Wie man die Interaktion mit Computern im Klassenzimmer erhöht

Lehrer und Schüler können Fernzugriffssoftware und Screensharing-Software verwenden, um effizienter und effektiver zu interagieren.
Computer sind ein integraler Bestandteil des heutigen Klassenzimmers. Schüler jeden Alters sind Digital Natives, da sie mit Computern und anderen Technologien aufgewachsen sind.
Sie können zwar eine großartige Ressource sein, um Informationen zu sammeln und nützliche Softwareanwendungen auszuführen, aber es gibt noch mehr, was Schulen tun können, um Computer zu nutzen, um das Engagement zwischen Lehrern und Schülern zu erhöhen.
Zum Glück eröffnetSplashtop die vollständige Suite von Remote-Desktop- und Screensharing-Tools neue Möglichkeiten für Computer im Bildungswesen.
Splashtop im Klassenzimmer verwenden
Bildschirmübertragung auf den Klassencomputer und auf die Geräte der Schüler
Mit Mirroring360 von Splashtop können Lehrer die Inhalte jedes Windows-, Mac-, Chromebook-, iPad-, iPhone- oder Android-Bildschirms mit dem Klassen-Mac oder -PC teilen. Das bedeutet, dass Lehrer sich mit ihrem Gerät im Klassenzimmer bewegen und seinen Bildschirm mit dem Klassencomputer teilen können, der mit dem Projektor verbunden ist, sodass sie die Freiheit haben, mit den Schülern zu interagieren und gleichzeitig die Kontrolle über den Unterrichtsinhalt zu haben.
Und wenn die Schüler auch Computer oder andere Geräte verwenden, können Lehrer ihren Bildschirm mit Mirroring360 Pro an bis zu 40 Teilnehmer gleichzeitig übertragen.
Erfahre mehr über Mirroring360 oder probiere es kostenlos aus.
Fernsteuerung des Klassencomputers
Splashtop Classroom gibt Lehrern die volle Kontrolle über ihren Mac oder PC von jedem iOS- oder Android-Gerät aus. Das bedeutet, dass sie den Klassencomputer und die dazugehörige Software von ihrem Tablet aus fernsteuern können, was den Lehrern noch mehr Flexibilität und Freiheit gibt, sich im Raum zu bewegen.
Die Schüler können sich auch einen besseren Überblick verschaffen, da die Lektion auf dem Bildschirm ihrer eigenen iPads, iPhones, Android-Geräte, Chromebooks und Windows- oder Mac-Laptops angesehen werden kann. Mit Zustimmung des Lehrers können die Schüler sogar die Lektion übernehmen und direkt von ihrem eigenen Gerät aus kommentieren!
Erfahre mehr über Splashtop Classroom oder probiere es kostenlos aus.
Splashtop für Fernunterricht verwenden
In der heutigen Welt des Fernlernens können Sie immer noch die Computerräume Ihrer Schule und die eigenen Computer der Schüler zu Hause mit Splashtop für Remote-Labs nutzen.
Mit diesem Tool werden Schüler in der Lage sein, von zu Hause aus auf Laborcomputer zuzugreifen und diese zu steuern. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können sie den Laborcomputer fernsteuern, als ob sie direkt davor wären.
Dadurch erhalten die Schüler Zugriff auf alle Tools und Anwendungen, die auf Laborcomputern zu finden sind, wie z. B. Software, die in CTE-, Design-, Architektur- und Medienkursen verwendet wird.
Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren, eine Demo zu vereinbaren und Splashtop kostenlos auszuprobieren!
Erfahre mehr über alle Splashtop-Fernzugriffs- und Screensharing-Lösungen für Bildung.