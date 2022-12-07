Splashtop Productivity Pack
Bildschirmverknüpfungen und Kommentarfunktion von Splashtop Personal
Das Productivity Pack enthält
Konfigurierbare Tastenkombinationen und Gamepad
Mit dem Productivity Pack können Sie Verknüpfungen zu Ihrem Bildschirm hinzufügen und so schneller auf Microsoft Office, Spiele, Media Player, Browser, die Dateinavigation und mehr innerhalb der Remote-Desktop-Sitzung zuzugreifen. Sie können entweder die integrierten Profile für beliebte Apps verwenden oder Ihre eigenen erstellen.
Das Productivity Pack enthält Profile für Microsoft Office (einschließlich PowerPoint-Präsentationen), Media Player, QuickTime Player, Browser, Mad OS und Diablo.
Erstellen Sie ganz einfach Ihre eigenen Profile, indem Sie eine beliebige Kombination der folgenden Bildschirmsteuerelemente verwenden: Tastenkombinationen für Windows und Mac (z. B. Strg + Alt + Entf), Maustaste und Scrollrad, Gamepad
Whiteboard
Sie können in Echtzeit auf jedem beliebigen Remote-Desktop-Bildschirm Kommentare und Anmerkungen hinterlassen. Diese Funktion eignet sich hervorragend für Präsentationen und Anweisungen für den Unterricht und stammt ursprünglich aus unserer preisgekrönten App Splashtop Whiteboard für das Bildungswesen.
Anhand von Gesten können Sie auf Inhalten zeichnen, schreiben oder Elemente hervorheben.
Ihnen stehen Stifte, Stempel, Textmarker, Formen, Linien und Textwerkzeuge in verschiedenen Farben und Größen zur Verfügung.
Sie können Kommentare auf einer Vielzahl von Flipchart-Hintergründen hinterlassen.
Mit dem „Spotlight“- und dem „Screen Shade“-Tool können Sie gewisse Bereiche auf dem Bildschirm ein- und ausblenden und so den Fokus auf relevante Elemente richten.
Screenshots des Bildschirminhalts können aufgenommen und in der Galerie gespeichert werden.
Productivity Pack abonnieren
Für iOS
In der iOS-App auf dem iPad
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der App > Konto > Abonnement verwalten und klicken Sie auf die Schaltfläche, um zu abonnieren. Abonnements werden über Ihr iTunes-Konto Ihrer Kreditkarte belastet. Weitere Details finden Sie auf dem Anmeldebildschirm.
Für Android
In der Android-App auf dem Tablet
Klicken Sie auf das Menü (drei Punkte in der oberen rechten Ecke der App)> Einstellungen> Splashtop-Konto> Ihre Einkäufe hier einsehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um sich anzumelden. Die Abrechnung erfolgt über den Google Play Store. Weitere Details finden Sie auf dem Anmeldebildschirm.
Im Internet
Auf der Splashtop-Website abonnieren
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Bitte beachten Sie: Das Productivity Pack ist ein Add-on für Splashtop Personal. Wenn Sie noch kein Abonnement für Splashtop Personal haben, klicken Sie hier für kostenlose Downloads für Splashtop Personal für Windows, Mac, iOS, Android und mehr.
Diese Produktergänzung ist als In-App-Kauf für Android (Telefone und Tablets) und iOS (nur iPad) verfügbar. Es ist nicht für iPhone verfügbar.