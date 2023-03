5 Dinge, die bei der Auswahl einer Fernzugriffslösung von Mitbegründer und CTO Philip Sheu zu berücksichtigen sind

Während Sie sich an die „neue Normalität“ anpassen, ist die Wahl einer zuverlässigen, sicheren Fernzugriffssoftware eine Schlüsselkomponente für die Standardisierung der Arbeitsweise Ihrer Mitarbeiter. Hier sind fünf Dinge, die Sie bei der Bewertung Ihrer Optionen berücksichtigen sollten.

Es mag abgedroschen klingen, aber verteiltes Arbeiten ist die neue Normalität. Wie unser CEO Mark Lee kürzlich in den Prognosen von Splashtop für 2022 sagte : „Arbeit wird nicht mehr danach unterschieden, wo ein Mitarbeiter (oder Student) arbeitet oder von wo aus er lernt. Arbeiten von überall, auf welchem Gerät auch immer, wird einfach „Arbeit“ sein.

Während viele Unternehmen noch herausfinden, wann oder ob sie in ein stationäres Büro zurückkehren werden, wächst die Liste der Unternehmen, die für immer von zu Hause aus arbeiten. Diese Liste umfasst Unternehmen wie PwC, Dropbox, Salesforce und Twitter.

Verteilte Arbeit wird standardisieren, wie Menschen unabhängig von ihrem Standort arbeiten. Unabhängig davon, ob eine Person remote oder im Büro ist, die Art und Weise, wie sie sich anmelden, auf Dateien zugreifen, ihre Aufgaben ausführen und zusammenarbeiten, sollte gleich sein.

Wie können Unternehmen heute mit der Standardisierung der verteilten Arbeit beginnen? Für alle Mitarbeiter, die ihre Büroarbeitsplätze nutzen müssen, sollte eine sichere, zuverlässige Fernzugriffslösung eingeführt werden. Für alle IT- und Helpdesk-Teams, die eine Vielzahl von Geräten aus der Ferne unterstützen müssen, sollten Sie eine universelle Fernsupportlösung einsetzen.

Was sind also die 5 wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl einer Fernzugriffslösung berücksichtigen sollten?

#1 Sicherheit

Ganz oben auf der Liste steht die Sicherheit. Seit Beginn der Pandemie haben sich viele Unternehmen VPN und RDP zugewandt, um Fernarbeit zu ermöglichen, die, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden, ihre Unternehmen wachsenden Cyber-Bedrohungen aussetzen kann.

In den letzten Jahren haben Gartner und viele Sicherheitsexperten Unternehmen empfohlen, sich vom VPN-Zugriff auf Netzwerkebene zu entfernen und stattdessen auf identitätsbasierte Fernzugriffslösungen auf Anwendungsebene umzustellen, die ein Zero-Trust-Framework umfassen.

Eine kürzlich von der Sicherheitsfirma CrowdStrike durchgeführte Umfrage ergab , dass 66 % der Unternehmen in den letzten 12 Monaten einen Ransomware-Angriff erlebt hatten, gegenüber 56 % im Jahr 2020. Und im Jahr 2020 verloren Unternehmen fast 21 Milliarden US-Dollar durch durch Angriffe verursachte Ausfallzeiten . Im Durchschnitt verloren die betroffenen Unternehmen neun Tage Ausfallzeit und etwa zweieinhalb Monate, um die Angriffe und ihre Auswirkungen auf die Unternehmensdaten und -systeme zu untersuchen.

Cloud-basierte Fernzugriffssoftware ist im Gegensatz zu hardwarebasierten VPNs für die Skalierung und die Bewältigung eines hohen Datenverkehrsaufkommens ausgelegt. Sie ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Dateien und Anwendungen von Ferncomputern, während das Unternehmensnetzwerk abgeschottet bleibt. Die Fernzugriffssoftware sollte über mehrere Stufen umfassender Sicherheitsfunktionen wie SSO, MFA und Geräteauthentifizierung verfügen. Außerdem sollte sie Sicherheitsupgrades veranlassen, damit Sie eine stabile Sicherheitslage aufrechterhalten können.

