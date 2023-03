Mein Eindruck als erster Splashtop-Praktikant in Amsterdam

Von Ellia Marton, Studentin an der Universität Amsterdam und EMEA-Praktikantin, Sommer 2021

Eine fürsorgliche und unterstützende Kultur

Also, wie ist es, der erste Praktikant im Splashtop Amsterdam HQ zu sein?

Von der allerersten Interaktion an wurde ich von den Gründern des Unternehmens, die eine personalisierte Nachricht auf LinkedIn initiierten, mit offenen Armen empfangen. Darauf folgte ein herzliches Willkommen von allen Mitgliedern des Teams, die mir viel Glück beim Start dieser neuen Rolle wünschten. Ich habe auch ziemlich coole Ausrüstung!

Ich habe diese fürsorgliche Kultur jeden Tag im Büro erlebt, was meiner Meinung nach ein wichtiger Einflussfaktor für die Motivation des gesamten Teams war.

Lass mich das erklären. Obwohl das Splashtop-Team im Büro am unerfahrensten war, akzeptierte es mich und meine Rolle im Unternehmen unglaublich und gab mir die Möglichkeit, vom ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen.

Von der Überprüfung der Social-Media-Strategie über Landingpages und Marketingveranstaltungen bis hin zur Optimierung der gesamten Customer Journey gab ich die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und etwas zu bewirken.

Und das geht über deine üblichen Marketingprojekte hinaus. Das Team interessierte sich dafür, wer ich außerhalb eines Kommunikationsstudenten war, und als sie meine Leidenschaft für Musik (Gesang) entdeckten, schlugen sie vor, meine Leidenschaft in einem bevorstehenden Bildungs-Webinar zu präsentieren. Wie aufregend!

Herausforderungen und wichtige Höhepunkte

Da ich der erste Praktikant im EMEA-Büro von Splashtop war, wurden definitiv hohe Erwartungen an meine Fähigkeiten als Student der Kommunikationswissenschaften gestellt.

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, den harten Kampf zu meistern, sich mit den neuen Tools vertraut zu machen, die für die Kommunikation und Arbeit an Projekten erforderlich sind, und sich schnell mit den Akronymen und Softwarepaketen vertraut zu machen, auf die im täglichen Unternehmensleben verwiesen wird.

Die unterstützende Büroumgebung ermöglichte es mir, sie zu überwinden und erfolgreich zu sein.

Ich war in der Lage, grafische Grafiken zu entwerfen, meine Ideen effizient zu präsentieren, zu lernen, potenzielle Webinar-Teilnehmer über LinkedIn zu finden, relevante Veranstaltungen in der Branche zu recherchieren und eng mit dem Marketingteam zusammenzuarbeiten, um Ideen für Webinare und soziale Medien sowie Möglichkeiten zu entwickeln, wie das Unternehmen seine Markenbekanntheit steigern könnte.

Da Splashtop derzeit in der EMEA-Region expandiert, konnte ich außerdem das Wachstum eines Unternehmens aus erster Hand miterleben, das wirklich daran glaubt, seine Kunden und Mitarbeiter an die erste Stelle zu setzen. Es war besonders überraschend zu sehen, wie schnell die Zusammenarbeit beginnen kann, wenn die Leute auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Die Dinge gingen ziemlich schnell, was eine Herausforderung sein könnte.

Hart arbeiten, hart spielen? Ja!

Trotz des hart arbeitenden Verhaltens des Teams haben wir uns auch etwas Zeit genommen, um Spaß zu haben!

Egal, ob es spontane Tischfußballspiele waren oder wir miteinander acht Stockwerke Treppen hinaufrasen und unsere schnellsten Zeiten an einem Mannschaftstisch aufzeichnen, wir haben definitiv das Beste daraus gemacht, nach COVID endlich wieder im Büro zu sein.

Mir hat der Pizza-Abend besonders gut gefallen, an dem wir die Kundenerfahrung besprochen haben und aktiv daran mitgewirkt haben, unsere Verbesserungsvorschläge in Form von Haftnotizen an der Wand vorzuschlagen.

Andere lustige Momente, die ich mit dem Team genossen habe, waren Geburtstage, an denen sich alle treffen, um zu plaudern und gemeinsam Kuchen zu essen und in ungezwungener Atmosphäre draußen in der Sonne zu Mittag zu essen, wenn sich das Wetter in Amsterdam selten benimmt! Im Büro gab es selten einen langweiligen Moment, und selbst mit einem kleinen Team füllt der Korridor immer Gelächter.

Abschließende Gedanken

Der Teamgeist bei Splashtop ist hervorragend und es war eine Freude zu sehen, wie motiviert alle sind, die Ziele des Unternehmens zu unterstützen.

Es fühlte sich wunderbar an, im Team auf Augenhöhe gesehen zu werden und nicht nur als Kollege, sondern auch als Freund angenommen zu werden!

Ich habe viel gelernt, indem ich eng mit dem Marketingteam zusammengearbeitet habe, um Wege zu finden, wie ein Unternehmen die Markenbekanntheit steigern und die Customer Journey verbessern kann.

Es war auch eine willkommene Abwechslung, vom Vollzeitstudium und dem Verlassen meiner Wohnung aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen zu Splashtop Amsterdam — einer lebendigen und unterhaltsamen Büroumgebung — übergegangen zu sein!



Eines ist sicher: Dieses Praktikum hat mich so beeindruckt, dass ich den Erfolg von Splashtop in Zukunft mit großem Interesse verfolgen werde!

Willst du der Splashtop-Familie beitreten?

Entdecke die Möglichkeiten auf unserer Karriereseite