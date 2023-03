Wie IT-Teams von der Implementierung von Anywhere Operations profitieren können

Laut Gartner gehörte Anywhere Operations zu den wichtigsten strategischen Technologietrends 2021. Während das Konzept und die Praxis von Anywhere Operations durch die Pandemie vorangetrieben wurden, stellt Gartner fest, dass Anywhere Operations nach dem Abklingen der Pandemiekrise am dringendsten benötigt wird.

Anywhere Operations ist ein Modell für die Organisation eines IT-Teams zur Unterstützung einer verteilten Belegschaft. Es umfasst die Implementierung von IT-Technologien, um sichere Remote-Arbeitsplätze bereitzustellen, Mitarbeiter, Kunden und Partner zu unterstützen sowie Produkte und Dienstleistungen virtuell von jedem Ort aus bereitzustellen.

Der Gartner-Bericht stellt fest, dass Unternehmen in der Zeit nach der Pandemie mit neuen Kundenerwartungen und Anforderungen an die digitale Transformation konfrontiert sein werden. Die Analysten schrieben: „IT-Führungskräfte müssen ein Modell für den ortsunabhängigen Betrieb einführen, um Kunden überall zu erreichen, Mitarbeiter überall zu unterstützen und Unternehmensdienste überall bereitzustellen.“

Moderner Fernzugriff ist ein Kernbaustein von Anywhere Operations

Eine moderne Fernzugriffslösung wie Splashtop dient als ideale Grundlage für den Einstieg in eine Anywhere Operations-Strategie. Es ist leicht zu verstehen, warum. Splashtop Enterprise umfasst die Unterstützung für dieses Modell, fortschrittliche Sicherheit für Remote-Arbeitsplätze und Integration mit beliebten, ergänzenden Lösungen, wodurch der Wert einer verteilten Belegschaft gesteigert wird.

Diese Funktionen passen perfekt zu den Empfehlungen von Gartner für den ortsunabhängigen Betrieb an IT-Führungskräfte, die für Infrastruktur, Betrieb und Cloud-Management verantwortlich sind, einschließlich:

Digitale Erlebnisse und Remote-Bereitstellung als Standard etablieren

Sicheren Zugriff priorisieren

Ein nahtloses digitales Erlebnis über physische und virtuelle Räume hinweg bereitstellen, indem Sie ortsunabhängige Workflows ermöglichen

Das Endergebnis, so Gartner, ist, dass die Mischung aus virtuellen und physischen Erfahrungen zu einer erhöhten Mitarbeiterproduktivität und Kundenreichweite führen wird.

„Ein Betriebsmodell mit einem Digital-First- und Remote-First-Ansatz ermöglicht eine größere betriebliche Effizienz, verbessert die Mitarbeiterproduktivität und demokratisiert den Zugang zu einer vielfältigen und geografisch verteilten Belegschaft.“ - Gartner.

4 Vorteile der Implementierung von Anywhere Operations

Da Gartner prognostiziert, dass 40 % der Unternehmen bis 2023 das Anywhere Operations-Modell implementieren werden, lohnt es sich, die erwarteten Vorteile etwas genauer zu betrachten.

Vorteil Nr. 1: Mitarbeiterproduktivität und Arbeitszufriedenheit.

Unternehmen, die eine Telearbeitsoption anbieten (ermöglicht durch Fernzugriff und Fernunterstützung), haben in den letzten Jahren beeindruckende Produktivitätssteigerungen erzielt. Die Menschen haben während der Pandemie erkannt, dass sie die Work-Life-Balance sehr schätzen. Ein sicherer Fernzugriff ermöglicht es ihnen, ihre Arbeit zu erledigen und Kunden von überall aus zu unterstützen.

Bemerkenswert ist auch, dass Anywhere Operations Ihre Möglichkeiten zur Personalbeschaffung erweitern kann. Robuste Remote-Arbeitsplätze machen es Ihren Personalverantwortlichen viel einfacher, die besten Mitarbeiter für Ihre Bedürfnisse einzustellen – unabhängig von ihrem Standort.

