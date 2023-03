Splashtop erweitert die Präsenz in der EU, um Strategien für Telearbeit in der Region zu unterstützen

Neues: Euro-€, EU-Cloud-Rechenzentrum, mehrsprachiges Vertriebs- und Support-Team

SAN JOSE, Kalifornien, 29. Juni 2020 — Splashtop Inc., ein führendes Unternehmen für Fernzugriffssoftware, gab heute bekannt, dass es seine Präsenz in der Europäischen Union (EU) verstärkt, um es Unternehmen und Einzelpersonen in der Region zu erleichtern, produktiv und einfach von zu Hause aus zu arbeiten und IT-Support aus der Ferne zu leisten. Splashtop bringt eine Instanz seiner Fernzugriffslösung in einem in Deutschland ansässigen Cloud-Rechenzentrum mit einer lokalen Benutzerdatenbank sowie Unterstützung für die Euro-Währung auf den Markt.

"Die COVID-19-Pandemie macht das Arbeiten von zu Hause aus zu einer neuen Normalität, während gleichzeitig die Nachfrage nach Dingen wie IT-Fernsupport und Fernzugriff auf Computerräume in Klassenzimmern steigt", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Daher ist es wichtiger denn je, die Barrieren für die Arbeit und den Fernsupport von zu Hause aus zu verringern. Neben der Lokalisierung der Produkte in mehreren Sprachen haben wir erkannt, dass mehr Unternehmen und Einzelpersonen in der EU von unseren Angeboten profitieren könnten, wenn wir die Zahlung in Euro-€ vor Ort anbieten, die Vorschriften einhalten und mehrsprachige Kundensupport- und Verkaufsteams bereitstellen würden", so Mark Lee, CEO von Splashtop.

Die Unterstützung von Euro-€ wird es EU-Kunden ermöglichen, Wechselkursschwankungen zu umgehen. Da Splashtop nun über ein lokales europäisches Datenzentrum und mehr lokale Relay-Server verfügt, werden die EU-Nutzer von einer verbesserten Leistung der Splashtop-Fernzugriffssoftware profitieren, und zwar durch geringere Latenzzeiten und höheren Bildraten von mehr als 40 Bildern pro Sekunde (FPS). Das neue, in Deutschland ansässige Rechenzentrum umfasst auch eine lokale Benutzerdatenbank, die eine verbesserte Unterstützung der allgemeinen europäischen Datenschutzbestimmungen (GDPR) bietet.

Ein schrittweiser Ansatz für die globale Expansion

Zusätzlich zu seinem globalen Hauptsitz im Silicon Valley hat Splashtop seine Präsenz in Asien ausgebaut und ein robustes Ökosystem geschaffen, um die regulatorischen Anforderungen für die Geschäftstätigkeit in China, Japan und ganz Asien zu erfüllen. Anfang dieses Jahres eröffnete Splashtop seinen EMEA-Hauptsitz (Europa, Naher Osten und Afrika) in Amsterdam und ernannte Alexander Draaijer zum General Manager für EMEA.

Viele EU-Länder, darunter Italien, Spanien und Frankreich, wurden von COVID-19 schwer getroffen, was Unternehmen dazu veranlasst hat, ihre Geschäftskontinuität zu gewährleisten und effektive Strategien für die Arbeit von zu Hause aus zu entwickeln. Da Splashtop-Produkte einfacher zu kaufen und zu verwenden sind, werden mehr Unternehmen und Privatpersonen in der EU in der Lage sein, die erschwinglichen, benutzerfreundlichen cloudbasierten und lokalen Fernzugriffslösungen von Splashtop zu nutzen, die sich durch Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Unternehmensniveau auszeichnen.

„Aus beruflicher Sicht hat sich Splashtop im Zeitalter des Coronavirus als besonders nützlich erwiesen“, sagte Aurélien Freudenreich, IT-Manager bei IMED Conseil, einem in Frankreich ansässigen Unternehmen, das sich auf die Computerisierung von Arzt- und Zahnarztpraxen spezialisiert hat. „Zum Beispiel haben wir eine Reihe von Gastbenutzerkonten eingerichtet, um Ärzten direkten Zugriff auf ihre Praxiscomputer von entfernten Standorten aus zu ermöglichen, sodass sie von zu Hause aus auf ihre Patientenakten zugreifen und auch telemedizinische Konsultationen abrechnen können, wenn die Praxen geschlossen sind.“

"Als eine Plattform, die Zehnmillionen von Benutzern hat, ermöglicht Splashtop es Organisationen, die moderne Art des Arbeitens weiter auszubauen - Arbeiten von überall, sicher, effizient und mobil - was eine produktive und starke Belegschaft schafft", sagte Mark Lee.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preisgünstige und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Die Splashtop-Desktop-Dienste mit Fernzugriff ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop Remote Support Services ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 30 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf Splashtop.com.