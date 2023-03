Wie Schulen Fernlabore durch die Wiederverwendung alter Computer anbieten können

Recycle diese alten Laborcomputer noch nicht! Verwenden Sie sie wieder, damit die Schüler die Computer, Anwendungen und Daten von überall aus verwenden können. Alles was du brauchst ist Splashtop!

Schulen, Universitäten und Hochschulen auf der ganzen Welt haben im letzten Jahr Remote-Labore eingesetzt, um die Lernerfahrungen ihrer Studenten zu verbessern und ihr Potenzial zu maximieren. Wenn Studenten die Möglichkeit haben, per Fernzugriff auf Laborcomputer zuzugreifen, haben sie die Möglichkeit, ihre Arbeit im Labor fortzusetzen, wann immer sie wollen, von ihrem Wohnheim oder von zu Hause aus, mit jedem Gerät, das sie haben.

Remote-Labore waren ein großer Erfolg für Schüler und Schulen gleichermaßen, weshalb Schulen, die während der Pandemie Remote-Labore eingeführt haben, dies auch weiterhin tun, wenn die Schüler auf den Campus zurückkehren.

Also, wie kann deine Schule den Schülern genügend Laborcomputer zur Verfügung stellen, um sie sowohl vor Ort als auch aus der Ferne zu nutzen?

Eine großartige Lösung ist die Wiederverwendung alter Laborcomputer, die du normalerweise verschenken oder recyceln würdest! Anstatt die alten Computer loszuwerden, richte sie so ein, dass Schüler aus der Ferne darauf zugreifen können. Alles, was du tun musst, um sie wiederzuverwenden, ist eine Fernzugriffslösung wie Splashtop auf dem alten Computer zu installieren, das ist alles!

Ein weiterer Vorteil, wenn du alte Computer ausschließlich für entfernte Labore verwendest, ist, dass du keine Workstations und Monitore für die Computer einrichten musst. Stattdessen kannst du die Computer in einer ungenutzten Ecke eines Zimmers oder in einem Schrank übereinander stapeln.

Du kannst den Schülern ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und Geld sparen, indem du bestehende Computer für deine abgelegenen Labore wiederverwendest und nur wenig Platz für die Computer verwendest.

Schau dir im Bild unten an, wie das College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) der Wayne State University seine Computer für ausschließlich abgelegene Labore nutzt!

„Jetzt haben wir ein virtuelles offenes Labor“, sagte Chris Gilbert, Application Technical Analyst bei der CFPCA. „Die Schüler können unsere Labore per Fernzugriff besuchen, egal wann. Wir haben etwa 50 kostenlose Stationen, bei denen es sich um virtuelle offene Labore handelt, und das werden wir immer für immer haben.“ Erfahre mehr darüber, wie die CFPCA in Wayne State davon profitiert hat, Splashtop zu nutzen, um Schülern den Fernzugriff auf Laborcomputer zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über Splashtop für den Fernzugang zu Laboren

Computerlabore sind eine wichtige Ressource für Schüler, da sie ihnen eine Kombination aus Hardware- und Softwaretools zur Verfügung stellen, die sie für ihre Ausbildung benötigen. Indem du Remote-Labore aktivierst, kannst du sicherstellen, dass deine Schüler jederzeit, von überall und von jedem ihrer eigenen Geräte aus auf die Laborcomputer zugreifen können.

Erfahren Sie mehr darüber, warum Splashtop für Remote Labore die beste Lösung für Schulen und Bildungseinrichtungen ist. Splashtop ist schnell, zuverlässig, sicher und einfach einzurichten / zu verwalten. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Kontakt

Oder vereinbare eine Demo, um die Lösungen von Splashtop für den Fernzugriff auf Labore in Aktion zu sehen!

Vereinbaren Sie eine Demo mit uns