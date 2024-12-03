Splashtop 推薦計劃 - 條款& 條件 (US& CAN excl.)。 魁北克）
最後更新時間：2024 年 11 月 25 日
Splashtop 推薦計劃（"計劃" ）由 Splashtop, Inc. 及其關聯公司（"Splashtop" 或 「我們」）贊助和管理。 該計劃受這些條款和條件（「推薦條款」）的約束，並在網站www.splashtop.com/referral上進行了進一步描述 （「推薦網站」）。
除了 Splashtop 使用條款(www.splashtop.com/legal/website-terms) 之外、 服務條款(www.splashtop.com/legal/terms-of-service) ，以及 隱私原則(www.splashtop.com/legal/privacy-policy)(合稱「Splashtop條款" 」)，如適用，您(「您」和「您的」)參與計劃須遵守此處所載的條款，當收到這些條款和/或以其他方式參與計劃時，點擊「接受」按鈕[ALG1](首次採取此類行動的日期，稱為「生效日期」)，即表示您明確接受並同意遵守這些推薦條款(包括所有推薦人和獎勵資格要求)。 透過訂立這些推薦條款，您進一步同意受 Splashtop 就本計劃（包括這些推薦條款）作出的任何決定的約束，Splashtop 可隨時自行決定作出這些決定，這些決定在各方面均具有最終效力和約束力。
您參與本計劃的資格取決於您接受這些推薦條款。 在適用法律允許的範圍內，Splashtop 保留隨時自行修改、暫停、終止或取消本計劃的權利，修改方式為修改本推薦條款，並在其網站或推薦網站公佈修改後的推薦條款。 在對推薦條款進行任何修改後，您繼續參與本計劃即表示您接受修訂後的推薦條款和本計劃，該計劃在進行上述更改時完全有效。
1.定義
答：「獎勵」是指推薦人透過每次有效的確認推薦��所賺取的積分，其金額在下文第 4 條中指定。
B. "客戶」係指符合下列條件之任何實體或個人：(i) 已購買任何Splashtop 產品之有效訂閱，包括合格產品 (定義見下文)；(ii) 保持作為Splashtop 使用者之良好信譽 (即遵守所有適用之使用條款、服務條款、隱私原則及本推薦條款 (如適用))；及 (iii) 已向Splashtop 有效支付所有應付費用。
C. "確認推薦人」是指任何推薦人，在使用推薦連結向Splashtop 提交其聯絡資訊[ALG2]後，啟動了合格產品的免費試用，如Splashtop 隨後向其提供的，並通過在合格期間購買合格產品的新訂閱成為客戶。
D. "無效推薦人」是指無資格參加本計劃的下列個人和實體：(i) Splashtop 和 Splashtop 業務合作夥伴的員工、高級職員、董事、經銷商、代理商、關聯公司（直接或通過一個或多個中介間接控制您、受您控制或與您受共同控制的人）和代表，包括他們的關聯公司、母公司、子公司、批發商、經銷商、代理商、渠道合作夥伴以及廣告和宣傳機構，（統稱為 「Splashtop 實體」）； (ii) 任何 Splashtop 實體的直系親屬和同一家庭的成員；(iii) 與 Splashtop 達成協議，向會員、特許經銷商或其組織的其他參與者推廣 Splashtop 產品和服務的任何組織； (iv) 任何政府官員、政府擁有或控制的實體及其任何員工和附屬機構、政黨和政治候選人；以及 (v) Splashtop 認定為違反本推薦條款或 Splashtop 自行判斷為濫用本計劃的任何個人或實體。
D."發票購買」係指由確認推薦人購買新訂購的合格產品，這些推薦人與Splashtop 單獨協商其訂購條款，並以發票而非線上直接付款的方式結帳。