Vorteil Nr. 2: Rund um die Uhr verfügbare Fernunterstützung mit eigenem Branding für Mitarbeiter und Kunden.

Splashtop Enterprise ermöglicht es Ihnen, die Support-App mit Ihrem Branding anzupassen und gleichzeitig sowohl unbeaufsichtigten als auch beaufsichtigten Support bereitzustellen. Mit dem unbeaufsichtigten Support können IT-Techniker Mitarbeiter jederzeit unterstützen – auch wenn sie nicht an ihrem Computer sind. Der beaufsichtigte Support bietet Ihren Mitarbeitern sofortigen Support auf jedem Gerät – einschließlich Geräten, die nicht vom Unternehmen stammen.

Die Unterstützung von Kunden wird viel einfacher, wenn Ihre Kundenbetreuer, IT-Support, Kundensupport und Vertriebsmitarbeiter strategisch geografisch verteilt sind. Mit den Servicedesk-Funktionen in Splashtop können Sie ein gut organisiertes, verteiltes Supportteam führen. Kundenanfragen können an den entsprechenden Techniker weitergeleitet werden, und Experten können hinzugezogen werden, wenn höhere Support-Stufen benötigt werden. Erweiterte Teamverwaltungsfunktionen machen es für die IT-Abteilung sicher und einfach, Kunden, Mitarbeiter und Kollegen effektiv zu unterstützen.

Vorteil Nr. 3: Bessere Zusammenarbeit und Produktivität.

Es versteht sich fast von selbst, aber wenn Benutzer rund um die Uhr auf ihren Bürocomputer, ihre Daten und Apps zugreifen können, verbessert sich die Zusammenarbeit.

Beispielsweise arbeitet ein Produktionsstudio unter einem engen Zeitplan, um das Video eines Kunden zu liefern. Aber am Ende des Tages muss das fertige Video noch einige Stunden gerendert werden – mit dem Fernzugriff ist das jedoch kein Problem. Die Projektleitung kann das Büro pünktlich verlassen und die fertige Videodatei später am Abend per Fernsteuerung senden. Der Kunde freut sich über die schnelle Lieferung und die Projektleitung profitiert von einer besseren Work-Life-Balance.

Vorteil Nr. 4: Kostengünstiger und schneller Betrieb.

Universitäten, Regierungen und Unternehmen haben alle erkannt, dass die digitale Transformation entscheidend für ihren mittel- und langfristigen Erfolg und ihre Wettbewerbsposition auf dem Markt ist. Dennoch haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, kurzfristige Erfolge zu erzielen, die umfassende, langfristige Ziele der digitalen Transformation unterstützen.

Eine moderne Fernzugriffslösung überwindet diese Herausforderung. Die IT-Abteilung kann Splashtop innerhalb weniger Tage, sogar Stunden, implementieren und sofort erste Ergebnisse erzielen. Das liegt daran, dass Splashtop sofort einsatzfähige Lösungen bietet, die sich nahtlos in Ihre bestehende Umgebung einfügen. Um zu erfahren, wie einfach es ist, lesen Sie diese beiden Kundenerfolgsgeschichten: BDP ermöglicht Benutzern den Fernzugriff innerhalb von 48 Stunden und TechCastles ermöglicht eine schnelle ortsunabhängige Filmproduktion.

Fazit: Intelligent anfangen und Anywhere Operations schrittweise einführen

Große Fortschritte wie die digitale Transformation erfolgen Schritt für Schritt, aber mit den richtigen Lösungen ist es einfacher. IT-Führungskräfte, die versucht haben, sich mit komplexen Lösungen dieser Herausforderung zu stellen, haben den Preis für gescheiterte Implementierungen und die Unzufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern bezahlt. Aus diesem Grund dient der moderne Fernzugriff als ideale Grundlage für Ihre Anywhere Operations-Strategie. Es ist schnell, einfach und äußerst kosteneffizient und verbessert die Kunden- und Mitarbeitererfahrung in kürzester Zeit.

