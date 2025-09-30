Mirroring360 ermöglicht es dir, deinen iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne dass Kabel oder Apple TVs erforderlich sind.

Liebe Splashtop-Nutzer,
Jetzt ist ein aufregendes neues Splashtop-Produkt da! Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, Ihren iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne Kabel oder Apple TVs zu benötigen. Installieren Sie einfach Mirroring360 auf Ihrem Computer, wählen Sie es im AirPlay-Menü auf Ihrem iPad aus und beginnen Sie mit dem Teilen! Mit Ihrem Computer, der an einen Projektor oder ein interaktives Whiteboard angeschlossen ist, können jetzt alle Ihre Arbeit und Apps sehen. Oder kombinieren Sie Mirroring360 mit Splashtop Classroom, um den iOS-Bildschirm auf jedes Gerät im Besprechungsraum oder über das Internet umzuleiten, Skripte und Aufgaben mit Anmerkungen!
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Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 14 -Tage-Testversion https://www.mirroring360.com
Besuchen Sie die führende Bildungskonferenz ISTE 2014 (International Society for Technology in Education) in Atlanta?
Schauen Sie sich Mirroring360 und Splashtop Classroom an diesen Ständen an:
AT& T — Stand 3348 — Nimm am Sonntag von 12:30 bis 1:30 an der Splashtop-Sitzung teil, um Thomas Deng, dem Mitbegründer von Splashtop, zuzuhören
HoverCam — Stand 1854 — erlebe Splashtop in Aktion mit der weltweit ersten SuperSpeed USB 3.0-Dokumentenkamera, SOLO 8!
Nochmals vielen Dank für all Ihre Unterstützung
- Das Splashtop-Team