E."線上購買」 係指根據Splashtop的標準銷售條款訂購，並直接在線上付款的確認推薦人對合格產品的新訂購購買。
F. "合格期間」係指（如適用）自推薦人開始免費試用合格產品之日起二十一 (21) 天內，提供給使用推薦連結將其聯絡資訊提交至Splashtop 的每位推薦人。
G. 「合格產品」係指 Splashtop Business Access Pro、Splashtop Remote Support Premium、Splashtop SOS、SOS+10、SOS Unlimited、Splashtop Remote Access、Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise。
H. 「推薦人 」指潛在客戶的個人或實體，推薦人向其提供其推薦連結，以購買合格產品的新訂閱。
I. 「推薦連結」是指由Splashtop 生成的唯一網際網路連結，該網際網路連結僅與推薦人的Splashtop 帳戶相關，並在推薦人的Splashtop 帳戶的推薦儀錶板上提供。 推薦人可與被推薦人分享其推薦連結，被推薦人可向 Splashtop 提交其聯繫資訊並啟動免費試用，以便評估新訂購合資格產品的潛在購買量。
J. 「推薦人」是指任何公司或個人：(i) 已註冊並啟動 Splashtop 帳戶，(ii) 接受本計劃的推薦人條款以及 Splashtop 條款（如適用），且 (iii) Splashtop 自行決定其 Splashtop 帳戶保持良好狀態。 推薦人不必是現有客戶即可參與該計劃。
K. 「Splashtop帳戶」是指在www.Splashtop.com、受 Splashtop 條款約束。
2.資格
要參加該計劃，您必須： (A) 是美國或加拿大的公民或永久居民（不包括美國）。 魁北克省）； (B) 實際居住在美國或加拿大（不包括美國或加拿大） 魁北克）；(C) 年滿 18 歲（或適用法律規定的其他法定成年年齡）或以上；(D) 註冊並�啟動 Splashtop 帳戶；(E) 不被視為無效推薦人，由 Splashtop 自行決定；(F) 未違反或違反 Splashtop 條款或推薦條款中的任何條款。
如果您位於加拿大魁北克省，您可能無法參加該計劃。
3.局限性
A.單次最高獎勵：推薦人每次有效確認的推薦最多可獲得 2,500 點積分。
透過分享他們的推薦連結，推薦人聲明並保證他們沒有積極參與任何與Splashtop 就任何Splashtop 產品（包括合格產品）的市場推廣、銷售或促銷達成任何單獨協議的談判，並且推薦人在積極與Splashtop 就上述目的達成任何單獨協議的談判期間，不會接受本計劃下的任何獎勵。 每個符合這些推薦條款要求的確認推薦均應遵守下文第 3(D) 節中規定的無效推薦例外情況。
要分享您的推薦人連結 線上，複製您在Splashtop 帳戶的推薦儀錶板上生成的唯一推薦人連結，並通過以下選項之一將您的推薦人連結發送給您的推薦人：(a) 直接發送電子郵件給推薦人；(b) 直接發送訊息給推薦人；(c) 在符合第 6(C) 節規定的前提下，在社交媒體上張貼您的推薦連結；或 (d) 直接將您的推薦連結分享給推薦人。
B.免責聲明：Splashtop 對以下情況概不負責：(i)您無法透過網際網路或任何其他方式分享您的推薦連結；(ii)您或推薦人輸入不正確的資訊；(iii)與推薦連結損壞、硬體、軟體、電話、網際網路、病毒感染、網路、人為錯誤、電子故障或任何其他技術問題相關的任何問題；或(iv)因任何原因導致的延遲、失敗或故障。 Splashtop 可自行決定拒絕任何其合理認為違反適用法律或法規、本推薦條款或構成濫用本計劃的獎勵。
