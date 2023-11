Splashtop triunfa novamente, garantindo o prêmio Best Of 2023 da TrustRadius

CUPERTINO, Califórnia, 8 de novembro de 2023 –Splashtop, uma empresa pioneira e premiada em acesso remoto e tecnologia de suporte, anuncia com orgulho a conquista do prêmio Best Of 2023 da TrustRadius, reafirmando sua posição como líder do setor. Este é o terceiro ano consecutivo que a Splashtop ganha este prestigioso reconhecimento, ressaltando seu compromisso inabalável em fornecer produtos de primeira linha e excelente suporte ao cliente.

Megan Headley, vice-presidente de pesquisa da TrustRadius, enfatizou a importância do feedback dos clientes no TrustRadius Best Of Awards, afirmando: "Os revisores mais uma vez expressaram seus sentimentos de excelência, escolhendo a Splashtop como Melhor Conjunto de Recursos, Melhor Valor pelo Preço e Melhor Relacionamento dentro da categoria Área de Trabalho Remota”.

Com sua gama de soluções de suporte e acesso remoto seguro e de alto desempenho, a Splashtop facilita operações contínuas e fluxos de trabalho de TI simplificados, capacitando os usuários a maximizar a eficiência e a produtividade a partir de qualquer local e dispositivo. A interface amigável permite conexões rápidas e fiáveis para todas as plataformas e sistemas operacionais, para trabalho remoto, suporte de TI e gestão de endpoints; tudo fortificado por uma arquitetura de segurança robusta que recentemente valeu à empresa a prestigiada certificação ISO 27001.

Mark Lee, CEO da Splashtop, destacou o compromisso da empresa em fornecer recursos premium a um preço acessível, com segurança de nível empresarial e suporte ao cliente ao vivo.

"Temos imenso orgulho em receber este reconhecimento prestigiado da TruStradius pelo terceiro ano consecutivo, e não podíamos ser mais felizes que os nossos clientes apreciem o valor que fornecemos. "disse Mark Lee. "Acreditamos que o acesso a soluções remotas poderosas deve permitir que as pessoas desbloqueiem novas possibilidades de eficiência e produtividade de todo o lado. Na Splashtop, não se trata apenas de fornecer tecnologia de ponta; trata-se de capacitar nossos usuários com uma experiência perfeita e cibersegura, a um preço justo.” Lee continuou: “Igualmente crucial é a nossa dedicação inabalável ao suporte ao cliente, com equipes internacionais que oferecem assistência ao vivo cinco dias por semana, sem nenhum custo extra. Este toque humano garante que os nossos utilizadores recebam uma assistência imediata e personalizada, promovendo um sentimento de confiança e fiabilidade nos nossos serviços.”

Avaliações da comunidade de usuários da Splashtop:

“Posso aceder facilmente a qualquer sistema da empresa na rede local ou externa a partir de qualquer lugar com rapidez e facilidade. Isso permite a capacidade de realizar manutenção e atualizações, bem como solucionar problemas e corrigir quaisquer problemas que os usuários possam ter.” — Admin IT, Empresa de Retalho.

“Foi tão fácil de configurar e usar e a experiência de compra também foi muito boa. Não me lembro de nenhum problema em torná-lo a funcionar e geri-lo depois foi tão fácil. É simples, rápido e fiável.” — Gerente TI, Empresa de Saúde.

“Ótimo produto para os departamentos de TI que precisam de acesso remoto a máquinas onde quer que estejam, com grande fiabilidade e características, preços justos e consistentes.” — Gerente TI, Empresa de Gestão de Educação.

Os Prêmios TrustRadius Winter Best Of baseiam-se inteiramente no feedback dos clientes. Para saber mais sobre as premiadas soluções de suporte e acesso remoto da Splashtop, visite Splashtop.com ou leia as avaliações na TrustRadius.

Sobre Splashtop

A Splashtop é líder em soluções de TI seguras que simplificam e agilizam o trabalho em qualquer lugar. As suas soluções remotas e no local para o trabalho, aprendizagem e suporte de TI proporcionam uma experiência tão rápida, simples e segura como estar em frente de uma máquina no local. A tecnologia patenteada de alto desempenho da Splashtop é capaz de alcançar qualidade 4K HD, suporte para vários monitores e 60fps com latência ultrabaixa. Splashtop vem com recursos avançados de segurança, amplo suporte a dispositivos e atendimento ao cliente ágil. Mais de 30 milhões de usuários, 250 mil empresas, incluindo 85% das empresas Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop em todo o mundo. Visite www.splashtop.com.

Sobre a TrustRadius

TrustRadius é a plataforma de pesquisa e análise mais confiável para os líderes empresariais encontrarem e selecionarem o software certo para as suas necessidades. Os tomadores de decisão de todas as indústrias confiam na orientação e pesquisa verificadas e baseadas em pares da TrustRadius. Os vendedores envolvem e convertem os compradores de alta intensidade, contando as suas histórias únicas através de revisões ricas. Mais de 12 milhões de visitantes por ano criam e se envolvem com conteúdos e dados de revisão de alta qualidade na Trustradius.com. Com sede em Austin, TX, a TrustRadius foi fundada por empresários de sucesso e é apoiada pelo Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners, e Next Coast Ventures.