu unterstützen. Das Feedback, das wir von Jamf Nation erhielten, hätte nicht besser sein können! Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum die JNUC-Teilnehmer Splashtop liebten.

Was sind Jamf und JNUC?

Jamf ist eine IT-Verwaltungssoftware für Apple-Geräte. Mac, iPhones, iPads und Apple TVs werden in der Schule und am Arbeitsplatz immer üblicher. Jamf wurde gegründet, um IT-Teams die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihre Apple-Geräte effektiv verwalten zu können.

JNUC bezeichnet sich selbst als das „weltweit größte Treffen von Apple-IT-Administratoren“. Die Konferenz bietet den Teilnehmern Schulungssitzungen, Experteneinblicke und Demos neuer Lösungen, die die IT-Abteilung in die Lage versetzen, ihre Apple-Geräte besser zu verwalten.

Warum die Teilnehmer der JNUC Splashtop geliebt haben

Splashtop bietet die günstigsten Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen. Viele IT-Administratoren und MSPs verwenden Splashtop, um aus der Ferne auf ihre verwalteten Geräte zuzugreifen.

Jamf-Benutzer können ihre Fähigkeiten erweitern, die Effizienz verbessern und Kosten senken, indem sie Splashtop als Fernunterstützungsplattform wählen. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum Jamf Nation Splashtop liebt:

Umfassende Plattformunterstützung Splashtop unterstützt nicht nur Apple und die meisten Jamf-Nutzer auch nicht. Die Lösungen von Splashtop unterstützen Windows, Mac, iOS und Android. Die meisten Jamf-Benutzer, mit denen wir gesprochen haben, verwalten eine Mischung aus Windows- und Mac-Computern sowie Mobilgeräten. Splashtop bietet Benutzern ein einfaches Tool, das ihnen zuverlässigen Fernzugriff über mehrere Betriebssysteme ermöglicht.

Niedriger Preis Im Vergleich zu anderen Tools für den Fernzugriff kann Splashtop IT-Teams Hunderte oder sogar Tausende von Dollar bei ihren Jahresabonnements sparen. IT-Administratoren von Schulen waren besonders begeistert von der Preisgestaltung von Splashtop, da sie oft mit begrenzten Budgets arbeiten müssen. Splashtop-Kunden sparen oft 80% oder mehr im Vergleich zu anderen Produkten wie BeyondTrust (ehemals Bomgar), TeamViewer und LogMeIn.

Verschiedene Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle Im Gegensatz zu anderen Fernzugriffsprodukten hat Splashtop verschiedene Pakete für Benutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen, sodass Jamf-Benutzer genau das bekommen, was sie benötigen, zum niedrigsten Preis. Egal, ob du hauptsächlich unbeaufsichtigten Zugriff oder beaufsichtigten Zugriff für On-Demand-Support benötigst, Splashtop hat die Lösung für dich.

Splashtop-Lösungen für Jamf-Nutzer

Splashtop Remote Support

IT und MSPs können mit Splashtop Remote Support jederzeit aus der Ferne auf ihre Endgeräte zugreifen, auch ohne dass ein Endbenutzer anwesend ist. Stell einfach den Splashtop Streamer auf deinen Windows-, Mac- und Android-Geräten bereit, um von jedem Gerät aus darauf zugreifen zu können.

Splashtop Remote Support gibt dir auch die Möglichkeit, kostenlose Benutzerkonten hinzuzufügen. Erstelle ganz einfach Konten für dein IT-Team, damit es auf deine verwalteten Geräte zugreifen kann. Gruppiere Benutzer und Geräte und lege ihre Zugriffsberechtigungen fest. Du kannst sogar Benutzerkonten für deine Kunden/Dozenten erstellen und ihnen Fernzugriff auf ihre eigenen Computer gewähren!

Erfahre mehr über Splashtop Remote Support oder starte eine kostenlose Testversion:

Kostenlos testen

Splashtop SOS

Für Teams, die Helpdesk-Dienste anbieten, ist Splashtop SOS die beste Lösung für beaufsichtigten On-Demand-Support. Mit Splashtop SOS können Sie sofort auf jedes Gerät zugreifen, sobald Hilfe benötigt wird.

Es ist keine vorherige Installation erforderlich. Wenn ein Endbenutzer Hilfe anfordert, verbinde dich einfach über einen einfachen Sitzungscode. Greife auf jedes Windows-, Mac-, iOS- und Android-Gerät zu.

Erfahre mehr über Splashtop SOS oder starte jetzt deine kostenlose Testversion:

Kostenlos testen

Erfahren Sie mehr über Splashtop

Splashtop bietet verschiedene Fernzugriffslösungen für IT, MSPs, Helpdesks, Lehrer und Geschäftsleute. Du kannst jederzeit eine kostenlose Testversion der Lösung deiner Wahl starten, um sie auszuprobieren! Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten. Willst du Splashtop auf einer Veranstaltung in deiner Nähe sehen? Schau auf jeden Fall auf unserer Veranstaltungsseite nach, wo wir waren und wohin wir als Nächstes gehen. Wir lieben es, mit bestehenden Kunden und solchen zu sprechen, die daran interessiert sind, uns auszuprobieren!