C. 無效推薦：以下情況無資格賺取本計劃的獎金（「無效推薦」）：(i) 任何嘗試推薦自己的行為；(ii) 任何嘗試推薦現有客戶的行為；(iii) 推薦人在合格期限過後購買合格產品的行為；(iv) 任何嘗試推薦其潛在業務已由Splashtop 直接或透過其他方式取得的推薦人；(v) 無效推薦人的努力所導致的任何購買行為；(vi) 推薦人使用腳本、巨集或其他自動化方式分享其推薦連結所導致的任何購買行為。
四、獎項
A. 獎勵積分將直接載入推薦人的 Splashtop 帳戶。 積分可用於透過下述第三方兌換平台購買禮品卡。 每個確認建議的積分依照以下方式計算：
線上購物：推薦人將獲得相當於已確認推薦人首次線上付款金額百分之五十 (50%) 的積分。 每次確認的推薦，推薦人最多可獲得 2,500 點積分（例如，如果新訂閱的首筆付款金額為 5,000 美元或以上，則每次確認的推薦最多可獲得 2,500 點積分）。
開立發票的購買：推薦人將收到相當於已確認推薦的第一筆開立發票的付款金額的百分之二十 (20%) 的積分。 每次確認的推薦，推薦人最多可獲得 2,500 點積分（例如，如果新訂閱的首筆付款金額為 12,500 美元或以上，則每次確認的推薦最多可獲得 2,500 點積分）。
累積積分可使用以下第三方平台兌換禮品卡： [<URL>] 。
B.取消得獎資格：如果出現以下情況，獎勵資格將被取消：(i)推薦人透過第三方通路商購買合格產品，或透過免費試用（因其向推薦人連結提交聯絡資訊而提供）轉換為付費、新訂閱以外的方式購買合格產品；(ii)推薦人在合格期間使用提交給推薦人的推薦人連結以外的電子郵件地址購買合格產品；(iii) 推薦人在合格期間過後購買合格產品；(iv) 推薦人的瀏覽器設定損壞或阻擋Splashtop的購��買追蹤；(v) 推薦人已經是現有客戶；(vi) 推薦人最終購買的產品不是合格產品 (例如Splashtop Enterprise,Splashtop Classroom,Mirroring360, Anywhere Access,Productivity Pack, Enterprise for 遠端支援等)。(vii)Splashtop 有理由相信推薦人參與或正在進行與實際或可疑的欺詐或濫用行為相關的購買；(viii) 新訂購的首次付款收到退款或以其他方式退款；(ix) 新訂閱是在 my.splashtop.com 以外的網域名稱上購買的。 所有不合格的獎勵將從推薦人的餘額中扣除。 如果推薦人的點數餘額為負數，Splashtop 保留取消其參與計劃資格的權利。
C. 獎勵條件：在遵守上述第 3 條限制的前提下，Splashtop 會在自 Splashtop 驗證確認推薦人之日起四十五 (45) 天至九十 (90) 天內將獎勵積分存入推薦人的 Splashtop 帳戶。 獎勵不可轉讓，沒有現金兌換價值，不可追溯應用。 Splashtop對於第三方兌獎平台上的任何獎項被盜、遺失或任何其他阻止或妨礙獎項使用的情況不提供任何保證，包括與整體可訪問性和/或功能有關的問題。 獎勵須遵守第三方兌換平台的單獨條款和條件，以及您為其兌換禮品卡的任何選定第三方零售商的條款和條件。
如果推薦人所在的國家不能接收或以其他方式兌換獎勵，Splashtop 在任何情況下都沒有義務提供替代獎勵。 在此情況下，推薦人可能會被要求放棄任何或所有累積獎勵，Splashtop 沒有任何責任或義務以其他方式補償推薦人。
在適用法律允許的範圍內，您承認 Splashtop 可隨時自行決定更改本計劃的獎勵，而無需通知您或任何第三方。 Splashtop 與推薦人可以使用獎勵兌換禮物卡的第三方兌換平台沒有任何關聯或認可。 第三方發行者的禮品卡可用性和單獨的條款和條件套用，並可能根據不同的地區，受可用性。
