ABCis使用Splashtop Remote Support為零售客戶提供有人值守和無人值守的支持
Splashtop 提供安全又實惠的解決方案，符合他們的業務和使用者管理需求
摘要
ABCis IT 團隊大約支援 1,500 個使用 ABCis 產品和服務的客戶。此團隊需要安裝一款遠端存取解決方案，可以幫助他們有效支援在客戶電腦上的 ABCis 軟體。
IT 團隊選擇 Splashtop 之前，曾嘗試其他遠端存取解決方案，卻都無法滿足他們的需求。我們特別訪問到 ABCis 整合式系統經理 Braeden Saxon，請他分享來龍去脈。
挑戰：找到提供支援多個使用者的安全遠端存取解決方案
ABCis 的 IT 團隊長期使用 AnyDesk 來遠端存取客戶的電腦，但是 AnyDesk 安全措施不足，在多使用者環境下更是如此。Saxon 表示：「AnyDesk 沒有管理使用者的功能，這是一大隱憂，因為我們被迫設定共用密碼以供主動存取。這可說是下下之策。如果有團隊成員離開公司，我們也無法將他的存取權限鎖死。於是，我們開始尋找具備多使用者支援且更為安全的替代解決方案。」
在尋找 AnyDesk 替代方案的過程中，IT 團隊嘗試了 LogMeIn、TeamViewer 和其他遠端存取解決方案，但都不盡理想。他們想找的是既符合經濟效益，又兼顧客戶支援安全性與效率的解決方案。
當時 Saxon 看到另一家澳洲軟體供應商 Independent Solutions 從 LogMeIn Rescue 跳槽到 Splashtop。
ABCis 發現 Splashtop 是具有強大安全性和使用者管理功能的遠端支援解決方案
Saxon 聯絡到 Independent Solutions 支援服務台，詢問 Splashtop 相關資訊並徵詢他們的心得意見。他們對 Splashtop 讚不絕口，也說很慶幸做了這個決定。
後來，ABCis 的 IT 團隊也對試用 Splashtop 的體驗相當滿意，認為 Splashtop 符合他們對遠端存取的一切條件Saxon 說：「我們仔細研究了 Splashtop 的主動存取和一次性的按需存取功能，對其相當驚豔。我自己是 IT 支援領域出身，也使用過 LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 TeamViewer，對各平台的功能特色再熟悉不過了。即使如此，我也不得不承認，Splashtop 達到了我所有的要求。」
IT 團隊使用Splashtop Remote Support來支援其客戶的Windows PC。 他們使用按需遠端存取來安裝和支援他們的軟體。對於允許他們主動存取的客戶，他們會部署Splashtop Streamer ，這樣他們就不需要聯絡客戶即可登入。
Saxon 和他的同事發現 Splashtop 的功能非常符合他們的需求：
臨機隨需存取和主動存取
借助Splashtop Remote Support ，技術人員可以存取無限制的有人值守的電腦和行動設備，以及每授權 300 台無人值守的電腦。
支援多個使用者和安全功能
技術人員擁有個人帳戶，用於臨機和主動存取。 Splashtop 帳戶管理員可以細化管理團隊成員的訪問權限和特權。全面記錄遠端連線活動以及其他強大的安全功能，使用戶可以安全地支援其客戶。
整合聊天功能
技術人員可以在遠端連線期間與使用者聊天。
檔案傳輸
技術人員可以輕鬆安全地在裝置間拖放檔案。
輕鬆、自動化的遠端部署
Saxon 說：「實施和設定流程簡單直觀。我們原先用 AnyDesk 設定了許多主動存取權限，全是手動逐一設定。不過有了 Splashtop 的遠端部署功能，就能快速輕鬆地將 AnyDesk 的連接移轉到 Splashtop。」他接著說：「現在，我們設有一個命令伺服器，用於遠端部署 Splashtop Streamer。遠端部署功能簡直改變了我們的命運。」
細節
關於 ABCis
ABCis 是一家與零售客戶合作的 SaaS 供應商，結合經驗、分析、資料處理、流程變更和技術採用，持續提供改善商店日常營運的解決方案。
關於 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support是一種無人值守且有人值守的按需遠端支援解決方案，具有可選的無人值守、隨時電腦存取功能。
透過Splashtop ，IT 支援專業人員可以透過簡單的連線立即連接到使用者的裝置。 Splashtop Remote Support支援。 無論使用者身在何處或何時出現問題，使用者都可以輕鬆遠端進入其使用者裝置（Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook）來控制並快速解決問題。Splashtop 減少了支援使用者所需的時間，維持了較高的客戶滿意度並降低了遠端支援團隊的成本。
客戶經驗分享
Splashtop 讓我們能夠輕鬆地持續支援我們的客戶，價格具有競爭力，而且具備我們所需的一切功能。
Braeden Saxon, Integrated Systems Manager at ABCis