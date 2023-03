Zurück zur Schule COVID Safe mit Fernzugriffslösungen

Bereite dich mit Splashtop-Fernzugriffslösungen für das Bildungswesen auf einen ungewöhnlichen Schulanfang vor

In den vierteljährlichen Ergebnisberichten an die Wall Street im vergangenen April sagte Microsofts CEO Satya Nadella, dass wir in zwei Monaten die digitale Transformation von zwei Jahren gesehen haben. In diesem August hat sich dieser Wandel um das Zehnfache beschleunigt, insbesondere in der akademischen Industrie, in der Veränderungen und Anpassungen gewöhnlich nur langsam vor sich gehen. Fast von heute auf morgen wurden die Leiter der akademischen IT- und Betriebsabteilung gebeten, die Technik in ihren Schulen aufzurüsten, damit Dozenten und Studenten von zu Hause aus auf wichtige Ressourcen auf dem Campus zugreifen können.

Es gab zwar viele Herausforderungen, aber das waren die größten:

Zugriff auf Computerlabore, Maschinen und High-End-Software Unterstützung von Studenten und akademischem Personal Anpassung an neue Technologien & BYOD Dringlichkeit & Kosten Skalierbarkeit & Sicherheit

Wir können helfen. Als führender Anbieter von Fernzugriff für Bildungseinrichtungen kann Splashtop auf eine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung akademischer Einrichtungen bei der Vorbereitung und Umstellung auf Fernunterricht zurückblicken. Dazu gehören K-12-Schulen, Colleges und Universitäten wie Stanford, Harvard Law, Laney College, Wayne State University, Cornell und viele mehr.

Wie? Mit Fernzugriffslösungen von Splashtop speziell für das Bildungswesen> Die sichere und erschwingliche Fernzugriffs-, Fernunterstützungs- und Kollaborationslösung für moderne Bildungseinrichtungen.

Splashtop-Fernzugriffslösungen für das Bildungswesen bieten:

Erschwinglicher und sicherer Fernzugriff auf Labore. Dazu gehört sowohl der Fernzugriff auf Windows als auch auf Macs sowie auf High-End-Software wie CAD und Adobe Creative Cloud Skalierbarer Fernzugriff auf Computer im Büro für akademisches Personal Schneller und effizienter Fernsupport zur Unterstützung von Mitarbeitern und Studenten Werkzeuge zur Kollaboration, die BYOD oder akademische Chromebooks für interaktiven und produktiven Unterricht.

Und all diese Funktionen bieten robuste Sicherheit, einfaches Onboarding und die Preise sind oft um 70% niedriger als bei anderen Lösungen.

Über die Technik hinaus wurden die Lösungen von Splashtop mit einer Mission und einem höheren Zweck entworfen.

Wie Splashtop's CEO Mark Lee in einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung sagte, betrachten wir Splashtop "als ein wichtiges Instrument bei der Demokratisierung der Bildungstechnologie und als einen Weg, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Studenten zu schaffen, denn wenn der Zugang zum entfernten Lernen erschwinglich und einfach zu verwalten ist, bedeutet dies, dass jeder den gleichen Zugang zu der neuesten und besten verfügbaren Hard- und Software hat". Das Fernlernen wird es immer geben, und Splashtop hat es sich zur Aufgabe gemacht, es für alle zugänglich zu machen.