您明確同意並確�認一旦參與本計劃，即表示您同意Splashtop將您的聯絡資訊，如您的電子郵件，提供給第三方兌換平台，用於兌換您的積分獎勵，且您可能會進一步收到來自第三方平台的僅與兌換您的積分獎勵相關的電子郵件或文字訊息。
5.稅收
推薦人全權負責與任何獎勵及其付款相關的所有適用稅費。 推薦人同意配合Splashtop 的合理要求，以便Splashtop遵守適用的稅法。 此外，推薦人全權負責所有附帶費用以及推薦人因參與本計劃而產生的或因參與本計劃而產生的所有其他費用和開支。
6.條件、陳述和保證
A. 聲明與保證：您聲明並保證(i) 您的推薦人位於美國；(ii) 提交推薦人時，您擁有所有必要的權利，發出所有必要的通知，並收到推薦人明確、知情的書面同意，以向推薦人發送推薦連結（如適用）；(iii) 您的推薦連絡人年滿十八 (18) 歲（或適用法律規定的其他法定成年年齡）或以上；Splashtop(iv) 除非適用法律另行禁止，Splashtop 有權自行決定使用、分析、修改和公佈您的姓名和您提供的任何其他資訊，包括但不限於在其行銷和促銷材料或網站上公佈；(v) 未經您的推薦人明確知悉和同意，您不得向其提交任何個人或實體的個人和/或聯絡資訊；儘管有上述規定，如果您位於加拿大（不包括魁北克），您明確同意您不得提交任何其他人的個人和/或聯絡資訊，無論他們是否同意您這樣做； (vi)Splashtop 有權就Splashtop 的產品、產品和服務與您和您的推薦人聯繫；(vii)Splashtop 有權就您的推薦人的狀態與您聯繫；且 (viii) 您在本計劃中的參與和活動，以及接受和使用獎勵並不違反任何適用法律、您雇主的政策，或您對雇主應盡的任何其他責任或義務。
B.本程序的禁�止使用：您只能本著善意並遵守這些推薦條款以及所有適用的法律和法規來使用本程序。 如果您居住的司法管轄區禁止參與該計劃，則您不得參與該計劃。 您同意不從事與本計劃相關的下列行為：(i) 為自己創建或協助他人創建多個、重複、虛假和/或欺詐的Splashtop 帳戶，目的是在賺取獎金後提交退款和/或以其他方式試圖從Splashtop ；(ii) 未經任何其他人或實體同意，在您的推薦連結中輸入他們的資訊（不包括位於加拿大的推薦連結，在此情況下，無論您是否獲得同意，都禁止輸入任何其他人的資訊），或以Splashtop 自行認為構成垃圾郵件或未經請求或其他不良通訊的方式，向您不認識的人推薦聯繫人或發送您的推薦連結，這可能會取消您參與本計劃的資格；(iii) 向您不認識的人大量發送連結推薦人的電子郵件，包括在網站上或社交媒體上與您不認識的收件人分享連結推薦人，或以 (Splashtop's sole and absolute discretion) 可能構成或看起來構成未經請求的商業通訊或 「垃圾郵件 」的方式分享或推廣連結推薦人; (iv) 冒充任何人或以其他方式歪曲您的身份。 或與Splashtop 的關係；(v) 向未滿十八 (18) 歲（或適用法律規定的其他法定成年年齡）的人發送推薦鏈接以參加本計劃，或在未滿十八 (18) 歲（或適用法律規定的其他法定成年年齡）時試圖參加本計劃；(vi) 傳送任何未經請求或未經授權的廣告或促銷材料，或任何其他形式的類似招攬（例如 "(vii)干擾或擾亂與本計劃連結的任何伺服器、網路或系統；(viii)做出任何傷害或損害或可能傷害或損害Splashtop 或任何協助Splashtop 提供本計劃的服務供應商的品牌、商譽或聲譽的行為；(ix) 傳送任何含有病毒、蠕蟲、特洛伊木馬或任何其他污染性或破壞性功能的檔案； (x) 使用任何自動化系統、腳本或巨集參與本計畫； (xi) 侵犯Splashtop 、其服務供應商或任何第三方的智慧財產權； (xii) 纏擾、騷擾或傷害任何其他個人；(xiii)纏擾、騷擾或傷害任何其他個人； (xiii)推薦您自己或您所代表的任何公司，或推薦已僱用您或您所代表的公司的公司，以提供有關任何合格產品或其他類似服務的諮詢、系統整合或建議； (xiv)以任何Splashtop (依其唯一及絕對酌情權) 認為不合理、過度或不誠實的方式使用本計劃；(xv) 以違反任何適用的當地、國家或國際法律或法規的方式，或以任何非法、欺詐或不正當的方式，或以任何非法、欺詐或不正當的目的或效果使用本計畫。
