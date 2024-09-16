重新定義遠端創意工作流程：Wacom 和 Splashtop 宣佈在 IBC 2024 上在歐洲推出 Wacom Bridge
遠距和混合工作環境是創意產業的新常態和挑戰。 Wacom 與 Splashtop 密切合作，開發了一種創新解決方案，可從根本上提高其專業數位板和數位螢幕在受支援的遠端桌面連接上的效能和體驗。 作為 Wacom 生態系統方法的一部分，確保與領先的cloud運算合作夥伴無縫集成，Wacom Bridge 現在可在歐洲與Splashtop的安全高效能遠端工作解決方案一起使用。
荷蘭阿姆斯特丹和德國杜塞爾多夫 – 2024 年 9 月 10 日 – 數位筆技術的全球領導者 Wacom 和高效能端點存取解決方案的先驅Splashtop自豪地宣布，現已在歐洲推出Wacom Bridge可在Splashtop Enterprise和Splashtop Business Access Performance產品中存取。
這項針對遠端和混合創意工作流程的突破性解決方案在阿姆斯特丹 IBC 2024 之前推出，解決了工作室和藝術家在遠端使用資源密集型應用程式處理 TB 級敏感資料時所面臨的挑戰。 借助 Wacom Bridge，使用 Splashtop 和最新Wacom Movink 、Cintiq、Cintiq Pro 和Intuos Pro 設備的專業藝術家和設計師現在可以充分利用Wacom 互動式數位螢幕技術的潛力，並在本地和遠端享受安全、無縫的數字創意體驗系統。
Wacom 和 Splashtop 一直密切合作，提供以藝術家為中心的體驗。 本機和遠端應用程式之間的切換毫不費力，因為Wacom Bridge 在兩個環境中維護特定於應用程式的設置，透過消除遊標滯後來減少感知延遲，並支援用於筆輸入的Windows Ink 和Wintab API 。 隨著 Wacom Inkline 的推出，當您在遠端��系統上繪圖時，會出現一條即時、響應靈敏的線條，從而確保自然、不間斷的創作流程。 該技術有效地克服了遠端桌面限制，這是創意產業適應新的、靈活的工作模式的關鍵因素。
Wacom 墨水部門和歐洲、中東和非洲 B2B 業務高級副總裁 Heidi Wang 表示：“Wacom Bridge 是 Wacom 與藝術家持續合作的最新成果。” 「這項服務旨在預測並超越那些希望在資料密集型工作流程中隨時隨地協同工作的專業創意人員的需求。 憑藉Splashtop先進的遠端功能和功能，Wacom Bridge 提供的遠端工作流程與在傳統工作室中與本地機器協作的感覺相同。
Splashtop 致力於為媒體和娛樂專業人士提供安全、流暢的遠端體驗，這是此次合作的基礎。 正如 Splashtop 執行長兼聯合創辦人 Mark Lee 所言：「我們始終致力於幫助創意專業人士隨時隨地充分利用數位能力。 今天，這比以往任何時候都更重要。 透過與 Wacom 合作，我們提供藝術家和創意人員一直要求的獨特、緊密整合、安全且高性能的遠端體驗。
Splashtop提供業界領先的終端連線功能，幀速率高達 240 幀每秒 (fps)，並透過 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新顯示卡實現優化，即使在工作時也能確保流暢且響應靈敏的遠端體驗與資源密集型應用程式。 Splashtop具有輕鬆的檔案傳輸、多顯示器支援、麥克風直入、水晶般清晰的高保真音訊和 4:4:4 色彩模式等功能，可提高工作效率和精確度。 對於管理團隊或自由工作者的組織來說，連線排程僅在預設時間內允許終端訪問，從而簡化了協調，支援高效、安全的專案管理。 憑藉單一登入 (SSO) 整合、精細存取控制以及符合 ISO 27001、GDPR 和 SOC-2 等全球安全標準，Splashtop 可確保敏感資料和創意資產的安全，使其成為專業人士處理資料的值得信賴的選擇機密或高風險內容。
在 IBC 體驗 Splashtop 和 Wacom Bridge Wacom 和 Splashtop 攜手參加 2024 年 9 月 13 日至 16 日在阿姆斯特丹 RAI 舉行的國際廣播大會 (IBC)。 在 14B02 展位（14 號展廳），有興趣的參觀者可以在現場演示中體驗 Wacom Bridge，並探索 Splashtop 的遠端存取解決方案如何提升他們的營運。 有關 IBC 2024 的更多詳細信息，請訪問www.ibc.org 。
Splashtop 使用者無需支付額外費用即可使用
Wacom Bridge 可供美國、加拿大、日本和歐洲的所有Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance用戶免費使用。 有關其他地區的可用性，請聯絡您的 Splashtop 或 Wacom 代表或造訪Wacom Bridge 。 有關 Splashtop 遠端存取解決方案的更多信息，請訪問Splashtop.com 。 若要探索 Wacom 的互動式顯示器和筆系列，請造訪Wacom.com 。
關於 Wacom
Wacom 的願景是透過自然介面解決方案拉近人與科技的距離。 這使其成為互動式數位板和顯示器以及數位筆和用於保存和處理數位簽章的解決方案的全球領先製造商。 Wacom 直覺輸入設備的先進技術已被用來創造世界各地一些最令人興奮的數位藝術、電影、特效、時尚和設計，並為商業和家庭用戶提供領先的介面技術來表達他們的個性。 Wacom 成立於 1983 年，是一家總部位於日本（東京證券交易所 6727）的跨國公司，在世界各地設有子公司和附屬辦事處，為 150 多個國家/地區的營銷和分銷提供支援。 有關 Wacom 產品的更多信息，請訪問www.wacom.com 。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。 其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和本地解決方案提供瞭如同在現場機器前一樣快速、簡單和安全的體驗。 Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、高達 240 fps 的超低延遲。 Splashtop具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。 全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。 請造訪www.splashtop.com 。