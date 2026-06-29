Wie Lehrer, Schüler & Studenten Smartphones im Klassenzimmer benutzen können

Bring your own iOS- und Android-Geräte. Nutzen Sie Fernzugriff, Bildschirmfreigabe und andere Tools, um das Klassenzimmer zu steuern und die Beteiligung zu erhöhen.
Viele Schulen arbeiten daran, Smartphones aus dem Klassenzimmer oder zumindest aus den Händen der Schüler fernzuhalten. Aber was wäre, wenn Lehrer diese Geräte nutzen könnten, um das Engagement zu erhöhen und den Schülern beim Lernen zu helfen?
Mit Splashtops kompletter Suite von Tools können Lehrer und Schüler Smartphones im Klassenzimmer mit einfach zu bedienender Software nutzen.
Mirroring360
Mit Mirroring360 können Lehrer die Bildschirme ihrer Mobilgeräte drahtlos auf den Klassencomputer spiegeln, ohne dass Hardware oder Kabel erforderlich sind. Mit Mirroring360 Pro können Lehrer ihren Bildschirm an bis zu 40 Teilnehmer übertragen, die ihn mit einem einfachen Weblink auf ihren Geräten ansehen können.
Splashtop Classroom
Ein noch höheres Maß an Interaktivität bietet Splashtop Classroom eine Kollaborationssoftware, die es Lehrern ermöglicht, die Unterrichtsinhalte auf die Geräte der Schüler zu übertragen.
Lehrer können ihren Mac oder PC auch mit einem iPad oder Android-Gerät bedienen, um Unterrichtsinhalte von überall im Klassenzimmer zu steuern und zu kommentieren. Auf diese Weise bleiben die Lehrer nicht an ihrem Schreibtisch hängen und können sich im Klassenzimmer bewegen, um mit den Schülern zu interagieren, während sie weiterhin vollen Zugriff auf ihren PC oder Mac haben.
Lehrkräfte können ihre Bildschirme für iPads, iPhones und Android-Geräte von Schülern freigeben (zusätzlich zu Chromebooks und Windows- oder Mac-Computern mit einem Chrome-Browser). Die Schüler können die Lektion direkt auf ihrem Bildschirm sehen. Und noch besser: Lehrer können den Schülern die Kontrolle über den Unterrichtsinhalt direkt von ihren eigenen Geräten aus geben und Anmerkungen dazu machen.
Sichere Remote Desktop Software | Splashtop
Mit Splashtop Remote Access können Lehrer ihre Smartphones verwenden, um aus der Ferne auf ihren Computer zuzugreifen und ihn zu steuern. Auf dem Bildschirm des Mobilgeräts sehen Sie den Bildschirm des Remote-Computers in Echtzeit und können ihn so steuern, als säßen Sie davor.
Außerdem können Bildungseinrichtungen den Schülern von ihren mobilen Geräten (sowie Tablets und Computern) Fernzugriff auf Laborcomputer geben, sodass sie während des Fernunterrichts von zu Hause aus auf wichtige Schulsoftware zugreifen können.
Schnell, zuverlässig und sicher
All diese großartigen Funktionen werden durch die schnellen, zuverlässigen und sicheren Verbindungen von Splashtop unterstützt. Das bedeutet, dass Ihre Daten sicher sind und Sie sich immer auf großartige Verbindungen ohne Verzögerung verlassen können.
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Oder erfahre mehr über Splashtop Classroom und Mirroring360.