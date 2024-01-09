專業創意與協作無限制：Wacom Bridge 現在可與 Splashtop 一起使用
加州庫比蒂諾和俄勒岡州波特蘭 — 2024 年 1 月 9 日— 數位筆技術的全球領導者 Wacom 和高效能遠端存取解決方案的先驅 Splashtop 自豪地宣布全面推出Wacom Bridge ，現在可在Splashtop Enterprise 中訪問以及 Splashtop Business Access Performance 產品在許多國家/地區。專業藝術家和設計師需要佔用大量資源的應用程式並在功能強大的工作站上存取 TB 級數據，並且正在使用 Splashtop 使用最新的 Wacom Cintiq、Cintiq Pro 和 Intuos Pro 設備。他們現在可以從任何裝置充分利用 Wacom 互動式數位螢幕技術的全部潛力，並從任何地方享受安全、無縫的數位創意體驗。
Wacom 和Splashtop 在過去幾年中一直合作，為各種類型的創意藝術家解決與遠端工作流程相關的挑戰，包括概念藝術家、故事板作者、電腦圖形專家、影片編輯器和任何其他從事資料密集型工作流程的藝術家。Wacom Bridge 是同類中首個透過提供以藝術家為中心的體驗來直接滿足專業藝術家需求的服務，例如透過應用程式特定設定跨本地和遠端系統無縫使用筆的靈活性，透過消除遊標來減少感知延遲Windows品牌業務執行副總裁 Faik Karaoglu 強調了此次合作的重要性，他表示：「Wacom Bridge 是 Wacom 與藝術家持續合作的最新成果。此服務旨在預測並超越想要在數據密集的工作流程中隨時隨地合作的專業創意人士的需求。 憑藉 Splashtop 先進的遠端功能和功能，Wacom Bridge 提供的遠端工作流程與在傳統工作室中與本地機器協作的感覺相同。”
Splashtop 致力於為媒體和娛樂專業人士提供安全、流暢的遠端體驗，這是此次合作的基礎��。正如 Splashtop 執行長 Mark Lee 所說：「我們始終致力於幫助創意專業人士隨時隨地充分利用數位能力。今天，這比以往任何時候都更重要。 與 Wacom 合作，我們提供藝術家和創意人一直要求的獨特、緊密集成、安全且高性能的遠端體驗！」
“透過 Splashtop 的 Wacom Bridge 技術可以在比以往更安全的環境中實現遠端工作並擴大他們的創造力範圍，從而為藝術家提供支持。”白久米株式會社系統部系統統籌員藤井春之表示 白宮是一家專注於 VFX 和 CG 等各種技術的視頻製作公司，去年慶祝成立 50 週年。
Splashtop 提供業界領先的終端連線效能，幀率高達 240 fps。Splashtop 解決方案針對各種硬體進行了最佳化，包括 Nvidia、Intel 和 AMD 的最新顯示卡。此外，還具有檔案傳輸、多顯示器支援、麥克風直入、高保真音訊、4:4:4色彩模式和連線排程等功能。
團隊和自由職業者進一步加強創意和後期製作專業人員的分散式工作人員之間的無縫合作。 SSO 整合、精細存取權限控制、符合 SOC 2、ISO 27001 和其他全球標準等功能有助於確保內容隱私和資料安全。
Splashtop 使用者無需支付額外費用即可使用
所有Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Performance用戶都可以免費獲得這種增強的集成，不僅可以受益於 Splashtop 為創意專業人士提供的高級功能，還可以無縫使用他們的 Wacom 設備。Wacom 橋在美國，加拿大，日本可用。 有關其他地區的可用性，請聯絡您的 Splashtop 或 Wacom 代表或造訪Wacom Bridge 。
有關 Splashtop 遠端存取解決方案的更多信息，請訪問 Splashtop.com。若要探索 Wacom 的一系列互動式顯示器和筆，請造訪 Wacom.com。
關於瓦科姆
Wacom 的願景是通過自然的界面技術將人與技術更緊密聯繫在一起。 這使其成為全球領先的互動筆平板電腦和顯示器以及用於保存和處理數字簽名的數字樣式和解決方案的世界領先製造商。 Wacom 直觀的輸入設備的先進技術已用來創建世界各地最令人興奮的數字藝術，電影，特效，時尚和設計，並為企業和家庭用戶提供領先的界面技術，以表達他們的個性。 Wacom 成立於 1983 年，是一家總部位於日本（東京證券交易所 6727）的全球公司，在世界各地設有附屬公司和附屬辦事處，在 150 多個國家/地區支持營銷和分銷。 如需有關 Wacom 產品的更多資訊，請參閱 Wacom.com。
關於 Splashtop
Splashtop 是安全 IT 解決方案的領導者，致力於簡化隨時隨地工作的世界。其用於工作、學習和 IT 支援的遠端和內部部署解決方案，提供一種快速、簡單和安全的體驗，就像處於現場機器前一樣。 Splashtop 的專利高效能技術可實現 4K 高清畫質、高達 240 fps 的超低延遲。Splashtop 具有先進的安全功能、廣泛的裝置支援和快速回應的客戶服務。全球有超過 3,000 萬用戶和 25 萬家企業（包括 85% 的財富 500 強企業）使用 Splashtop 產品。訪問 www.splashtop.com。