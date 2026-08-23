A Ryman Healthcare Reforça o Apoio Remoto na Austrália e Nova Zelândia com a Splashtop
Capacitar uma equipa de infraestrutura distribuída com suporte remoto seguro, escalável e económico para aproximadamente 5.000 endpoints na Austrália e Nova Zelândia.
Impacto
Redução dos Custos de Suporte Remoto, Sem Comprometer a Capacidade
Ao substituir o TeamViewer pelo Splashtop, a Ryman Healthcare reduziu significativamente os seus custos de licenciamento, mantendo as capacidades de suporte remoto das quais a sua equipa de infraestruturas depende diariamente.
Suporte Rápido para uma Força de Trabalho Geograficamente Distribuída
O Splashtop permite aos engenheiros conectar-se instantaneamente a endpoints em residências de idosos, lares de idosos e locais de saúde, ajudando a resolver problemas rapidamente e minimizando as perturbações para os funcionários.
Suporte Remoto Escalável para 5.000 Endpoints
Com Acesso remoto fiável, implementação simples e administração centralizada, Splashtop suporta aproximadamente 5.000 dispositivos Windows e Android , ao mesmo tempo que oferece uma plataforma que pode escalar em conjunto com o crescente ambiente tecnológico da Ryman Healthcare.
Desafios
A Ryman Healthcare é um dos principais prestadores de residências de idosos e cuidados a idosos da Australásia, operando residências de idosos, lares de cuidados para idosos e serviços de saúde por toda a Austrália e Nova Zelândia. Apoiar uma organização tão geograficamente dispersa requer tecnologia fiável que permita aos colaboradores prestar cuidados de qualidade sem interrupções.
Como Gestor de Infraestruturas Tecnológicas, Jacques Loubser lidera uma equipa de dez engenheiros e especialistas responsáveis pela gestão da infraestrutura tecnológica central da organização. A sua equipa supervisiona a estratégia de infraestrutura, gestão de endpoints, serviços cloud, cibersegurança, resiliência operacional e as plataformas tecnológicas que mantêm o negócio a funcionar.
Com milhares de endpoints distribuídos por múltiplos locais, fornecer suporte remoto rápido e fiável é essencial. Os engenheiros precisam de resolver problemas, realizar manutenção e ajudar o pessoal da linha da frente sem os atrasos e custos associados às viagens no local.
Antes de adotar a Splashtop, a Ryman Healthcare dependia do TeamViewer para suporte remoto. Embora a plataforma cumprisse os requisitos funcionais da organização, Jacques e a sua equipa identificaram uma oportunidade para melhorar o valor comercial do seu ambiente de apoio remoto como parte de uma iniciativa mais ampla de otimização tecnológica.
A equipa começou a avaliar alternativas que pudessem oferecer as mesmas capacidades de nível empresarial, oferecendo ao mesmo tempo um retorno do investimento mais forte.
Os principais objetivos incluíam:
Reduzir os custos de licenciamento de suporte remoto
Manter ou melhorar a experiência de apoio remoto
Simplificar a implementação e a administração contínua
Suporta aproximadamente 5.000 endpoints de forma eficiente
Fornecer uma solução que possa escalar com o crescimento futuro
Proporcionar uma experiência fluida tanto para o pessoal de TI como para os utilizadores finais
A equipa analisou o TeamViewer juntamente com várias outras soluções de suporte remoto antes de escolher o Splashtop.
Escolhemos a Splashtop porque oferecia o melhor equilíbrio entre funcionalidade, facilidade de uso, escalabilidade e valor comercial. Comparado com o TeamViewer, proporcionou um retorno global melhor sobre o investimento.
Jacques Loubser, Gestor de Infraestruturas Tecnológicas, Ryman Healthcare
Resolução
Após uma avaliação bem-sucedida, a Ryman Healthcare padronizou o Splashtop Remote Support para fornecer assistência remota segura nas suas operações na Austrália e Nova Zelândia.
Suporte Remoto Empresarial em Austrália e Nova Zelândia
A Splashtop permite que a equipa de infraestruturas da Ryman Healthcare apoie os utilizadores de forma segura, independentemente da localização. Os engenheiros podem resolver problemas remotamente, realizar manutenção e ajudar funcionários em residências de idosos, lares de idosos e locais de saúde, sem necessidade de visitas presenciais.
