Fernzugriff:& Die digitale Kluft

Könnte der Fernzugriff auf Computerräume dazu beitragen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für Schüler im E-Learning-Bereich zu schaffen?
Von Mark Lee, Chief Evangelist bei Splashtop
Eine Ausbildung zu bekommen ist momentan ziemlich schwierig, da COVID-19 die Schulen zwingt, verschiedene Stufen des Fernunterrichts einzuführen. Und Bildung ist besonders schwierig für Schüler, denen die technologischen Tools fehlen, um ihre Kursarbeit aus der Ferne zu erledigen.
Ein Aspekt der Herausforderung des Fernunterrichts, der oft übersehen wird, ist der fehlende Zugang zu Computerlaborressourcen.
Ich war überrascht von dem Angebot an Spezialsoftware, das für alle Arten von Studienbereichen unverzichtbar geworden ist. Computerlabore sind nicht mehr nur für Ingenieur- oder Informatikstudenten da.
Kurse in so unterschiedlichen Bereichen wie Architektur, Musik, Theaterdesign, Chemie, Bildende Kunst, Kommunikationswissenschaften, Modedesign und Biologie basieren auf spezialisierter Software wie der Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid und vielem mehr — Software, die sehr spezielle GPU-fähige Mac- oder Windows-Workstations erfordert. Darüber hinaus sind Schüler, die sich nur Chromebooks oder andere günstige Laptops leisten können, für ihre Hausaufgaben oft auf diese leistungsstarken Computerlabore angewiesen.
Da die Pandemie die Türen zu vielen Computerräumen verschlossen hält oder den physischen Zugang stark einschränkt, suchen die Schulen nach kreativen Möglichkeiten, all ihren Schülern — und Ausbildern — Zugang zu den Computerressourcen zu bieten, die sie benötigen, um ihre Studien- oder Forschungsarbeiten abzuschließen, die Abschlussvoraussetzungen zu erfüllen und auf ihrem Bildungsweg voranzukommen.
Sorgen um eine Pandemie lösen eine explodierende Nachfrage nach Fernzugriffssoftware im Bildungsbereich aus
Splashtop, Hersteller von Fernzugriffslösungen, ist seit 2007 im Geschäft. Wir haben in diesen Jahren periodische Schübe des Umsatzwachstums erlebt, aber nichts Vergleichbares mit dem, was wir 2020 erlebt haben.
In den drei Monaten von Juni bis August dieses Jahres — den Sommermonaten, in denen sich Universitäten, Hochschulen und K-12-Schulen angesichts der anhaltenden Pandemiesorgen auf das neue Schuljahr vorbereiteten — hat sich die Anzahl unserer Kunden im Bildungssektor verachtfacht. Darüber hinaus haben viele bestehende Bildungskunden ihre Einkäufe ausgeweitet.
In Gesprächen mit unseren Kunden haben wir bestätigt, dass dieses Wachstum hauptsächlich auf den Wunsch zurückzuführen ist, Fernzugriff auf Hardware und Software für Computerlabore zu ermöglichen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist Software für den Fernzugriff zu einer unverzichtbaren Lebensader für Schüler und Dozenten geworden, die auf die Ressourcen des Computerlabors angewiesen sind.
Verringerung des Drucks auf die IT-Abteilungen im Bildungswesen
In den heutigen digital abhängigen Schulen und Universitäten waren die Anforderungen an die IT-Abteilungen im Bildungswesen schon lange vor COVID-19 enorm. Stellen Sie sich den Druck vor, als IT-Profis plötzlich Fernlernprozesse implementieren mussten und das Helpdesk-Personal Computerprobleme ebenfalls aus der Ferne lösen musste.
Wenn es um den Remote-Zugriff auf Computerlabore geht, weist der VPN-Ansatz, der der IT vertraut ist, gravierende Einschränkungen auf, weshalb VPNs für langfristigen Fernunterricht und Remote-Zugriff auf Computerlabore ungeeignet sind. Zum Beispiel, aufgrund der Art und Weise, wie sie entworfen wurden, VPNs:
Keine gute Skalierung. — Es ist schwierig, schnell alle Schüler oder Studierenden hinzuzufügen, die plötzlich von zu Hause oder im Wohnheim auf Software auf dem Campus zugreifen müssen. Das Aufrüsten der VPN-Hardware ist ein teures und zeitaufwändiges Unterfangen.
