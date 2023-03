Überdenken der traditionellen Arbeitsumgebung im Zeitalter von WFH (Work from home)

Das Zeitalter von WFH > Modeerscheinung oder Trend?

Obwohl wir bei Splashtop seit vielen Jahren Pioniere in Sachen Fernzugriffssoftware für Telearbeit sind, war die Arbeit von zu Hause aus für uns bis vor ein paar Wochen nicht die Norm. Erst vor Kurzem haben wir das Unternehmen komplett aus der Ferne übernommen. Aufgrund von COVID-19 und sozialer Distanzierung erleben wir einen Wettlauf um die Implementierung von WFH. Jetzt ist es wichtiger denn je, das Arbeitsumfeld für Jobs, die dies zulassen, zu überdenken.

Entgegen der landläufigen Meinung und all dem Lärm in den Nachrichten ist es nicht neu, von zu Hause aus zu arbeiten. Es war schon lange vor dem Aufkommen von COVID-19 im Trend. Und dieser Trend war global, also sind Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten sicherlich nicht die einzigen, die Telearbeit betreiben.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass „mehr als zwei Drittel der Menschen auf der ganzen Welt (70%) mindestens einmal pro Woche außerhalb des Büros arbeiten, so CNBC. Und 53% arbeiten mindestens die Hälfte der Zeit remote.“ Laut dem Bureau of Labor Statistics arbeiten in den USA etwa 16% der Belegschaft, was mehr als 26 Millionen Amerikanern entspricht, aus der Ferne.

Warum gibt es angesichts dieses unbestreitbaren Trends einen solchen Widerstand gegen WFH, und warum waren so viele Unternehmen unvorbereitet, als COVID19 ausbrach?

Der größte Widerstand gegen WFH:> Die Notwendigkeit, die Kontrolle zu behalten

Seit sehr langer Zeit ist die Tradition des Manager-Controllers populär, mit der Überzeugung, dass die Anwesenheit als ein Zeichen der Arbeitnehmerbeteiligung angesehen wird.

Wie können Sie sicherstellen, dass die Mitarbeiter arbeiten, ohne sie sehen zu können? Wie können Sie ihre Produktivität aus der Ferne messen?

Viele Fragen und Unsicherheiten bleiben im Zusammenhang mit dem Konzept WFH bestehen.

Die Realität ist, dass die meisten Telearbeiter dazu neigen, viel mehr zu arbeiten als diejenigen, die im Büro sitzen.

Bei Splashtop können wir bestätigen, dass dies der Fall ist. Seit wir virtuell geworden sind, haben wir eine hohe Leistung des gesamten Teams gesehen. Jeder gibt 100%... oder mehr!

Die Vorteile der Heimarbeit

Erhöhte Produktivität

Telearbeiter vermeiden es, Zeit mit dem Pendeln zur und von der Arbeit zu verbringen, so dass sie weniger müde sind und eine bessere Work-Life-Balance genießen.

Da Telearbeiter zudem weniger direktem Stress und weniger Unterbrechungen ausgesetzt sind als im Büro, sind sie in der Regel konzentrierter und damit wesentlich produktiver als in einer stressigen Büroumgebung.

Infolgedessen haben die meisten von ihnen viel mehr Energie und Begeisterung, um 100% zu geben.

Eine Studie der Harvard Business Review ergab sogar, dass Telearbeiter im Vergleich zu ihren Kollegen im Büro fast einen zusätzlichen Tag pro Woche arbeiten. Und eine zweijährige Stanford-Studie zeigt einen erstaunlichen Produktivitätsschub durch die Arbeit von zu Hause aus.

Geringere Betriebskosten

Laut PGi belaufen sich die durchschnittlichen Immobilieneinsparungen bei Vollzeit-Telearbeitern auf 10.000 USD pro Mitarbeiter und Jahr. Und selbst Unternehmen, die es Mitarbeitern ermöglichen, nur wenige Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten, können davon profitieren. Ein Teil dieser Ersparnisse ist auf eine Reduzierung des Krankenstands zurückzuführen — ein Aufwand, der in den Vereinigten Staaten sehr hoch ist: 1.800$ pro Jahr und pro Mitarbeiter.

