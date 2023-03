Ein paar Gedanken zu Stolz und Inklusivität bei der Arbeit

In den letzten anderthalb Jahren haben wir alle einen Einblick in die Häuser unserer Kollegen, Kinder, Haustiere, Partner und das Leben außerhalb des Büros bekommen. Infolgedessen haben wir uns die Küchen, Schlafzimmer, Büros und andere zufällige Bereiche in Häusern genauer angesehen, die wir ohne eine globale Pandemie, die obligatorischen Hausarbeiten und die Notwendigkeit der Quarantäne wahrscheinlich nie gesehen hätten.

Ich habe das Glück, ein Zimmer zu haben, in dem ich ein eigenes Büro haben könnte. Wenn ich auf Zoom, Teams oder einer der vielen anderen Webkonferenzplattformen bin, ist mein Hintergrund mein Lieblingsgemälde, Bilder meiner Kinder, meines Mannes und Geschäftsbücher, die ich besonders liebe. Wenn ich ehrlich bin, habe ich bewusst gewählt, was hinter mir auftaucht — in der Hoffnung, Professionalität zu vermitteln und gleichzeitig ein bisschen von meiner Persönlichkeit zu zeigen.

Nicht jeder fühlt sich wohl dabei, sein Privatleben bei der Arbeit zu teilen.

Laut einer neuen LinkedIn-Umfrage versteckt fast ein Viertel der LGBTQ+-Profis in den USA diesen Teil ihres Lebens bei der Arbeit. Ich zeige zwar stolz die Gesichter meiner Kinder und meines Partners, aber Mitarbeiter, die sich als LBTQ+ identifizieren, entscheiden sich möglicherweise dafür, ihre Lieben auf ihren Schreibtischen (oder Hintergründen in einer virtuellen Umgebung) nicht zu zeigen.

Sie vermeiden möglicherweise auch Gespräche über Wochenendpläne, Ausgehnächte oder irgendetwas, das Kollegen einen Einblick in ihr Leben außerhalb der Arbeit geben könnte. Sechsundzwanzig Prozent der von LinkedIn befragten Personen befürchteten, dass ein offener Umgang mit ihrer Identität bei der Arbeit dazu führen würde, dass Kollegen sie unterschiedlich behandeln.

Diese Angst ist begründet — „fast ein Drittel (31%) der LGBTQ+-Profis gibt an, bei der Arbeit eklatanter Diskriminierung und/oder Mikroaggressionen ausgesetzt zu sein. Ein Viertel der Umfrageteilnehmer gab an, in der Vergangenheit einen Job verlassen zu haben, weil sie sich bei der Arbeit nicht akzeptiert fühlten.“

Auf der anderen Seite heißt es in der Umfrage: „Diejenigen, die als LGBTQ+-Personen offen auf der Arbeit sind, gaben an, dass es ihnen geholfen hat, mit anderen in Kontakt zu treten, um Unterstützung zu erhalten und bessere Beziehungen innerhalb ihres Berufs aufzubauen. Sie sagten auch, dass sie das Gefühl haben, dass ein Gewicht genommen wurde, als sie zur Arbeit kamen.“

Also, wie ermutigen wir als Führungskräfte unsere Teams und Kollegen, sich wohl und sicher genug zu fühlen, um ihr „ganzes Ich“ an den Arbeitsplatz zu bringen?

Aufbau und Unterstützung einer Kultur der Inklusivität

Die Verwendung von Geschlechterpronomen ist ein Anfang. In einem NPR-Bericht vergleicht Alex Schmider, stellvertretender Direktor für Transgender-Repräsentation bei GLAAD, die Verwendung der richtigen Pronomen einer Person mit der korrekten Aussprache ihres Namens —" eine Art, sie zu respektieren und sie auf eine Weise zu bezeichnen, die konsistent ist und dem entspricht, wer sie sind. "

LinkedIn und Instagram haben es ihren Mitgliedern jetzt ermöglicht, Geschlechterpronomen in ihren Profilen zu teilen, und das Ändern deines Geschlechtspronomens ist ein Anfang, um unseren LBTQ+-Kollegen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden.

Falls du lernen möchtest, wie man mit Geschlechtsidentität umgeht, hat NPR in Zusammenarbeit mit GLAAD kürzlich ein Glossar mit Begriffen im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität veröffentlicht. "Pronomen sind im Grunde genommen, wie wir uns identifizieren, abgesehen von unserem Namen. So bezeichnet dich jemand im Gespräch," sagt Mary Emily O'Hara, Kommunikationsbeauftragte bei GLAAD. "Und wenn du mit Leuten sprichst, ist das eine wirklich einfache Art, ihre Identität zu bestätigen. "

Wie die Autoren des NPR-Glossars anmerken: „Bemühungen zur Inklusion, die Vielfalt der Mitarbeiter auf allen Ebenen zu erhöhen, werden nicht mit einem Glossar enden, aber diese Ressource kann Bemühungen zur Schaffung toleranterer und respektvollerer Arbeitsplätze fördern.“

Die Schaffung einer Kultur der Inklusivität ist ein Muss für jede Führungskraft und uns weiterzubilden, um bessere Verbündete unserer LGBTQ+-Kollegen zu werden, ist ein Anfang.

Falls du dich fragst, welche wichtigen Maßnahmen du während des Pride-Monats ergreifen kannst, wäre eine Spende an die unten aufgeführten Organisationen eine Möglichkeit, etwas zu bewirken.

Bei Splashtop haben wir uns verpflichtet, die Spenden unserer Mitarbeiter an jede der oben genannten Organisationen zu verdoppeln, bis zu 10.000$ pro Mitarbeiter.

Interessiert daran, Teil unserer inklusiven Kultur zu werden? Schließ dich uns an!