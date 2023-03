Wir feiern Pride Month und die LGBTQ+-Mitarbeiter bei Splashtop

Bei Splashtop ist Inklusivität einer unserer Grundwerte. Egal wer du bist, du wirst gesehen, geschätzt und gefeiert dafür, wer du bist, und wir möchten, dass du dein ganzes Ich zur Arbeit bringst.

Unsere Werte sind zwar klar und in allem, was wir tun, verankert, aber die Wahrheit ist, dass sich nicht jeder wohl fühlt, wenn er bei der Arbeit sein authentisches Ich ist. Es gibt noch viel zu tun.

Deshalb ist der Pride Month so wichtig! Jenseits der Feierlichkeiten und des Frohsinns steht dieser Monat ganz im Zeichen der LGBTQ+-Kultur, um die Gleichstellung der LGBTQ+-Community zu unterstützen. Zu Ehren des Pride Month gehen wir dieses Jahr die Dinge ein wenig anders an, indem wir die Stimmen unserer LGBTQ-Community bei Splashtop vorstellen.

Fragen und Antworten& mit Ian McGarvey und Chris Fernandez

F: Was bedeutet der Pride Month für dich?

Chris Fernandez: Es ist wie die Weihnachtszeit, aber LGBTQ im Juni. Stell dir TV-Specials mit queeren Inhalten vor, Straßen mit Regenbogenfahnen, und dann sind da noch die Kostüme und plötzlich... 🎵"Es sieht langsam sehr nach Pride Month aus. Wohin du auch gehst... "🎵.

Ian McGarvey: Für mich geht es beim Pride Month darum, öffentlich zu sein und mich nicht dafür zu entschuldigen, wer du bist. Zu sehen, wie andere draußen und stolz sind, hilft, Unterstützung und Gemeinschaft aufzubauen. Es kann auch extrem hilfreich für Leute sein, die noch nicht rausgekommen sind.

F: Wie bist du bei Splashtop rausgekommen?

Chris Fernandez: Obwohl ich normalerweise nicht zu viel über mein Privatleben bei der Arbeit erzähle, hatte ich mich kürzlich verlobt und hatte das Gefühl, dass ich die Neuigkeiten mit meinem Team teilen wollte. Von dort aus fragten die Leute nach den Details und ich ließ sie wissen, dass der Name meines Verlobten Darrick ist. Also, ich schätze, du kannst sagen, dass meine Verlobungsankündigung die Art und Weise war, wie ich mich bei der Arbeit geoutet habe!

Ian McGarvey: Als bisexueller Mann mit Ehemann hatte ich das Gefühl, dass ich bei der Arbeit ich selbst sein könnte, ohne Angst vor Diskriminierung zu haben. Also, es war einfach ein ganz normaler Tag für mich, und ich habe meinem Mann vor einem Treffen beiläufig die Wochenendpläne mitgeteilt. Es ist sehr wichtig, dass du dich bei der Arbeit sicher und akzeptiert fühlst, und ich bin dankbar, dass ich hier ich selbst sein kann.

F: Was sind deine liebsten Arten, den Pride Month zu feiern?

Chris Fernandez: Ich ändere die Dinge gerne. Manchmal mache ich SF Pride, manchmal San Jose Pride. Das letzte Mal, als ich zu SF Pride ging, bin ich mit meiner ehemaligen Firma SolarCity an der Parade teilgenommen. Dieses Jahr habe ich mir eine Pediküre machen lassen und meine Zehen in der Farbe der Transgender-Pride-Flagge bemalt.

Ian McGarvey: Ich feiere normalerweise zurückhaltend, indem ich Fernsehsendungen und Filme sehe, die LGBTQ+-Künstler feiern. Zwei meiner Lieblingssendungen sind Legendary (ein Ballsaalwettbewerb) und RuPaul's Drag Race, wo eine der bekanntesten Drag-Queens der Welt einen Wettbewerb veranstaltet, um die nächste Super-Drag-Queen zu finden.

Wie feiert der Rest von uns Pride auf Splashtop?

Wir feiern Pride, indem wir die LGBTQ+-Stimmen unseres Teams stärken, Spaß haben und Organisationen unterstützen, die für LGBTQ+-Rechte und Gleichheit kämpfen. In diesem Jahr verdoppeln wir Mitarbeiterspenden in Höhe von bis zu 10.000$ an diese drei Organisationen:

Bitte erwäge auch, an diese Organisationen zu spenden.

Was können wir noch tun?

Werden Sie LGBTQ-Ally.

Das kann viele Formen annehmen, von einem guten Zuhörer bis hin zum Teilen eines sicheren Raums mit jemandem, um sein authentisches Ich zu sein. Gib nicht geschlechtsspezifischen Annahmen nach und unterhalte auch keine Anti-LGBTQ-Witze. Sprich mit denen, die das tun, auch wenn es unbequem ist. Letztlich bedeutet es, ein Verbündeter der LGBTQ+ zu sein, für alle Menschen einzutreten, unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung und sogar ihrer Hautfarbe; jeder verdient Würde und Respekt. Sei ein Verbündeter!

Alles Gute zum Pride Month #Loveislove