Diese Sicherheitsfaktoren sollten Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen:

Sofortige, automatisierte Sicherheitsupdates und Patches

Mehrstufige Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte jedes Mal, wenn sich Benutzer auf einem beliebigen Gerät anmelden

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Verbindungen

Möglichkeit, Berechtigungen auf Benutzerebene zu verwalten, um das Prinzip der geringsten Rechte einzuhalten

Umfassende Protokolle und Sitzungsaufzeichnung für Auditing und Compliance

SSO-Integration zur Automatisierung des Onboarding und Offboarding, zur Reduzierung von Schlupflöchern und zur Verbesserung der Authentifizierungssicherheit

Splashtop bietet eine der sichersten Fernzugriffssoftware-Optionen auf dem Markt. Alle Fernsitzungen werden Ende-zu-Ende über TLS und 256-Bit-AES verschlüsselt. Sie verwenden den Standard-HTTPS-Port 443 und erfordern keine Öffnung von eingehenden Ports. Mehrere Authentifizierungs- und Autorisierungsebenen ermöglichen es Ihrem Unternehmen, Sicherheitsrichtlinien zu konfigurieren, die Ihren Sicherheitsanforderungen entsprechen. Durch die Gewährung des Zugriffs pro Computer wird der pauschale Zugriff auf Unternehmensnetzwerke, den VPNs eröffnen, vermieden. Dies trägt dazu bei, die Ausbreitung von Ransomware einzudämmen, da immer mehr Mitarbeiter ihre privaten, nicht verwalteten Geräte für die Arbeit nutzen.

#2 Schnelle Leistung und beständige Zuverlässigkeit

Eine Fernzugriffslösung muss von überall aus zuverlässig und konsistent funktionieren, unabhängig davon, ob der Benutzer zu Hause oder in einem Café ist. Ein Benutzer kann die Produktivität nur aufrechterhalten, wenn die Erfahrung flüssig und nahezu nativ ist.

Die Aufrechterhaltung der persönlichen Erfahrung ist in der heutigen Arbeitsumgebung von entscheidender Bedeutung, insbesondere für Kreative, die hochauflösende, grafikintensive Apps wie 3D-Modellierungs- und Videobearbeitungssoftware verwenden. Splashtop versteht diesen Bedarf an Geschwindigkeitund ermöglicht 60 Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösungen bei gleichzeitiger Minimierung der Latenz.

Eine Fernzugriffslösung sollte:

Sorgen Sie für ein reaktionsschnelles und flüssiges Benutzererlebnis auf jedem Gerät – selbst für ressourcenintensive Aufgaben wie Videobearbeitung und 3D-Rendering

Stellen Sie innerhalb von Sekunden eine konsistente, zuverlässige Verbindung bereit

Bieten Sie ein nahtloses und intuitives Benutzererlebnis, das dem Benutzer „aus dem Weg geht“.

#3 Einfach für die IT einzurichten, zu verwalten und zu skalieren

Derzeit sind IT-Teams mit der Unterstützung mehrerer Geräte und Betriebssysteme überfordert – die „Gerätevielfalt“ nimmt weiter zu, da immer mehr Benutzer von zu Hause aus arbeiten.

Beispielsweise beschleunigt sich die Nutzung von Mac, Chromebooks und anderen Nicht-Windows-Geräten weiter, angetrieben durch BYOD und die Pandemie. Laut IDC haben die Pandemie und die Fernarbeit zu einer Verschiebung der Technologietrends in Unternehmen geführt, da sich die Mitarbeiter weitgehend dafür entschieden haben, von Apple-Geräten aus zu arbeiten. Im Jahr 2021 waren 23 % der Business-Computer in US-Unternehmen Macs, iPhones machten 49 % der Business-Smartphones aus und iPads waren die am häufigsten verwendeten Arbeitsplatz-Tablets.

