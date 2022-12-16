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High school student utilizing Splashtop's remote software to access a 3D modeling program

Asheville High School permite aulas de Animação Remota por Computador CTE e Design de Jogos

O acesso remoto aos computadores do laboratório proporciona benefícios inesperados para os alunos

Em um Relance

A Asheville High School, parte do distrito de Asheville (Carolina do Norte), respondeu ao fechamento de seus laboratórios de informática. Passou a fornecer aos seus alunos da CTE o acesso remoto a computadores de laboratório para que eles pudessem usar o software necessário para continuar estudando animação computacional e artes dos jogos.

De Asheville High School

A Splashtop preenche as nossas necessidades perfeitamente. Podemos fazer o currículo completo para os programas de animação e artes de jogo, usando as lições já desenvolvidas antes da pandemia.

Kathryn B., Teacher

O DESAFIO: PANDEMIA INTERROMPE O ACESSO PRESENCIAL AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Kathryn Bradley ensina as aulas de animação por computador e de artes de jogo na Asheville High School, que são duas disciplinas eletivas do CTE que os alunos podem frequentar. A turma de Bradley prepara os alunos para carreiras na televisão e produção cinematográfica, publicidade, design de jogos, arquitetura e muito mais.

Os alunos utilizam as estações de trabalho Mac nos laboratórios de informática da escola para executar o software de que necessitam para estas aulas, que incluem o Adobe Creative Suite, Blender e Unity, bem como outras aplicações de computação gráfica 3D, animação, vídeo e design de jogos.

O acesso a esses programas de software é vital para as aulas, então quando a COVID-19 fechou o campus, os alunos não tinham como acessar o software que precisavam para continuar aprendendo.

“Quando a pandemia impediu o acesso aos laboratórios de informática pela primeira vez, foi terrível”, disse Bradley.

A SOLUÇÃO: SPLASHTOP POSSIBILITA O ACESSO REMOTO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

Precisando encontrar uma forma de dar aos alunos acesso aos recursos fornecidos pela escola de que precisavam, a Asheville High School procurou uma solução que permitisse aos alunos acessarem os computadores do laboratório da escola a partir dos seus próprios dispositivos em casa.

A Asheville High School decidiu implantar a Splashtop para laboratórios remotos para as aulas de Carreira e Educação Técnica de Kathryn Bradley. Com a Splashtop, os alunos podem acessar e controlar remotamente os computadores de laboratório a partir dos seus próprios computadores, tablets e dispositivos Chromebook.

Durante as ligações remotas de alta performance (que fornecem streaming 4k), os alunos podem ver a tela do computador do laboratório em tempo real. Eles podem controlar o aparelho à distância e executar qualquer uma das aplicações de software como se estivessem sentados no laboratório.

“A Splashtop abraça a nossa necessidade perfeitamente”, disse Bradley. “Podemos realizar o currículo dos programas de animação e artes dos jogos perfeitamente, é só aplicar as lições criadas antes da pandemia.”

Produto em Destaque

Splashtop Enterprise

Saiba mais

Resultados: O acesso remoto melhora o envolvimento dos alunos 24 horas, todos os dias

Um benefício inesperado do Splashtop para Laboratórios Remotos é que os alunos agora possuem acesso aos computadores Mac fora do horário de aula. Eles podem acessar o laboratório remotamente de maneira contínua a qualquer momento e de qualquer lugar.

“Essa enorme vantagem permite que os alunos usem os aplicativos de animação e design de jogos sempre que quiserem, mesmo que seja às 2 da manhã enquanto comem uma pizza fria em seus quartos”, disse Bradley.

O acesso adicional dá aos alunos mais tempo para usarem as aplicações de software de que precisam e ajuda eles a se tornarem mais responsáveis pelo seu tempo e compromissos de estudo.

“É difícil ensinar esse tipo de responsabilidade, mas ao possibilitar acesso ao software, o processo de estudo ficou muito mais fluído para os nossos alunos”, disse ela.

High School student using Splashtop's Remote Software to access 3D Model Program

BÔNUS: O SUCESSO DO ACESSO REMOTO SE ESPALHA APÓS A IMPLEMENTAÇÃO INICIAL

Depois de ver o sucesso do software Splashtop nos programas de animação e artes de jogo, a Asheville High School está explorando a expansão para outras turmas. Por exemplo, o departamento de engenharia está interessado em usar a Splashtop para aulas de robótica, e o instrutor da aula de Adobe Digital Design também está adotando!

Woman working at desk with laptop computer

Leia o Estudo de Caso Completo

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Detalhes

Sobre a Asheville High School

Uma das 10 escolas do ensino básico e secundário no distrito de 4400 alunos da cidade de Asheville, a Asheville High School graduou 88% dos seus alunos da Turma de 2017. O secundário tem a missão de “educar todos os alunos para a cidadania produtiva, aprendizagem ao longo da vida e realização pessoal.”

Estima-se que um quarto dos 1.200 alunos da Asheville High School façam pelo menos uma aula no departamento de Carreiras e Educação Técnica (CTE).

Sobre o Splashtop para laboratórios remotos

  • Os usuários podem acessar computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

  • Os usuários poderão controlar remotamente laboratórios de computação com facilidade em conexões rápidas (streaming em 4k) e com qualidade e som HD.

  • Características de ponta para se manter produtivo, incluindo transferência de arquivos por arrastar e largar, impressão remota, início remoto, reiniciar remoto, chat e muito mais.

  • Agende permissões de acesso remoto para que os alunos possam acessar certos computadores de laboratório durante os horários programados.

  • Tenha acesso aos principais recursos de acesso remoto, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, impressão remota, ativação remota, reinicialização remota, bate-papo e muito mais.

  • Poupe até 80% ou mais ao escolher a Splashtop em vez de outros produtos de acesso remoto mais caros.

Saiba mais sobre o Splashtop para laboratórios remotos ou entre em contato conosco para experimentar nossos produtos gratuitamente.

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