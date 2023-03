Asheville High School permite aulas de Animação Remota por Computador CTE e Design de Jogos

Precisando encontrar uma forma de dar aos alunos acesso aos recursos fornecidos pela escola de que precisavam, a Asheville High School procurou uma solução que permitisse aos alunos acessarem os computadores do laboratório da escola a partir dos seus próprios dispositivos em casa.

A Asheville High School decidiu implantar a Splashtop para laboratórios remotos para as aulas de Carreira e Educação Técnica de Kathryn Bradley. Com a Splashtop, os alunos podem acessar e controlar remotamente os computadores de laboratório a partir dos seus próprios computadores, tablets e dispositivos Chromebook.

Durante as ligações remotas de alta performance (que fornecem streaming 4k), os alunos podem ver a tela do computador do laboratório em tempo real. Eles podem controlar o aparelho à distância e executar qualquer uma das aplicações de software como se estivessem sentados no laboratório.

“A Splashtop abraça a nossa necessidade perfeitamente”, disse Bradley. “Podemos realizar o currículo dos programas de animação e artes dos jogos perfeitamente, é só aplicar as lições criadas antes da pandemia.”