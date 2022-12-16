Asheville High School permite aulas de Animação Remota por Computador CTE e Design de Jogos
O acesso remoto aos computadores do laboratório proporciona benefícios inesperados para os alunos
Em um Relance
A Asheville High School, parte do distrito de Asheville (Carolina do Norte), respondeu ao fechamento de seus laboratórios de informática. Passou a fornecer aos seus alunos da CTE o acesso remoto a computadores de laboratório para que eles pudessem usar o software necessário para continuar estudando animação computacional e artes dos jogos.
De Asheville High School
A Splashtop preenche as nossas necessidades perfeitamente. Podemos fazer o currículo completo para os programas de animação e artes de jogo, usando as lições já desenvolvidas antes da pandemia.
Kathryn B., Teacher
O DESAFIO: PANDEMIA INTERROMPE O ACESSO PRESENCIAL AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.
Kathryn Bradley ensina as aulas de animação por computador e de artes de jogo na Asheville High School, que são duas disciplinas eletivas do CTE que os alunos podem frequentar. A turma de Bradley prepara os alunos para carreiras na televisão e produção cinematográfica, publicidade, design de jogos, arquitetura e muito mais.
Os alunos utilizam as estações de trabalho Mac nos laboratórios de informática da escola para executar o software de que necessitam para estas aulas, que incluem o Adobe Creative Suite, Blender e Unity, bem como outras aplicações de computação gráfica 3D, animação, vídeo e design de jogos.
O acesso a esses programas de software é vital para as aulas, então quando a COVID-19 fechou o campus, os alunos não tinham como acessar o software que precisavam para continuar aprendendo.
“Quando a pandemia impediu o acesso aos laboratórios de informática pela primeira vez, foi terrível”, disse Bradley.
A SOLUÇÃO: SPLASHTOP POSSIBILITA O ACESSO REMOTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
Precisando encontrar uma forma de dar aos alunos acesso aos recursos fornecidos pela escola de que precisavam, a Asheville High School procurou uma solução que permitisse aos alunos acessarem os computadores do laboratório da escola a partir dos seus próprios dispositivos em casa.
A Asheville High School decidiu implantar a Splashtop para laboratórios remotos para as aulas de Carreira e Educação Técnica de Kathryn Bradley. Com a Splashtop, os alunos podem acessar e controlar remotamente os computadores de laboratório a partir dos seus próprios computadores, tablets e dispositivos Chromebook.
Durante as ligações remotas de alta performance (que fornecem streaming 4k), os alunos podem ver a tela do computador do laboratório em tempo real. Eles podem controlar o aparelho à distância e executar qualquer uma das aplicações de software como se estivessem sentados no laboratório.
“A Splashtop abraça a nossa necessidade perfeitamente”, disse Bradley. “Podemos realizar o currículo dos programas de animação e artes dos jogos perfeitamente, é só aplicar as lições criadas antes da pandemia.”
Resultados: O acesso remoto melhora o envolvimento dos alunos 24 horas, todos os dias
Um benefício inesperado do Splashtop para Laboratórios Remotos é que os alunos agora possuem acesso aos computadores Mac fora do horário de aula. Eles podem acessar o laboratório remotamente de maneira contínua a qualquer momento e de qualquer lugar.
“Essa enorme vantagem permite que os alunos usem os aplicativos de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo que seja às 2 da manhã enquanto comem uma pizza fria em seus quartos”, disse Bradley.
O acesso adicional dá aos alunos mais tempo para usarem as aplicações de software de que precisam e ajuda eles a se tornarem mais responsáveis pelo seu tempo e compromissos de estudo.
“É difícil ensinar esse tipo de responsabilidade, mas ao possibilitar acesso ao software, o processo de estudo ficou muito mais fluído para os nossos alunos”, disse ela.
BÔNUS: O SUCESSO DO ACESSO REMOTO SE ESPALHA APÓS A IMPLEMENTAÇÃO INICIAL
Depois de ver o sucesso do software Splashtop nos programas de animação e artes de jogo, a Asheville High School está explorando a expansão para outras turmas. Por exemplo, o departamento de engenharia está interessado em usar a Splashtop para aulas de robótica, e o instrutor da aula de Adobe Digital Design também está adotando!
Detalhes
Sobre a Asheville High School
Uma das 10 escolas do ensino básico e secundário no distrito de 4400 alunos da cidade de Asheville, a Asheville High School graduou 88% dos seus alunos da Turma de 2017. O secundário tem a missão de “educar todos os alunos para a cidadania produtiva, aprendizagem ao longo da vida e realização pessoal.”
Estima-se que um quarto dos 1.200 alunos da Asheville High School façam pelo menos uma aula no departamento de Carreiras e Educação Técnica (CTE).
Sobre o Splashtop para laboratórios remotos
Os usuários podem acessar computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Os usuários poderão controlar remotamente laboratórios de computação com facilidade em conexões rápidas (streaming em 4k) e com qualidade e som HD.
Características de ponta para se manter produtivo, incluindo transferência de arquivos por arrastar e largar, impressão remota, início remoto, reiniciar remoto, chat e muito mais.
Agende permissões de acesso remoto para que os alunos possam acessar certos computadores de laboratório durante os horários programados.
Tenha acesso aos principais recursos de acesso remoto, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, ativação remota, reinicialização remota, bate-papo e muito mais.
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