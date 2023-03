Verbesserung der MSP- und Support-Workflows mit Splashtop SOS

Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) ist eine beliebte Lösung, die von MSPs, IT-Teams und Support-Experten verwendet wird, um beaufsichtigten On-Demand-Support zu leisten.

Fernsitzungen schneller starten, die Produktivität der Techniker verbessern und ein besseres Kundenerlebnis bieten

Der standardmäßige betreute Support-Prozess mit Splashtop SOS ist ziemlich einfach.

Der Techniker weist den Endkunden an, auf einen Link auf der Splashtop-Website zu gehen, um eine App herunterzuladen und auszuführen

Der Kunde führt die App aus und gibt dem Techniker einen 9-stelligen Code, um die Fernsitzung zu starten.

Um ein höheres Serviceniveau zu bieten, kannst du über das Standarderlebnis hinausgehen, den Arbeitsablauf für Techniker vereinfachen und deinen Kunden ein verbessertes Support-Erlebnis bieten. Im Folgenden findest du einige einfache Lösungen für diese drei häufigsten Anfragen:

Gibt es eine Möglichkeit, die SOS-App auf unserer eigenen Website zu hosten, anstatt Benutzer auf die Splashtop-Website zu verweisen, um sie herunterzuladen? Können wir das Branding der SOS-App so ändern, dass unser eigener Firmenname und Logo anstelle von Splashtop SOS angezeigt werden? Kann ich es für meinen Endbenutzer einfacher machen, das nächste Mal eine Fernsitzung zu beginnen, ohne ihm jedes Mal sagen zu müssen, dass er etwas von der Splashtop-Website herunterladen soll?

Hoste die Splashtop SOS-App auf deiner eigenen Website

Die SOS-Anwendung wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen, sodass Sie keine statische Version der eigentlichen Dateien auf Ihrer Website hosten möchten.

Stattdessen kannst du Hyperlinks zu den Windows- und Mac-Apps auf deiner Website platzieren, die immer auf die neuesten Versionen der Apps auf der Seite verlinkencloud.

Klicke hier, um den Artikel mit den Links zu sehen

Dann erstellen Sie einfach eine Seite auf Ihrer Website, auf die Sie den Benutzer verweisen, und platzieren die Links auf dieser Seite, damit die Anwendungen dort heruntergeladen werden kann.

Wenn du eine benutzerdefinierte SOS-App erstellst (Anweisungen unten), hostest du diese benutzerdefinierte App direkt auf deiner Website.

Nun, anstatt dem Benutzer zu sagen, dass er zu einem Link auf der Splashtop-Website gehen soll, kannst du ihn auf eine einfache URL auf deiner eigenen Website verweisen.

Passen Sie die SOS-App mit Ihrer Marke/Firma an

Jetzt kannst du die Splashtop-App mit dem Logo, den Farben und dem Text deines Unternehmens anpassen, um deinen Endbenutzern ein besseres, markenspezifisches Benutzererlebnis zu bieten.

Du kannst mehrere Aspekte der App anpassen, darunter die Überschrift (Name des App-Fensters), das Banner/Logo, die Hintergrundfarbe, den Anweisungstext und die Hintergrundfarbe (falls du sie für hellen Text auf dunklem Hintergrund anpassen musst oder umgekehrt).

Beispiel mit der ursprünglichen SOS-App auf der linken Seite und der Benutzeroberfläche zum Anpassen auf der rechten Seite

Sobald du deine benutzerdefinierte Version der App erstellt hast, kannst du sie auf deiner Website zum Download zur Verfügung stellen.

Beachten Sie, dass Sie jedes Mal, wenn die SOS-Anwendung aktualisiert wird, Ihr benutzerdefiniertes Branding auf die neue Version der App anwenden, sie signieren und sicherstellen sollten, dass Sie die neueste Version der Anwendung an Ihre Endbenutzer verteilen.

Klicke hier für den Artikel mit Anleitungen für SOS Custom Branding

Erstelle eine Desktopverknüpfung auf den Computern deiner Benutzer, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können.

Hier ist ein kurzer Tipp, der es Ihren Benutzern erleichtern kann, die SOS-Client-Anwendung zu starten und Ihnen einen Sitzungscode zu geben, ohne sie jedes Mal darauf hinweisen zu müssen, die Anwendung von der Splashtop-Website herunterzuladen.

Der Benutzer hat in der Regel gerade erst die SOS-Anwendung heruntergeladen, sodass es unter Windows so einfach ist, in seinen Download-Ordner zu gehen und die Datei „SlashtopSOS.exe“ auf den Windows-Desktop zu ziehen. Dadurch wird eine Desktop-Verknüpfung dafür erstellt.

Wenn Sie die Datei nicht leicht finden können, rufen Sie die Menüoption „Einstellungen | Streamer herunterladen“ in der Splashtop-SOS-Anwendung auf, die sich auf dem Computer Ihres Kunden befindet und die einen neuen Download der Datei startet, die Sie leicht finden können sollten. Folgen Sie dann den obigen Schritten, um die Desktop-Verknüpfung zu erstellen.

Lade die Streamer-Menüoption in der SOS-App auf dem Computer des Endbenutzers herunter.

Jetzt kann es losgehen

In diesem Artikel haben wir gesehen, wie du die Produktivität deiner Techniker steigern und es deinen Endbenutzer-Supportkunden einfacher machen kannst, indem du Links zum Herunterladen von SOS-Apps von deiner eigenen Website anbietest, die SOS-App individuell markierst und eine SOS-App-Abkürzung auf dem Computer des Endbenutzers erstellst, um zukünftige Support-Sitzungen schnell und einfach zu starten.

Falls du noch kein SOS hast oder eine andere Lösung für betreuten Support auf Abruf nutzt, sieh dir jetzt SOS an.

Wenn Sie bereits Splashtop SOS haben, hoffen wir, dass diese Tipps hilfreich sind.