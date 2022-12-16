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使用 iPhone 和 Splashtop SOS 進行遠程指導

創建短而物理位於不同位置的技術過程概述

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此視頻演示了如何使用iPhone和遠端訪問解決方案 Splashtop SOS 遠端協作處理創意專案。

Remote Directing with iPhones and Splashtop SOS
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