Eine Lösung sollte über Funktionen verfügen, die die Arbeit der IT erleichtern, darunter:

Ein einziges Tool für die IT zum Remotezugriff auf alle verschiedenen Benutzergeräte (Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebook)

Benutzerfreundliche Verwaltungskonsole, die die Verwaltung von Benutzern, Geräten und Einstellungen vereinfacht

SSO-Integration zur Automatisierung des Onboarding und Offboarding, um nahtlos zu skalieren und gleichzeitig Tausende von Benutzern und Endpunkten zu unterstützen

Integration mit anderen ITSM-Tools wie Ticketing und Chat, um den größten Teil des IT-Workflows zu automatisieren

#4 Einfache und intuitive Benutzererfahrung

Endbenutzer benötigen neue Software, um intuitiv und konsistent zu arbeiten. Anderenfalls werden die Mitarbeiter möglicherweise weniger produktiv oder übernehmen eigene Lösungen. Dies erhöht letztendlich das Sicherheits- und Compliance-Risiko.

BYOD trägt wesentlich zur Mitarbeiterproduktivität und Arbeitszufriedenheit bei. Die Fernzugriffslösung für Mitarbeiter sollte es ihnen ermöglichen, die Geräte zu verwenden, mit denen sie sich am wohlsten fühlen. Aus diesem Grund benötigen IT-Teams ein Remote-Support-Tool, das für verwaltete Computer, aber auch für die verschiedenen BYOD-Optionen der Endbenutzer funktioniert.

Die ideale Remote-Lösung ist so einfach, dass keine Schulung erforderlich ist. Dies gilt für alle, einschließlich der Mitarbeiter, die auf ihre Bürocomputer zugreifen, und der Techniker, die eine Vielzahl von Geräten unterstützen.

Fragen Sie Ihren Anbieter, ob seine Lösung Folgendes unterstützt:

Mehrere Betriebssysteme und Geräte, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android, Linux und Chromebooks

Unterstützung mehrerer Monitore und gemeinsame Nutzung von Desktops

Geräteumleitung (USB, Stift, Mikrofon usw.) für ein authentisches persönliches Erlebnis

Remote-Neustart, Benutzerwechsel, UAC und andere privilegierte Aktionen für leistungsstarke Remote-Support-Funktionen

Nr. 5 Weltklasse-Kundensupport

Ein Fernzugriffsanbieter muss Ihnen außergewöhnlichen Echtzeit-Support bieten. Bei Splashtop ist exzellenter Kundenservice ein zentraler Wert . Als unser Director of Global Technical Support and Customer Success sagte Stephen Ng kürzlich in einem Interview: „Es geht immer darum, sich in die Lage des Kunden zu versetzen.“

Stellen Sie sich diese Fragen, um den Kundenservice Ihres Anbieters zu bewerten:

Bieten Sie Live-Telefon- und Chat-Support in jeder Zeitzone an?

Bieten Sie mehrere Supportkanäle an, um den Präferenzen der Kunden gerecht zu werden: E-Mail, Ticket, Chat und Telefon?

Bekomme ich Live-Support, auch wenn ich ein kleines Unternehmen bin?

Haben Sie Referenzkunden, mit denen ich sprechen kann?

Sind Ihre Kundenbewertungen auf G2 und anderen Bewertungsseiten durchweg positiv?

Warum Splashtop?

IT-Führungskräfte möchten Tools in ihrer Umgebung konsolidieren, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Kaufprobleme zu reduzieren und ihre Sicherheitslage zu verbessern. Das verstehen wir vollkommen. Tatsächlich sind Konsolidierung und Vereinfachung die Haupttreiber hinter dem Erfolg von Splashtop Enterprise.

Innerhalb eines Tools ermöglicht Splashtop Enterprise Mitarbeitern, aus der Ferne zu arbeiten, Helpdesk-Teams, um die Probleme ihrer Kunden zu lösen, und IT, um Unternehmensvermögenswerte aus der Ferne zu verwalten. Es erhöht die Einfachheit durch die Bereitstellung einer langen Liste wertvoller Integrationen und flexibler Preise, die es zu einem Kinderspiel für die Unterstützung einer hybriden Belegschaft machen.