C.社群媒體：您有責任確保您在任何社群網路上發佈的貼文符合本計畫、該網路的使用條款以及任何其他適用的法律、法規和法規。 如果您在任何社交網路（例如 Facebook、Twitter、Instagram、Tik Tok、Pinterest、LinkedIn 或類似平台）上發佈您的推薦連結，您必須披露該連結為「推薦」，且該發佈並非由Splashtop 直接贊助。 例如，建議使用以下語言：
"本文章包含推薦連結，但並非由 Splashtop 直接贊助。 我不是 Splashtop 的代理商或員工。 有關任何 Splashtop 產品的任何及所有聲明或意見均為本人所有"。
D. Splashtop 帳戶管理：推薦人有責任維護其登入憑證的機密性，並對與其帳戶或其推薦連結相關的所有活動負全責。 如果推薦人認為其登錄憑證的保密性受到威脅，或懷疑其 Splashtop 帳戶遭到未經授權的使用，推薦人同意立即通知 Splashtop。 Splashtop不對推薦人未能遵守本條款負責，也不對被報告違反安全規定後延遲關閉Splashtop帳戶負責。
E. 遵守法規：您聲明並保證：(i) 遵守所有與反賄賂和反腐敗相關的適用法律 (「賄賂法」)，包括但不限於美國反海外腐敗法 ("FCPA")；(ii) 不從事根據 FCPA 會構成犯罪的任何活動、實踐或行為，無論該等活動、實踐或行為在何處進行；(iii)如果您得知或懷疑您正在被任何執法機構調查與您在本協議下的活動有關的貪污行為或任何違反賄賂法的行為，請立即以書面形式通知Splashtop；且(iv)不做或不做任何會導致或導致Splashtop違反任何賄賂法的行為。在不限制前述規定的一般性原則下，您不得與您受聘為政府單位或政府合約的主承包商或分包商提供諮詢、系統整合或業務建議的任何單位或個人分享您�的推薦連結。 您應向任何實際或潛在的客戶或消費者，包括政府 (包括地方政府) 客戶、教育終端使用者，以及購買將根據政府計畫或授予獲得補償的產品或服務的客戶，進行所有必要的揭露，在每種情況下，說明您可能根據本計畫要求的所有潛在獎金。 您保證：(a) 您不是政府單位；(b) 您接受本計畫的任何獎項，只要這些獎項與您 效能的政府合約有關，而該合約要求您就Splashtop 所提供的技術產品和解決方案類型，向政府提供中立或公正的建議；(c) 您接受本計畫的獎項，不得違反任何政府法規，包括與利益衝突或回扣有關的法規。 您進一步承認並同意，在下列情況下，Splashtop 可以選擇扣留或延遲您在本計劃下有權獲得的任何獎勵：(1) 如果 Splashtop 有理由懷疑本證明的任何部分曾經或已經不準確；(2) 如果您或 Splashtop 成為與本計劃有關的任何政府行動或調查的目標；或 (3) Splashtop 因監管環境的變化而自行決定終止本計劃。
F. 賠償：您在此同意，若您違反本第6條，或以其他方式違反本推薦條款，您將免除、賠償Splashtop及所有Splashtop關聯實體的任何及所有損失、責任、索賠、損害及費用（包括但不限於收款費用、法院費用及合理的律師費），並使其免受損害。
7.行為；遵守
A. 取消資格：Splashtop有權自行決定取消任何被其發現篡改本計劃或涉嫌欺詐、濫用或違反本計劃推薦條款的個人（「取消資格者」）的資格。 Splashtop 保留在法律允許的最大範圍內對您嘗試取消資格的行為尋求任何及所有損害賠償的權利，包括但不限於所有律師費。