Sub-optimale Leistung. — Insbesondere die Notwendigkeit, den Netzwerkverkehr durch VPNs zurückzuleiten, führt zu einer verzögerten Benutzererfahrung, die es erschwert, produktiv zu sein.
Erlauben Sie den Schülern nicht, ihre eigenen Computergeräte zu verwenden. — VPNs erfordern die Verwendung von Geräten, die von der Schule bereitgestellt werden, oder die Installation von Endpunkt-Sicherheitssoftware, um zu verhindern, dass kompromittierte Computergeräte eine direkte Verbindung zum Schulnetzwerk herstellen.
Einführen von Sicherheitsproblemen. — Dies liegt zum großen Teil daran, dass VPNs nicht zwischen dem offiziellen Datenverkehr der Schule und dem persönlichen Datenverkehr der Benutzer unterscheiden – und weil VPN-Gateways und -Software rund um die Uhr laufen, bleiben sie oft ungepatcht.
Cloud-basierte Remotezugriffssoftware für Unternehmen ist eine bessere Alternative, da sie die Leistungs-, Skalierungs-, Sicherheits- und speziellen Hardwarebeschränkungen von VPNs überwindet.
Mit modernen Fernzugriffslösungen können IT-Abteilungen von Bildungseinrichtungen den Zugang von Studenten und Dozenten zu Computerlaborressourcen einrichten und unterstützen, einschließlich Single-Sign-On (SSO) und Terminplanungsfunktionen, welche die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der Ressourcen verbessern. Und wesentlich ist, dass Software für den Fernzugriff diesen Zugriff von überall und jederzeit ermöglicht, selbst für diejenigen Studenten, die auf kostengünstige Computergeräte angewiesen sind.
Auf gleiche Wettbewerbsbedingungen im Bildungswesen hinarbeiten
Natürlich kann es nicht alle Probleme der digitalen Kluft lösen, Studenten und Dozenten den Fernzugriff auf Computerlaborressourcen zu erleichtern. Aber ich glaube immer noch, dass es einen bedeutenden Unterschied machen kann.
Zu den Vorteilen, die wir gesehen haben, gehören:
Mehr Studenten auf allen Einkommensniveaus können sicher sein, dass sie ihre Kurse und ihren Abschluss rechtzeitig abschließen können, auch wenn ihr Campus ihnen keinen physischen Zugang zu der benötigten Software in den Computerräumen gewähren kann.
Da Fernzugriff rund um die Uhr möglich ist, können die Studierenden tatsächlich mehr Zeit mit wichtigen Anwendungen verbringen, als wenn sie sich physischen Zugang zu den Computerräumen verschaffen müssten - und sie können die Sicherheitsprobleme vermeiden, die mit dem nächtlichen Überqueren des Campus verbunden sind.
Dieser Fernzugriff rund um die Uhr bedeutet auch, dass IT-Administratoren und Schulverwalter die wertvollen Ressourcen des Computerlabors optimal nutzen können.
Mit den fortschrittlichen Planungsfunktionen, die jetzt in unserer Software zur Verfügung stehen, können Dozenten vorhersehbare Zeiten für die Durchführung von Kursen mit Computerlabor-Software planen.
Erweiterte Mehrbenutzerfunktionen ermöglichen es Lehrern, Schüler aus der Ferne zu unterstützen, ohne physisch neben den Schülern zu sein.
Zu jeder Tages- und Nachtzeit können Studenten und Dozenten an einem Esstisch, auf der Wohnzimmercouch oder in einem Schlafzimmer sitzen und die Computerressourcen auf dem Campus nutzen.
Wir bei Splashtop sind stolz und freuen uns, eine Lösung anbieten zu können, die dazu beiträgt, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Schüler zu schaffen.