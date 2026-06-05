Schnell und reibungslos: Kleine und mittlere Unternehmen gewinnen mit Fernzugriff und Support

Das Jahr 2020 — und all seine Herausforderungen — haben den Wettlauf um hybrides Arbeiten eingeleitet. Jetzt arbeiten mehr Menschen von entfernten Standorten aus als je zuvor. Die PEW-Studie von 2020 mit amerikanischen Erwachsenen „How the Coronavirus has — and hasn't — Changed the Way Americans Work“ ergab, dass nur 20% der Amerikaner vor dem Coronavirus von zu Hause aus arbeiteten und 57% nach dem Ende des Coronavirus-Ausbruchs von zu Hause aus arbeiten wollen. Vor diesem Hintergrund wissen viele kleine und mittlere Unternehmen, dass sie schnell handeln müssen, damit hybride Mitarbeiter leistungsfähig, produktiv, sicher und unterstützt werden.
Was ist der einfachste Weg, die Herausforderung des hybriden Arbeitens anzunehmen und als Erste:r die Zielflagge zu sehen? Nutzen Sie eine einfache und sichere Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösung. Der Kauf und die Nutzung sollten schnell und reibungslos sein – sobald Sie wissen, was Sie brauchen.
Hier sind das Wesentliche... und einige straßenrechtlich zulässige Extras, die es zu beachten gilt:
Dein Motor sollte mit wichtigen Teilen laufen
Nichts ist schneller und reibungsloser als ein Auto mit den notwendigen Dingen unter der Haube. In der Welt der Fernarbeit bedeutet das, Ihren Mitarbeitern sowohl Fernzugriff als auch Fernsupport zu bieten. Schließlich muss die IT beides bereitstellen, wenn Ihre Mitarbeiter remote arbeiten. Sie vereinfachen Ihren Helpdesk-Workflow mit On-Demand-Fernsupport, und Sie ermöglichen es Mitarbeitern, Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten ohne Kompromisse mit leistungsstarkem Fernzugriff.
Warum sollten kleine und mittlere Unternehmen die Komplexität erhöhen, indem sie Remotezugriff unabhängig vom Remote-Support erwerben und ausführen? Das wäre wie zwei Boxenstopps — einen für Motorprobleme und einen für Reifenwechsel.
Alle straßentauglichen Geräte sind willkommen
Würde Dominic Toretto jemals einem Straßenrennfahrer mit einem einzigartigen Fahrzeug sagen, dass er nicht antreten kann? Auf keinen Fall – und das sollte auch Ihr IT-Team nicht. Eine reibungslose Fernzugriffs- und Supportlösung setzt keine Grenzen bei den Gerätetypen, was BYOD (Bring Your Own Device) noch effektiver macht. Dies ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, die Geräte zu verwenden, die sie möchten, ohne die Sicherheit oder Leistung zu gefährden.
Unterstützung für jedes Gerät? Genau. Führende in diesem Rennen bezeichnen es als 'beaufsichtigt support'. Mit beaufsichtigt support ist Ihr IT-Team die ultimative Boxencrew; sie können ein defektes Gerät von jedem Ort aus reparieren. Plötzlich können Sie jeden Endbenutzer auf seinen Arbeits- oder persönlichen Geräten unterstützen – einschließlich Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten – in dem Moment, in dem sie Hilfe benötigen. Helpdesk-Teams übernehmen einfach die Kontrolle über das Gerät des Endbenutzers, um Probleme zu beheben, genau wie sie es 'auf der Strecke' alias persönlich tun würden.
Leistungsstarke Extras passen unter die Motorhaube
Viele Fernzugriffslösungen brechen unter der Belastung von Hochleistungs-Workstations und speziellen Apps zusammen, wie sie in Medien & Unterhaltung verwendet werden. Ihre Endbenutzererfahrung sollte leistungsstark sein, selbst wenn Sie Ihre Leistung mit 120 GB RAM oder Grafikkarten wie Quadro RTX 8000 steigern. Ganz zu schweigen von anderen Leckerbissen wie Software von Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo und mehr.
Bevor Sie Ihre Fernzugriffsreise antreten, stellen Sie sicher, dass geografisch verteilte Benutzer und Systeme über große Entfernungen hinweg auf hohem Niveau arbeiten. Kleine und mittelständische Unternehmen können sich keine Lösung leisten, die zusammenbricht oder auf halber Strecke ausgeht.
Sicherheit, das ist besser als ein Überrollkäfig
Aufgrund seiner Natur ist Fernzugriff weitaus sicherer als ein VPN, da Ihre Mitarbeiter nicht das, was „unter der Haube“ ist, greifen und auf dem Schwarzmarkt verkaufen können. Auch bösartige Hackerbanden können das nicht. Eine ideale Fernzugriffs- und Supportlösung sollte mindestens 2FA, TLS 1.2 mit AES 256-Bit-Verschlüsselung bieten. Sie sollte auch Compliance-Standards wie SOC 2 erfüllen, Single Sign-On-Integration, granulare Berechtigungskontrolle und gruppenbasierte Zugriffsberechtigungen haben.
Wir werden uns hier selbst ein Bild machen, denn Splashtop bietet all das und noch mehr. Wir haben sogar unseren eigenen Sicherheitsbeirat gegründet, weil wir glauben, dass Sicherheit niemals „getan“ wird. Bei Splashtop legen wir bei jedem Schritt großen Wert auf Sicherheit.
Probieren Sie es aus, bevor Sie sich festlegen
Ein reibungsloses Benutzererlebnis beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem Sie eine Fernzugriffs- und Supportlösung evaluieren möchten. Ihr Anbieter sollte Ihnen erlauben, es auszuprobieren. Lesen Sie nach und fragen Sie nach Details über das Benutzererlebnis von Anfang an, einschließlich wie einfach und schnell es ist, die Testversion zu nutzen, bis hin zum tatsächlichen Erwerb der Lizenz.
Sie sollten auch in der Lage sein, Ihre Fahrt ohne Probleme zu modifizieren. Bei Splashtop zum Beispiel, wenn Sie 'Passagiere' zu Ihrem 'Fahrzeug' hinzufügen müssen, klicken Sie einfach auf „Benutzer hinzufügen“ und die Änderungen werden sofort vorgenommen.
Ein Pace-Car, um alle Geräte zu verwalten
Eine Fernzugriffslösung sollte es Ihnen ermöglichen, Updates für alle Ihre verwalteten Geräte gleichzeitig zu verwalten und zu planen. Außerdem sollten Sie in der Lage sein, die Zeit und das Datum dafür auszuwählen. Wir haben eine ganze Reihe von kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die den Großteil ihrer IT-Infrastruktur mit dieser praktischen Splashtop-Funktion verwalten.
Splashtop erkennt, dass jedes Team seinen eigenen Stil hat und möglicherweise die Standardfunktionen anpassen möchte. Also bieten wir konfigurierbare Benachrichtigungen an. Jetzt können Sie die ideale Konfiguration für Ihre Benachrichtigungen zu Gerätestatus, Softwareinstallation, Speichernutzung, Windows-Ereignisprotokollen und mehr festlegen.
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