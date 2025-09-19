Verbesserung der MSP- und Support-Workflows mit Splashtop SOS

Splashtop Remote Support ist eine beliebte Lösung, die MSPs, IT Teams und Support-Profis für betreuten On-Demand-Support verwenden.
Fernsitzungen schneller starten, die Produktivität der Techniker verbessern und ein besseres Kundenerlebnis bieten
Der standardmäßige Prozess für betreuten Support mit Splashtop ist recht einfach.
Der Techniker weist den Endkunden an, auf einen Link auf der Splashtop-Website zu gehen, um eine App herunterzuladen und auszuführen
Der Kunde führt die App aus und gibt dem Techniker einen 9-stelligen Code, um die Fernsitzung zu starten.
Um einen höheren Servicelevel zu bieten, können Sie über das Standarderlebnis hinausgehen, den Arbeitsablauf für Techniker vereinfachen und Ihren Kunden ein verbessertes Support-Erlebnis bieten. Unten finden Sie einige einfache Lösungen für diese drei Top-Anfragen:
Gibt es eine Möglichkeit, die SOS-App auf unserer eigenen Website zu hosten, anstatt Benutzer auf die Splashtop-Website zu verweisen, um sie herunterzuladen?
Können wir das Branding der SOS-App so ändern, dass unser eigener Unternehmensname und unser Logo anstelle von Splashtop angezeigt werden?
Kann ich es für meinen Endbenutzer einfacher machen, das nächste Mal eine Fernsitzung zu beginnen, ohne ihm jedes Mal sagen zu müssen, dass er etwas von der Splashtop-Website herunterladen soll?
Hosten Sie die SOS-App auf Ihrer eigenen Website
Die SOS-Anwendung wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen, sodass Sie keine statische Version der eigentlichen Dateien auf Ihrer Website hosten möchten.
Stattdessen können Sie Hyperlinks zu den Windows- und Mac-Apps auf Ihrer Website einfügen, die immer auf die neuesten Versionen der Apps in der Cloud verlinken.
Klicke hier, um den Artikel mit den Links zu sehen
Dann erstellen Sie einfach eine Seite auf Ihrer Website, auf die Sie den Benutzer verweisen, und platzieren die Links auf dieser Seite, damit die Anwendungen dort heruntergeladen werden kann.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte gebrandete SOS-App erstellen (Anweisungen unten), hosten Sie diese benutzerdefinierte App direkt auf Ihrer Website.
Anstatt dem Benutzer zu sagen, er solle einen Link auf der Splashtop-Website besuchen, können Sie ihn auf eine einfache URL auf Ihrer eigenen Website verweisen.
Passen Sie die SOS-App mit Ihrer Marke/Firma an
Jetzt können Sie die Splashtop-App mit dem Logo, den Farben und dem Text Ihres Unternehmens anpassen, um Ihren Endbenutzern ein besseres, markengerechtes Benutzererlebnis zu bieten.
Sie können mehrere Aspekte der App anpassen, einschließlich der Beschriftung (Name des App-Fensters), Banner/Logo, Hintergrundfarbe, Anweisungstext und Textfarbe (falls Sie für hellen Text auf dunklem Hintergrund oder umgekehrt anpassen müssen).
Beispiel mit der ursprünglichen SOS-App auf der linken Seite und der Benutzeroberfläche zum Anpassen auf der rechten Seite
Sobald Sie Ihre angepasste Version der App erstellt haben, können Sie sie zum Download auf Ihrer Website bereitstellen.
Beachten Sie, dass Sie jedes Mal, wenn die SOS-App aktualisiert wird, Ihr benutzerdefiniertes Branding auf die neue Version der App anwenden, sie signieren und sicherstellen sollten, dass Sie die neueste Version der App an Ihre Endbenutzer verteilen.
Klicke hier für den Artikel mit Anleitungen für SOS Custom Branding
Erstellen Sie eine Desktop-Verknüpfung auf den Computern Ihrer Benutzer für schnellen und einfachen Zugriff
Hier ist ein kurzer Tipp, der es Ihren Benutzern erleichtern kann, die SOS-Client-Anwendung zu starten und Ihnen einen Sitzungscode zu geben, ohne sie jedes Mal darauf hinweisen zu müssen, die Anwendung von der Splashtop-Website herunterzuladen.
Der Benutzer hat in der Regel gerade erst die SOS-Anwendung heruntergeladen, sodass es unter Windows so einfach ist, in seinen Download-Ordner zu gehen und die Datei „SlashtopSOS.exe“ auf den Windows-Desktop zu ziehen. Dadurch wird eine Desktop-Verknüpfung dafür erstellt.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Datei zu finden, gehen Sie in der SOS-App, die sich auf dem Computer Ihres Clients befindet, zu „Einstellungen | Download Streamer“. Hierdurch startet ein neuer Download der Datei, die Sie leicht finden sollten. Führen Sie dann die obigen Schritte aus, um die Desktop-Verknüpfung zu erstellen.
Lade die Streamer-Menüoption in der SOS-App auf dem Computer des Endbenutzers herunter.
Jetzt kann es losgehen
In diesem Artikel haben wir gesehen, wie man die Produktivität der Techniker steigern und es Ihren Endbenutzer-Support-Kunden erleichtern kann, indem man SOS-App-Download-Links von Ihrer eigenen Website anbietet, die SOS-App individuell gestaltet und eine SOS-App-Verknüpfung auf dem Computer des Endbenutzers erstellt, um zukünftige Support-Sitzungen schnell und einfach zu starten.
Wenn Sie noch kein SOS haben oder eine andere On-Demand-, beaufsichtigt Support-Lösung verwenden, schauen Sie sich jetzt SOS an.
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