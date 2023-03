Fragen& und Antworten mit dem Führungsteam zur EU-Erweiterung von Splashtop

Hast du Fragen zur EMEA-Expansion von Splashtop? Mark Lee, CEO von Splashtop, und Alexander Draaijer, der neu ernannte GM von EMEA, beantworten einige der häufigsten Fragen zu unserer EMEA-Expansion.

Mark Lee und Alexander Draaijer beantworten unsere EMEA-Fragen

Q1: Splashtop hat kürzlich Pläne angekündigt, seine Präsenz in der EU auszubauen. Lass uns mit den Grundlagen beginnen. Was machst du in dieser Region?

Mark Lee: Wir tun mehrere Dinge. Wir führen eine lokale Instanz der Splashtop-Software für den Fernzugriff im AWS-Cloud-Rechenzentrum in Deutschland ein, die eine lokale Benutzerdatenbank und Unterstützung für den Euro-€ und lokale Zahlungsmethoden umfasst.

Alexander Draaijer: Wir haben auch die Splashtop-Software in mehrere Sprachen lokalisiert und bieten mehrsprachigen Vertrieb und Kundensupport an.

Q2: Was werden diese Dinge in der Region verändern?

ML: Bei diesen Dingen geht es darum, die Barrieren für EU-Unternehmen und Einzelpersonen abzubauen, die unsere Fernzugangs- und Fernsupportlösungen nutzen wollen. Die Unterstützung der lokalen Währung Euro-€ sowie der in den einzelnen Ländern bevorzugten lokalen Zahlungsmethoden macht es für EU-Kunden so viel einfacher, unsere Produkte zu kaufen. Und natürlich bedeutet die Bereitstellung lokalisierter Versionen unserer Software und mehrsprachiger Vertriebs- und Support-Teams, dass Kunden nicht gezwungen sind, Englisch zu sprechen oder zu schreiben, wenn sie lieber Deutsch, Französisch, Spanisch oder Italienisch verwenden möchten.

AD: Der Betrieb unserer Cloud-Software in einem in Deutschland ansässigen Rechenzentrum zusammen mit der Hinzufügung von mehr lokalen Relay-Servern wird die Leistung der Splashtop-Software verbessern, indem die Latenzzeit verringert und Bildraten erhöht werden. Die lokale Benutzerdatenbank bietet eine verbesserte Unterstützung der allgemeinen europäischen Datenschutzverordnung (GDPR) - und sie in einem Cloud-Rechenzentrum mit Sitz in Deutschland zu haben, ist wichtig, weil jeder weiß, dass Deutschland die strengsten Datenschutzrichtlinien in der EU hat.

ML: Und für Unternehmen, die ein Höchstmaß an Softwaresicherheit und -kontrolle anstreben, bieten wir auch eine Vor-Ort-Lösung an. Alles läuft darauf hinaus, Barrieren zu beseitigen, die Menschen davon abhalten, mit uns Geschäfte zu machen, und Unternehmen und Einzelpersonen dort zu treffen, wo sie sind.

Q3: Warum konzentriert man sich auf die EU, und warum jetzt?

ML: Splashtop hat seinen Sitz im Silicon Valley, wo wir unseren globalen Hauptsitz haben, aber wir haben auch eine starke Präsenz in Asien. Wir machen viele Geschäfte in China, Japan und ganz Asien, wo wir ein robustes Ökosystem geschaffen haben, um die regulatorischen Anforderungen für die Geschäftstätigkeit in diesen Ländern gewehrleisten zu können. Anfang dieses Jahres begannen wir unsere Expansion nach Europa, indem wir Alex als unseren Manager für EMEA einstellten und unseren EMEA-Hauptsitz in Amsterdam eröffneten.

AD: Splashtop hat bereits Kunden in Europa, aber wir wussten, dass wir Dinge wie Euro- und lokale Zahlungsunterstützung, lokalisierte Software und den Betrieb unserer Software in einemcloud Rechenzentrum in der EU benötigen, um Unternehmen und Einzelpersonen in der Region wirklich bedienen zu können. Außerdem wurde diese Region von der COVID-19-Pandemie schwer getroffen, und die Nachfrage nach effektiven, sicheren, erschwinglichen Lösungen für die Arbeit von zu Hause aus und für den Remote-Support ist in die Höhe geschossen.

