Mirroring360 ermöglicht es dir, deinen iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne dass Kabel oder Apple TVs erforderlich sind.

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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, Ihren iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne dass Kabel oder Apple TVs erforderlich sind.

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Liebe Splashtop-Nutzer,
Jetzt ist ein aufregendes neues Splashtop-Produkt da!  Mirroring360 ermöglicht es Ihnen, Ihren iOS-Bildschirm (iPad, iPhone, iPod) drahtlos auf einen Computer zu spiegeln, ohne Kabel oder Apple TVs zu benötigen. Installieren Sie einfach Mirroring360 auf Ihrem Computer, wählen Sie es im AirPlay-Menü auf Ihrem iPad aus und beginnen Sie mit dem Teilen! Mit Ihrem Computer, der an einen Projektor oder ein interaktives Whiteboard angeschlossen ist, können jetzt alle Ihre Arbeit und Apps sehen.  Oder kombinieren Sie Mirroring360 mit Splashtop Classroom, um den iOS-Bildschirm auf jedes Gerät im Besprechungsraum oder über das Internet umzuleiten, Skripte und Aufgaben mit Anmerkungen!

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Schauen Sie sich Mirroring360 und Splashtop Classroom an diesen Ständen an:

AT& T — Stand 3348 — Nimm am Sonntag von 12:30 bis 1:30 an der Splashtop-Sitzung teil, um Thomas Deng, dem Mitbegründer von Splashtop, zuzuhören

HoverCam — Stand 1854 — erlebe Splashtop in Aktion mit der weltweit ersten SuperSpeed USB 3.0-Dokumentenkamera, SOLO 8!

Nochmals vielen Dank für all Ihre Unterstützung
- Das Splashtop-Team

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