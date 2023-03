Mirroring360 ermöglicht es dir, deinen iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne dass Kabel oder Apple TVs erforderlich sind.

Sehr geehrte Splashtop-Benutzer,Jetzt ist ein aufregendes neues Splashtop-Produkt hier! Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, Ihren iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne dass Sie Kabel oder Apple TVs benötigen. Installieren Sie Mirroring360 einfach auf Ihrem Computer, wählen Sie es dann aus dem AirPlay-Menü auf Ihrem iPad aus und beginnen Sie mit der Freigabe! Wenn Ihr Computer an einen Projektor oder ein interaktives Whiteboard angeschlossen ist, kann jetzt jeder Ihre Arbeit und Ihre Anwendungen sehen. Oder kombinieren Sie Mirroring360 mit Splashtop Classroom, dann können Sie den iOS-Bildschirm auf jedes beliebige Gerät im Konferenzraum oder über das Internet umleiten, 1-zu-viele mit Anmerkungen!

Starte noch heute deine kostenlose 14 Testversion https://www.mirroring360.com

Gehst du zur führenden Bildungskonferenz ISTE 2014 (International Society for Technology in Education) in Atlanta?

Komm und sieh dir Mirroring360 und Splashtop Classroom an diesen Ständen an:

AT& T — Stand 3348 — Nimm am Sonntag von 12:30 bis 1:30 an der Splashtop-Sitzung teil, um Thomas Deng, dem Mitbegründer von Splashtop, zuzuhören

HoverCam — Stand 1854 — erlebe Splashtop in Aktion mit der weltweit ersten SuperSpeed USB 3.0-Dokumentenkamera, SOLO 8!

Nochmals vielen Dank für all deine Unterstützung, -Splashtop Team