Wie Schulen Fernlabore durch die Wiederverwendung alter Computer anbieten können

Recyceln Sie diese alten Laborcomputer noch nicht! Nutzen Sie sie so um, dass Studenten die Computer, Anwendungen und Daten von überall aus nutzen können. Alles, was Sie brauchen, ist Splashtop!
Schulen, Universitäten und Hochschulen auf der ganzen Welt haben im vergangenen Jahr Remote-Labore genutzt, um die Lernerfahrungen ihrer Schüler zu verbessern und ihr Potenzial zu maximieren. Den Studenten die Möglichkeit zu geben, auf Laborcomputer aus der Ferne zuzugreifen, bietet ihnen die Option, ihre Laborarbeit jederzeit fortzusetzen, sei es von ihrem Wohnheim oder von zu Hause aus, mit jedem Gerät, das sie haben.
Remote-Labore waren ein großer Erfolg für Schüler und Schulen gleichermaßen, weshalb Schulen, die während der Pandemie Remote-Labore eingeführt haben, dies auch weiterhin tun, wenn die Schüler auf den Campus zurückkehren.
Wie kann Ihre Schule den Schülern genügend Laborcomputer zur Verfügung stellen, um sie sowohl persönlich als auch aus der Ferne zu nutzen?
Eine großartige Lösung ist es, alte Laborcomputer, die Sie normalerweise verschenken oder recyceln würden, wiederzuverwenden! Anstatt die alten Computer loszuwerden, richten Sie sie so ein, dass sie von Schülern aus der Ferne genutzt werden können. Alles, was Sie tun müssen, um sie wiederzuverwenden, ist, eine Fernzugriffslösung wie Splashtop auf dem alten Computer zu installieren, das war's!
Ein weiterer Vorteil der Nutzung alter Computer ausschließlich für Remote-Labore ist, dass Sie keine Arbeitsstationen und Monitore für die Computer einrichten müssen. Stattdessen können Sie die Computer in einer ungenutzten Ecke eines Raums oder in einem Schrank stapeln.
Sie können den Studierenden einen größeren Mehrwert bieten und Geld sparen, indem Sie vorhandene Computer für Ihre Remote-Labore wiederverwenden und minimalen Platz für die Unterbringung der Computer nutzen.
Sehen Sie sich im Bild unten an, wie das College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) an der Wayne State University seine Computer ausschließlich für Remote-Labore nutzt!
„Jetzt haben wir ein virtuelles offenes Labor“, sagte Chris Gilbert, Application Technical Analyst bei der CFPCA. „Die Schüler können unsere Labore per Fernzugriff besuchen, egal wann. Wir haben etwa 50 kostenlose Stationen, bei denen es sich um virtuelle offene Labore handelt, und das werden wir immer für immer haben.“ Erfahre mehr darüber, wie die CFPCA in Wayne State davon profitiert hat, Splashtop zu nutzen, um Schülern den Fernzugriff auf Laborcomputer zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über Splashtop für den Fernzugang zu Laboren
Computerräume sind eine wichtige Ressource für Studierende, da sie ihnen eine Kombination aus Hardware- und Software-Tools bieten, die sie für ihre Ausbildung benötigen. Durch die Aktivierung von Remote-Laboren können Sie sicherstellen, dass Ihre Studenten jederzeit, von überall und von jedem ihrer eigenen Geräte auf Laborcomputer zugreifen können.
Erfahren Sie mehr darüber, warum Splashtop für Remote Labore die beste Lösung für Schulen und Bildungseinrichtungen ist. Splashtop ist schnell, zuverlässig, sicher und einfach einzurichten / zu verwalten. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.
Oder vereinbare eine Demo, um die Lösungen von Splashtop für den Fernzugriff auf Labore in Aktion zu sehen!