Frage 4: Wie passt Splashtop für EU-Unternehmen und Personen, die an Fernzugriffs- oder Fernunterstützungsmöglichkeiten interessiert sind, zu ihren Bedürfnissen?

ML: Splashtop-Produkte erfüllt alle Punkte, die Sie bei einem effektiven Fernzugriff erwarten: Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und alles andere. Aber hören Sie auf unsere Kunden, und es ist klar, dass Splashtop weit über das hinausgeht, was erwartet wird. Wir haben von Kunden auf der ganzen Welt gehört, die uns dafür danken, dass wir ihren Unternehmen den Weiterbetrieb ermöglicht haben, als die COVID-19-Beschränkungen in Kraft traten. Die Leute benutzen das Wort "Lebensretter", wenn sie sich auf Splashtop beziehen. Schon vor der Pandemie wurde ein großer Prozentsatz der Menschen, die unsere Produkte getestet haben, fast sofort zu Kunden.

AD: Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass einer der Gründe, warum ich mich so freue, für Splashtop zu arbeiten, das „Wow“ -Erlebnis bei der Verwendung unserer Produkte ist. Vor vielen Jahren habe ich für einen der größten Konkurrenten von Splashtop gearbeitet, daher kenne ich mich mit Produkten für Fernzugriff und Fernsupport gut aus. Der Unterschied zu Splashtop ist einfach atemberaubend.

Natürlich ist der Preis nur ein Faktor, aber der finanzielle Wert von Splashtop ist auch ziemlich beeindruckend. Splashtop bietet nicht nur Fernzugriff, der einfacher zu bedienen ist und eine bessere Leistung bietet als Alternativen, sondern unsere Preise sind bis zu 80% niedriger als die der Konkurrenz. Und während unsere Konkurrenten jedes Jahr ihre Preise erhöhen, ist Splashtop bestrebt, unsere Lösungen erschwinglich zu halten.

F5: Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Nachfrage nach Fernzugriffslösungen nach COVID-19 ändern?

ML: Seit geraumer Zeit erwägen viele Unternehmen Strategien, bei denen das Arbeiten von zu Hause aus erfolgt - vielleicht als eine Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, indem weniger Pendeln der Mitarbeiter erforderlich sind, oder um ein attraktiveres Arbeitsumfeld durch flexible Arbeitszeiten zu schaffen, oder um ihre Büroräume zu verkleinern oder zu verlagern, oder um Arbeitnehmer von außerhalb ihres lokalen geografischen Radius anzuziehen. COVID-19 drängte sie zum Handeln, ob sie nun bereit waren oder nicht. Jetzt ist die Fernarbeit definitiv in der Gegenwart angekommen.

Da das Arbeiten von zu Hause aus wirklich zu einer neuen Normalität geworden ist, suchen Unternehmen aller Größen nach neuen Werkzeugen und neuen Wegen, um das Arbeiten von zu Hause aus auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind so glücklich, dass Splashtop in der Lage ist, diese nächste Stufe zu bieten, und wir freuen uns darauf, Leuten in der EU mit unseren Programmen zu helfen.

AD: Mark hat etwas sehr Wichtiges gesagt, als ich mich für das Unternehmen beworben habe. Ich hatte ihn nach seinen Zielen für Splashtop gefragt, insbesondere in EMEA, und er sagte, er wolle die besten Fernzugriffsprodukte seiner Klasse zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Anwender auf der ganzen Welt anbieten. Er fügte hinzu: "Wir wollen unsere Benutzer weltweit begeistern". Unabhängig davon, wie sich die Dinge nach COVID-19 entwickeln, ist es klar, dass viele Unternehmen mehr Optionen für die Arbeit von zu Hause aus anbieten wollen als zuvor. Und wenn Sie ein Unternehmen sind, das nach Lösungen für die Arbeit von zu Hause aus sucht, würden Sie sich dann nicht zu dem Anbieter hingezogen fühlen, der das zuvor erklärte Ziel verfolgt, Sie und Ihre Mitarbeiter zu begeistern?