A capacidade de se ligar imediatamente a dispositivos remotos reduz atrasos na resolução de problemas e permite à equipa responder rapidamente sempre que for necessário suporte.
Suporte fiável para aproximadamente 5.000 endpoints
Atualmente, a equipa de infraestrutura utiliza o Splashtop para gerir e dar suporte a aproximadamente 5.000 endpoints Windows e Android num grande ambiente geograficamente distribuído.
Utilizando o Acesso remoto sem vigilância e assistido, os técnicos podem resolver rapidamente problemas, prestar assistência técnica e realizar a gestão diária de endpoints através de uma plataforma de apoio remoto fiável.
Implementação simples e adoção rápida
A implementação foi simples e eficiente, permitindo à organização fazer a transição do TeamViewer com mínima interrupção.
A equipa de infraestrutura conseguiu iniciar a integração dos dispositivos pouco depois da implementação, enquanto os engenheiros de suporte rapidamente adotaram a plataforma como parte dos seus fluxos de trabalho diários.
"A experiência foi tranquila desde a avaliação até à implementação. A implementação foi simples e as nossas equipas de apoio adotaram rapidamente a plataforma."
Menor custo total de propriedade
Um dos resultados mais significativos foi a melhoria do valor comercial.
Ao substituir o TeamViewer pelo Splashtop, a Ryman Healthcare reduziu os seus custos de licenciamento, continuando a fornecer as capacidades de suporte remoto de nível empresarial necessárias em todo o seu ambiente.
Em vez de sacrificar funcionalidades para reduzir custos, a organização alcançou um custo total de propriedade mais baixo, mantendo ao mesmo tempo uma experiência de suporte de alta qualidade.
Resposta mais rápida e melhoria da experiência do utilizador
Ligações rápidas e remotas permitem aos engenheiros começar imediatamente a resolução de problemas, ajudando a reduzir o tempo de inatividade dos colaboradores em toda a Austrália e Nova Zelândia.
O Acesso remoto sem vigilância tornou-se uma das capacidades mais valiosas da equipa, permitindo aos engenheiros de suporte conectar-se a dispositivos sem necessidade de uma coordenação extensa com os utilizadores finais. Isto ajuda a resolver os problemas de forma mais eficiente, minimizando as perturbações para o pessoal da linha da frente.
Construído à escala
À medida que a Ryman Healthcare continua a modernizar o seu ambiente tecnológico, a Splashtop oferece uma plataforma escalável capaz de apoiar o crescimento contínuo.
Com desempenho fiável, administração simples e segurança de nível empresarial, a solução permite à equipa de infraestrutura fornecer suporte remoto consistente num grande e distribuído conjunto de endpoints.
"Recomendamos a Splashtop a organizações que procuram capacidades de suporte remoto de nível empresarial sem preços de nível empresarial. Proporciona uma funcionalidade sólida e um excelente custo-benefício." — Jacques Loubser, Gestor de Infraestruturas Tecnológicas, Ryman Healthcare
Splashtop em Três Palavras
Ao padronizar Splashtop Remote Support, a Ryman Healthcare reforçou a sua capacidade de suportar cerca de 5.000 endpoints na Austrália e Nova Zelândia, reduzindo os custos de licenciamento e mantendo um elevado padrão de serviço. A equipa de infraestrutura beneficia agora de uma plataforma de suporte remota que combina funcionalidades de nível empresarial com um valor comercial excecional, ajudando a organização a continuar a fornecer serviços tecnológicos eficientes ao longo das suas operações em crescimento.
Sobre o Cliente
A Ryman Healthcare é um dos principais prestadores de residências de idosos e cuidados a idosos da Australásia, operando residências de idosos, lares de cuidados para idosos e serviços de saúde em toda a Nova Zelândia e Austrália. A organização dedica-se a proporcionar uma vida e cuidados de reforma de alta qualidade através de comunidades construídas de raiz que apoiam o bem-estar e a independência dos idosos. Com operações em ambos os países, a Ryman Healthcare recorre à tecnologia moderna para prestar serviços eficientes e apoiar milhares de colaboradores num ambiente geograficamente distribuído.