Höhere Attraktivität als Arbeitgeber

Die digitale Revolution und jetzt COVID-19 haben die Welt irreversibel verändert. Für neuere Generationen wie die Generation Z und Millennials ist Telearbeit nicht mehr optional, sondern ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Arbeitgebers. Laut einer von Virtual Vocations durchgeführten Umfrage gaben 79,5% der befragten Millennials an, dass Telearbeit ihre Hauptbeschäftigung ist. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und weiterhin Top-Talente anzuziehen, müssen sich Unternehmen mit dieser neuen Realität auseinandersetzen, indem sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit der Telearbeit anbieten.

Wie Sie in Ihrem Unternehmen erfolgreich von zu Hause aus arbeiten

Schritt 1 — Lege eine Telearbeitsrichtlinie fest

— Definiere, für wen die Richtlinie gilt. Identifiziere die Positionen und Rollen, die für Telearbeit in Frage kommen.

- Gib an, wann Telearbeit regelmäßig, gelegentlich oder ausnahmsweise erlaubt sein wird, zum Beispiel Telearbeit aufgrund von Arztterminen, Kinderbetreuung oder aus einem anderen Grund.

— Definiere Erwartungen — Wie viele Stunden müssen Telearbeiter täglich mit der Arbeit verbringen? Achte darauf, dass ihre Ziele und die damit verbundenen Erwartungen klar und konsistent sind. Wenn du auch möchtest, dass die Mitarbeiter miteinander kommunizieren, wenn sie aus der Ferne arbeiten, um eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten, gib das an.

— Kommunizieren Sie, wie Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten werden — Sollten Mitarbeiter ihre Desktop-Computer mit nach Hause nehmen oder sie im Büro lassen? Gibt es ein Remote-Desktop-Tool, mit dem sie remote auf ihren Computer zugreifen können? Welche Anwendungen müssen die Teammitglieder verwenden, um miteinander zu kommunizieren? Welche Tools du auch hast, stelle sicher, dass jeder weiß, wie man sie benutzt.

— Mache Sicherheit zu einer Priorität — Erinnere die Mitarbeiter an die Bedeutung von Sicherheit. Liste alle Regeln deines Unternehmens in Bezug auf Daten- und Gerätesicherheit auf.

Sobald Sie Ihre Richtlinie in Kraft gesetzt haben, können Sie damit beginnen, sie an einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern zu testen. Sobald Sie sie getestet und verfeinert haben, können Sie die Telearbeit im übrigen Unternehmen einführen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Schritt 2 — Die 5 notwendigen WFH-Tools einrichten

Projektmanagement — Trello, monday.com, Arbeitsplatz. Kommunikation in Echtzeit — Slack, Skype oder Zoom. Zusammenarbeit — Google Drive, Microsoft Teams oder Confluence. Teamverfolgung und -management — Hubstaff, Officevibe oder JotForm. Splashtop Remote Access — Splashtop Business Access ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch sehr sicher und erschwinglich. Mehr als 30 Millionen Menschen weltweit nutzen Splashtop. Du kannst hier mit einer kostenlosen Testversion beginnen.

Schritt 3 — Sorge für eine positive und menschliche Atmosphäre

Für eine erfolgreiche Umsetzung des WFH ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass vor allem die menschliche Komponente die wichtigste ist. Die größte Herausforderung der Telearbeit ist oft eine übermäßige Überprüfung der Mitarbeiter mit Produktivitätswerkzeugen und die Arbeit von zu Hause aus.

Wenn wir Mitarbeiter nicht sehen, sind wir oft versucht, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Beantwortet er/sie die ganze Zeit E-Mails? Wie lange braucht er/sie dafür? Wie lange ist er/sie eingeloggt?

Denke daran, dass das Wichtigste das Ergebnis ist und zeige deinen Mitarbeitern, dass du ihnen vertraust. --> Das wird eine Atmosphäre des Vertrauens und der positiven Energie schaffen.

Unsere Vorhersagen für die Zukunft > Telearbeit wird nicht länger optional sein

Wir können bereits sehen, dass COVID19 weltweit eine erzwungene Explosion der Telearbeit verursacht hat. Zwangsrevolution hin oder her, es ist sicher, dass WFH in der DNA der meisten Unternehmen eingeprägt bleiben wird.

Wir glauben, dass die Unternehmen, die davon profitieren werden, diejenigen sind, die ein Gleichgewicht in dieser neuen Welt der Telearbeit erreichen werden.