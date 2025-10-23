Wir feiern Pride Month und die LGBTQ+-Mitarbeiter bei Splashtop

Bei Splashtop ist Inklusivität einer unserer grundlegenden Werte. Egal wer Sie sind, Sie werden gesehen, geschätzt und für das gefeiert, was Sie sind, und wir möchten, dass Sie Ihr ganzes Selbst zur Arbeit bringen.
Unsere Werte sind zwar klar und in allem, was wir tun, verankert, aber die Wahrheit ist, dass sich nicht jeder wohl fühlt, wenn er bei der Arbeit sein authentisches Ich ist. Es gibt noch viel zu tun.
Deshalb ist der Pride Month so wichtig! Jenseits der Feierlichkeiten und des Frohsinns steht dieser Monat ganz im Zeichen der LGBTQ+-Kultur, um die Gleichstellung der LGBTQ+-Community zu unterstützen. Zu Ehren des Pride Month gehen wir dieses Jahr die Dinge ein wenig anders an, indem wir die Stimmen unserer LGBTQ-Community bei Splashtop vorstellen.
Fragen und Antworten& mit Ian McGarvey und Chris Fernandez
Was bedeutet der Pride-Monat für Sie?
Chris Fernandez: Es ist wie die Feiertagssaison, aber LGBTQ im Juni. Stellen Sie sich TV-Specials mit queeren Inhalten vor, Straßen, die in Regenbogenflaggen gehüllt sind, und dann sind da noch die Kostüme und plötzlich...🎵 "It's beginning to look a lot like Pride Month. Überall, wo Sie hingehen..." 🎵.
Ian McGarvey: Für mich bedeutet der Pride Month, öffentlich und ohne Entschuldigung zu sein, wer man ist. Andere zu sehen, die offen und stolz sind, hilft, Unterstützung und Gemeinschaft aufzubauen. Es kann auch extrem hilfreich für Menschen sein, die noch nicht geoutet sind.
F: Wie haben Sie sich bei Splashtop geoutet?
Chris Fernandez: Obwohl ich normalerweise nicht viel über mein Privatleben bei der Arbeit teile, hatte ich mich kürzlich verlobt und wollte die Neuigkeiten mit meinem Team teilen. Von dort aus fragten die Leute nach den Details, und ich ließ sie wissen, dass der Name meines Verlobten Darrick ist. Also, ich denke, man kann sagen, dass meine Verlobungsankündigung mein Coming-out bei der Arbeit war!
Ian McGarvey: Als bisexueller Mann mit einem Ehemann fühlte ich, dass ich bei der Arbeit ich selbst sein konnte, ohne Angst vor Diskriminierung. Also, es war nur ein normaler Tag für mich, und ich habe vor einem Meeting beiläufig Wochenendpläne mit meinem Mann geteilt. Es ist sehr wichtig, sich bei der Arbeit sicher und akzeptiert zu fühlen, und ich bin dankbar, dass ich hier ich selbst sein kann.
F: Was sind Ihre Lieblingsmethoden, um den Pride-Monat zu feiern?
Chris Fernandez: Ich ändere die Dinge gerne. Manchmal mache ich SF Pride, manchmal San Jose Pride. Das letzte Mal, als ich zu SF Pride ging, bin ich mit meiner ehemaligen Firma SolarCity an der Parade teilgenommen. Dieses Jahr habe ich mir eine Pediküre machen lassen und meine Zehen in der Farbe der Transgender-Pride-Flagge bemalt.
Ian McGarvey: Ich feiere normalerweise zurückhaltend, indem ich Fernsehsendungen und Filme sehe, die LGBTQ+-Künstler feiern. Zwei meiner Lieblingssendungen sind Legendary (ein Ballsaalwettbewerb) und RuPaul's Drag Race, wo eine der bekanntesten Drag-Queens der Welt einen Wettbewerb veranstaltet, um die nächste Super-Drag-Queen zu finden.
Wie feiert der Rest von uns Pride auf Splashtop?
Wir feiern Pride, indem wir die LGBTQ+-Stimmen unseres Teams stärken, Spaß haben und Organisationen unterstützen, die für LGBTQ+-Rechte und Gleichheit kämpfen. In diesem Jahr verdoppeln wir Mitarbeiterspenden in Höhe von bis zu 10.000$ an diese drei Organisationen:
Bitte erwäge auch, an diese Organisationen zu spenden.
Was können wir noch tun?
Werden Sie LGBTQ-Ally.
Das kann viele Formen annehmen, von einem guten Zuhörer bis hin zum Teilen eines sicheren Raums mit jemandem, um sein authentisches Ich zu sein. Gib nicht geschlechtsspezifischen Annahmen nach und unterhalte auch keine Anti-LGBTQ-Witze. Sprich mit denen, die das tun, auch wenn es unbequem ist. Letztlich bedeutet es, ein Verbündeter der LGBTQ+ zu sein, für alle Menschen einzutreten, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung und sogar ihrer Hautfarbe; jeder verdient Würde und Respekt. Sei ein Verbündeter!
Alles Gute zum Pride Month #Loveislove