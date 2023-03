Splashtop Remote Desktop-Review: Chase Rubin

Splashtop ist ein wertvoller Service für jedes Unternehmen oder jede Einzelperson, die Fernzugriff auf einen Computer benötigt. Splashtop ist ideal für Helpdesks und IT-Personal. Es ist auch ein nützliches Produkt für Besitzer von Heim- und Geschäftscomputern, die möglicherweise auf Desktop-Computern auf Materialien zugreifen müssen, wenn sie nicht im Büro sind. Splashtop funktioniert mit jedem Gerät und ermöglicht den Fernzugriff für jeden zu jeder Zeit.

Chase Rubin, Tech-Unternehmer und Splashtop-Nutzer, äußert sich zu dem Service. Er nennt die Gründe, warum jedes Unternehmen die Dienste von Splashtop nutzen kann. Chase Rubin vergleicht Splashtop auch mit anderen Unternehmen in diesem Bereich.

Welches Splashtop-Produkt verwendest du?

Ich verwende [Splashtop Business Access] Remote-Desktop. Dies hilft mir, von unterwegs auf Informationen auf meinem Arbeitsrechner zuzugreifen. Ich kann meinen privaten Desktop auf meinem Tablet öffnen, wenn ich auf Daten zugreifen muss. Dies ist besonders nützlich für Kundenbesprechungen. Ich bin in der Lage, Informationen direkt mit meinen Kunden auszutauschen und alle Fragen zu beantworten, die sie zu meinen Dienstleistungen haben. Ich glaube, dass Splashtop mein Geschäft reibungsloser laufen lässt.

Wie benutzt du Splashtop?

Ich verwende Splashtop, um Daten von meinem Bürocomputer abzurufen, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch bin. Auf diese Weise habe ich immer Zugriff auf meine Daten und die Projekte meiner Kunden. Sie sind dankbar, dass ich die Fähigkeit habe, Aufgaben so flexibel zu erledigen. Wenn ich eine IT- oder Helpdesk-Komponente für mein Unternehmen hätte, würde ich auch die Funktion Fernzugriff für IT- und Support-Teams nutzen. Wenn mein Startup so weit wächst, dass ich diese Dienste benötige, würde ich Splashtop definitiv der Konkurrenz vorziehen.

Warum magst du Splashtop?

Splashtop bietet eine schlüsselfertige Lösung für den Fernzugriff. Es wäre auch ohne einen Dienst wie Splashtop machbar, aber es ist so einfach zu bedienen, dass die schwierige Lernkurve, die man hätte, um diese Art von Zugang selbst einzurichten, entfällt. Ich glaube, dass die Verwendung von Splashtop mein Unternehmen agiler gemacht hat und bereit ist, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden, die mir bei meinem Geschäft begegnen.

Wie schlägt Splashtop die Konkurrenz oder ein anderes ähnliches Produkt, das du schon einmal benutzt hast?

Ich habe einen anderen Remote-Desktop-Service ausprobiert, bevor ich Splashtop verwendet habe, und ich bin begeistert, wie Splashtop die Konkurrenz schlägt. Splashtop arbeitet schneller und mit weniger Verzögerung als seine Konkurrenten. Der Vorteil Nummer eins von Splashtop liegt in der einfachen Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit. Die Schnittstelle ist intuitiv, und sie nimmt nicht wertvolle Zeit der Geschäftsinhaber in Anspruch, um sich mit dem Produkt vertraut machen zu müssen.

Willst du Splashtop ausprobieren? Starte jetzt deine kostenlose Testversion und erlebe, wozu eine hochwertige Fernzugriffslösung in der Lage ist. Keine Kreditkarte oder Banküberweisung erforderlich.

KOSTENLOS TESTEN