B. 合規性：Splashtop 遵守聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission) 的 16 CFR Part 255"Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising" 、2003 年隱私與電子通訊 (EC Directive) 法規以及其他適用法律。 Splashtop 保留終止您的 帳戶、停用任何相關推薦連結以及要求您停止以適用法律不允許的任何方式分享推薦連結的權利。Splashtop
C. 合規性的驗證：您同意提供所有 Splashtop 在審查或評估您是否遵守這些推薦條款時所要求的合理資訊、合作和協助。
8.責任限制
A. 免責聲明：在適用法律允許的最大範圍內，Splashtop及其關聯公司不承擔與本計劃或第三方禮品卡相關的所有明示或暗示的保證和/或擔保，包括但不限於任何暗示的適銷性、特定用途的適用性和非侵權擔保。
B. 排除損害賠償：在適用法律允許的最大範圍內，Splashtop 或其關聯公司在任何情況下均不對您或任何第三方的特殊、間接、附帶、衍生性、懲罰性或懲戒性損害賠償承擔責任，無論這些損害賠償是根據合同、保證或侵權行為（包括疏忽或嚴格責任）或任何其他責任理論而產生，即使該方已事先獲知此類損害賠償或此類損害賠償是可以合理預見的。 無論訴訟形式如何，Splashtop 在本協議下對任何及所有損害賠償的累計責任總額應限制在 100 美元 (USD $100.00) 以內。
9.期限；終止
A. 期限：Splashtop與您之間的本協議期限將從生效日開始生效，直至根據本第9條的規定終止為止。任何一方向另一方發出的本協議終止通知必須包括符合本第9條通知期限的終止生效日期（"終止日期" ）。
B. 終止：您可以因任何原因終止本協議，只要通知我們並關閉您的Splashtop帳戶即可。 我們可以隨時以任何理由終止與您的本協議，以及您參與本計劃的權利，無論有無原因，並且不提供與您在本計劃中已獲得或本應賺取的積分價值相當的任何額外利益。 在下列情況下，我們也可能終止本計畫，且無義務通知您：(i) 我們與提供產品、軟體或其他技術以執行本計畫的第三方合作夥伴的關係到期、終止，或要求我們改變執行本計畫的方式；或 (ii) 為了遵守法律或政府單位的要求。
C. 終止的效力：於終止日期，(i) 您在本協議下之所有權利立即終止；且 (ii) 第 1、3(B)、5、6(D)、6(F)、8、9(C) 及 10 條將依其條款繼續套用。
10.概述
A.適用法律和管轄地：本計劃和推薦條款應受加利福尼亞州法律管轄，但不適用其法律衝突規則，並且本協議雙方同意聖塔州法院和聯邦法院的專屬管轄權加利福尼亞州克拉拉縣。
B.可分割性：如果本計劃或建議條款的任何規定被視為違反任何法律、規則或規定，則應對其進行修改以符合此類法律、規則或規定，或者如果無法修改為符合、受打擊和所有其他規定仍具有完全效力。
C.智慧財產權：使用某些第三方產品和服務作為獎勵並不表示此類第三方產品或服務提供者參與或批准本計劃。 本計畫由Splashtop 獨家贊助與管理，與 Facebook®、Instagram®、Tik Tok®、LinkedIn®、Twitter®、Pinterest® 或本文提及的任何其他社交媒體平台，或任何推薦人可能用來分享推薦連結的社交媒體平台無任何贊助、背書、管理或關聯。
D. 隱私原則：為本計畫提交的個人資訊受 Splashtop隱私原則（經不時修訂）的約束。您承認Splashtop可能會向第三方提供您的相關個人資訊，包括您的姓名和地址，但僅限於您在指定的第三方平台兌換獎勵積分所需的範圍內。 您或任何其他方提交給本計劃的個人資訊，將根據Splashtop的隱私原則處理。
E.聯絡我們：如果您有任何疑問，您可以透過referral@splashtop.com與我們聯絡。