Splashtop Remote Desktop-Review: Chase Rubin

Splashtop ist ein wertvoller Service für jedes Unternehmen oder jede Einzelperson, die Fernzugriff auf einen Computer benötigt. Splashtop ist ideal für Helpdesks und IT-Personal. Es ist auch ein nützliches Produkt für Besitzer von Heim- und Geschäftscomputern, die möglicherweise auf Material auf Desktop-Computern zugreifen müssen, wenn sie nicht im Büro sind. Splashtop funktioniert mit jedem Gerät und ermöglicht den Fernzugriff für jedermann und zu jeder Zeit.
Chase Rubin, Tech-Unternehmer und Splashtop-Nutzer, äußert sich zu dem Service. Er nennt die Gründe, warum jedes Unternehmen die Dienste von Splashtop nutzen kann. Chase Rubin vergleicht Splashtop auch mit anderen Unternehmen in diesem Bereich.
Welches Splashtop-Produkt verwenden Sie?
Ich verwende den Remote-Desktop [Splashtop Remote Access]. Damit kann ich von unterwegs auf Informationen auf meinem Arbeitscomputer zugreifen. Ich kann meinen Heim-Desktop auf meinem Tablet öffnen, wenn ich auf Daten zugreifen muss. Er ist besonders nützlich für Kundenbesprechungen. Ich kann Informationen direkt mit meinen Kunden teilen und alle Fragen beantworten, die sie zu meinen Dienstleistungen haben. Ich glaube, dass Splashtop meine Geschäftsabläufe reibungsloser macht.
Wie nutzen Sie Splashtop?
Ich verwende Splashtop, um Daten von meinem Bürocomputer abzurufen, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch bin. Auf diese Weise habe ich immer Zugriff auf meine Daten und die Projekte meiner Kunden. Sie sind dankbar, dass ich die Fähigkeit habe, Aufgaben so flexibel zu erledigen. Wenn ich eine IT- oder Helpdesk-Komponente für mein Unternehmen hätte, würde ich auch die Funktion Fernzugriff für IT- und Support-Teams nutzen. Wenn mein Startup so weit wächst, dass ich diese Dienste benötige, würde ich Splashtop definitiv der Konkurrenz vorziehen.
Warum mögen Sie Splashtop?
Splashtop bietet eine schlüsselfertige Lösung für den Fernzugriff. Es wäre auch ohne einen Dienst wie Splashtop machbar, aber es ist so einfach zu bedienen, dass die schwierige Lernkurve, die man hätte, um diese Art von Zugang selbst einzurichten, entfällt. Ich glaube, dass die Verwendung von Splashtop mein Unternehmen agiler gemacht hat und bereit ist, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden, die mir bei meinem Geschäft begegnen.
Wie schlägt Splashtop die Konkurrenz oder jedes andere ähnliche Produkt, das Sie zuvor verwendet haben?
Ich habe einen anderen Remote-Desktop-Service ausprobiert, bevor ich Splashtop verwendet habe, und ich bin begeistert, wie Splashtop die Konkurrenz schlägt. Splashtop arbeitet schneller und mit weniger Verzögerung als seine Konkurrenten. Der Vorteil Nummer eins von Splashtop liegt in der einfachen Einrichtung und Benutzerfreundlichkeit. Die Schnittstelle ist intuitiv, und sie nimmt nicht wertvolle Zeit der Geschäftsinhaber in Anspruch, um sich mit dem Produkt vertraut machen zu müssen.
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