OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT — Acesso Remoto a Computadores de Laboratório com a Splashtop
OSZ IMT escolhe a Splashtop pela sua experiência no atendimento ao cliente
Resumo
Quando o campus OSZ IMT foi fechado devido à COVID-19, estudantes e professores não conseguiram acessar fisicamente os computadores do laboratório de informática. Esses computadores de laboratório de alto desempenho possuíam os aplicativos de software que os alunos precisavam para continuar os seus estudos. Sem acesso aos computadores do laboratório, os alunos não conseguiram continuar estudando.
Com o Splashtop para laboratórios remotos, os estudantes puderam aceder e controlar remotamente computadores de laboratório a partir dos seus próprios dispositivos, permitindo que o OSZ IMT forneça a estudantes e professores os recursos informáticos de que precisavam enquanto aprendiam remotamente.
O Desafio: A COVID-19 impede que os alunos possam acessar os computadores do laboratório de informática
Muitos alunos que estudam na OSZ IMT contam com os computadores do laboratório de informática do campus da escola para fazer suas matérias. A OSZ IMT ensina os alunos a dominar aplicativos de software, incluindo AutoCAD, Revit e Inventor, aplicativos voltados diretamente para o mercado de trabalho.
No entanto, quando a COVID-19 fechou o campus, os alunos não tinham como acessar fisicamente os computadores do laboratório.
“Somos uma escola de TI e oferecemos treinamento duplo para designers técnicos”, disse Stefan Babst, Chefe do Departamento II da OSZ IMT, “Devido à COVID-19, estudantes e professores não puderem mais entrar na escola. Infelizmente, os aplicativos que usamos nas aulas só rodam em computadores de alto desempenho. Esses aplicativos de software são usados para criar estruturas e plantas 3D, o que requer computadores poderosos que nossos alunos e professores não têm em casa.”
Nossos alunos e professores não tinham como acessar os programas de software necessários. A única maneira de acessar o software era através dos computadores do laboratório que estavam no campus.
Babst e o resto da equipe da OSZ IMT precisavam encontrar uma solução que possibilitasse o acesso aos computadores por parte dos alunos e professores.
A solução: Oferecer o acesso remoto ao laboratório de informática com a Splashtop
Enquanto procurava uma solução, Babst eventualmente encontrou o software de desktop remoto da Splashtop.
A Splashtop é uma solução ideal para a educação, pois permite que alunos e professores controlem computadores de laboratóriores remotamente usando computador, tablet ou dispositivo móvel (incluindo Chromebooks). Quando um usuário final acessa um computador de laboratório remoto, ele pode assumir o seu controle, abrir qualquer arquivo e usar qualquer programa como se estivesse sentado na frente dele.
A Splashtop é uma ótima solução, pois permite que as escolas desfrutem da sua infraestrutura de TI atual (não é preciso investir em novos hardware), oferecendo aos alunos uma maneira de acessar os recursos de computação fornecidos pela escola sem que eles precisem sair de casa.
A Splashtop ofereceu à OSZ IMT a solução necessária para superar o desafio enfrentado por alunos e professores. A OSZ IMT conseguiu fazer uma rápida transição para o aprendizado remoto, as aulas puderam voltar e alunos e professores puderam acessar os computadores do laboratório de informática do conforto de suas casas.
Resultados: OSZ IMT ficou impressionada com a Splashtop
De acordo com Babst, a Splashtop devido ao seu excelente serviço ao cliente, seu recurso de acesso remoto agendado, baixo custo e confiabilidade.
Mesmo antes da OSZ IMT comprar a Splashtop, Babst estava muito satisfeito com o nível do serviço ao cliente oferecido pela Splashtop.
“Durante a avaliação... sugerimos uma melhoria no console de administração da Splashtop para programar melhor os horários de lançamento”, disse Babst, “A equipe da Splashtop implementou nossas sugestões rapidamente. A Splashtop foi muito reativa aos nossos pedidos.”
Babst também ficou impressionado com o recurso de acesso remoto programado , que permitiu aos administradores de TI estabelecer uma agenda para grupos de estudantes acederem aos computadores de laboratório em slots de horário pré-determinados.
“[Antes da Splashtop] nós experimentamos outros software, no entanto, percebemos que o acesso aos laboratórios não era muito bom”, disse Babst, “Geralmente temos 90 blocos de aulas. Após 90 minutos, a turma muda. A desconexão rápido e o reagendamento após esses 90 minutos não funcionou bem com outros tipos de software.”
Com o recurso de acesso remoto agendado da Splashtop, a OSZ IMT conseguiu definir uma programação para que apenas grupos específicos de 18-30 alunos pudessem acessar os computadores remotamente em um determinado laboratório durante o horário da aula.
Outros destaques mencionados por Babst incluem o baixo custo da Splashtop em comparação com outros produtos de acesso remoto e a sua confiabilidade, mesmo durante o uso de aplicativos pesados que os alunos usam em suas aulas. No geral, Babst está muito satisfeito com a sua decisão de escolher a Splashtop.
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A Splashtop oferece uma solução de acesso remoto de alto desempenho e altamente segura para escolas, distritos e universidades. Comece o seu teste gratuito hoje para ver por ti mesmo como pode ser fácil proporcionar aos teus alunos e faculdade acesso a máquinas no campus. Ou saiba mais sobre o Splashtop para laboratórios remotos.
Detalhes
Sobre a OSZ IMT
A Oberstufenzentrum Informações und Medizintechnik, Berlim (OSZ IMT) oferece aos alunos vários cursos profissionais: hardware de TI, desenvolvimento de softwares, rede, eletrônica e engenharia de equipamentos médicos. A escola é composta por 3.000 alunos e 160 professores.
A OSZ IMT oferece aos seus alunos e professores equipamentos técnicos de alta qualidade em suas salas de aula e laboratórios, incluindo mais de 1.000 computadores de alto desempenho. Esses computadores são vitais, pois permitem que os alunos aprendam a usar os principais aplicativos de software das suas respectivas áreas profissionais.
Sobre o software de acesso remoto da Splashtop
Aceda a computadores Windows, Mac e Linux de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Controle computadores de maneira remota em conexões rápidas (streaming 4k) com qualidade e som HD.
Obtenha os principais recursos necessários para manter a sua produtividade trabalhando remotamente, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, ativação remota, reinicialização remota, bate-papo e muito mais.
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Use os recursos de acesso remoto agendado para agendar horários de abertura/fechamento e sessões específicas do laboratório, permitindo que diferentes grupos de alunos acessem o laboratório de informática remotamente durante o horário programado.
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O que os Clientes Estão a Dizer
Durante a avaliação, [a equipa Splashtop] chegou no momento certo. Tanto os nossos pedidos de apoio como os problemas de proteção de dados foram rapidamente resolvidos... A Splashtop foi muito reativa aos nossos pedidos.
Stefan Babst - Chefe do Departamento II, OSZ IMT