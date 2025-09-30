Bildschirmfreigabe aus der Ferne mit der Remote Desktop-Software von Splashtop

Was ist die Remote-Bildschirmfreigabe?
Die gemeinsame Nutzung des Bildschirms ist eine Software oder eine browserbasierte Anwendung, die es zwei Computernutzern an verschiedenen Standorten ermöglicht, gemeinsam auf den Bildschirm des anderen zuzugreifen oder ihn zu betrachten. Die Bildschirmfreigabe kann auch als Desktop-Freigabe oder Computerfreigabe per Fernzugriff bezeichnet werden.
Verschiedene Arten der Bildschirmfreigabe
Mit der Fülle an Videokommunikationssoftware (wie Zoom) hat das Bildschirmfreigabe zwei Bedeutungen mit besonders wichtigen Unterscheidungen angenommen:
Screen Sharing für Videokonferenzen: Diese Art der Bildschirmübertragung ist nur während Videokonferenzen auf Plattformen wie Zoom oder Microsoft Teams aktiviert. Sie wird hauptsächlich für Präsentationen oder Webinare verwendet.
Bildschirmfreigabe per Fernzugriff: Diese Bildschirmfreigabe ist software- oder browserbasiert und erfordert keine Videokonferenz. Sie wird von IT-Teams genutzt, um Kunden oder Mitarbeiter zu unterstützen oder um Echtzeit-Demonstrationen durchzuführen.
IT-Anwendungsfälle für die Bildschirmfreigabe per Fernzugriff
Es gibt verschiedene Szenarien, in denen die IT-Abteilung eine Bildschrimfreigabe per Fernzugriff benötigt, um ein Problem zu lösen:
Durchgehen einer allgemeinen Problembehebung
Identifizieren eines Problems, das ein Endnutzer nicht ausreichend detailliert beschreiben kann
Gesetze oder Vorschriften erlauben keinen direkten Computerzugriff durch unbefugte Benutzer
Fernzugriff und Bildschirmfreigabe im Vergleich
Nicht alle Probleme können über die einfache Bildschirmfreigabe behoben werden. Wenn ein Benutzer ein Problem nicht selbst lösen kann, benötigt ein IT-Mitarbeiter möglicherweise den Fernzugriff auf den Computer, um das Problem manuell zu beheben.
Mit Splashtop können Sie bei Bedarf problemlos von der Bildschirmfreigabe zum direkten Zugriff übergehen. Angesichts der Umstellung auf Lösungen zur Fernarbeit und flexiblen Arbeit ist es wichtig, dass IT-Teams die Funktionalität haben, um beides zu tun.
Splashtop-Lösungen
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