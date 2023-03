Splashtop faz parceria com o SyncroMSP para lançar uma nova integração de acesso remoto

Os utilizadores Syncro têm agora acesso com um clique à ferramenta de suporte remoto líder para MSPs



A integração permite o uso de Splashtop's ferramentas de acesso remoto sem vigilância a partir da plataforma Syncro's RMM. Mesmo sem um utilizador final presente, os utilizadores Syncro serão capazes de iniciar ligações remotas rápidas, fiáveis e seguras a qualquer um dos seus computadores geridos com apenas um clique.

Splashtop com os recursos principais do SyncroFreshWorks

Inicie uma sessão de controle remoto em qualquer computador no Syncro.

Acesse e controle computadores Windows e Mac gerenciados de maneira totalmente remota.

Simplifique as suas tarefas diárias com os recursos disponíveis na Splashtop, incluindo transferência de arquivos arrasta e solta, bate-papo, reinicialização remota, compartilhamento de desktop técnico e muito mais.

Use o Splashtop Business App para acessar computadores remotos usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

“A Splashtop é o melhor software de acesso remoto para MSPs”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Ao fazer uma parceria com o Syncro, cuja plataforma RMM é muito bem vista pela comunidade MSP, estamos oferecendo aos MSPs uma oferta de alto valor. Os usuários do Syncro poderão fornecer suporte remoto aos seus dispositivos por um preço mais acessível com a Splashtop.”

“O Syncro é conhecido por ouvir MSPs e, depois disso, lançar novos recursos com base nesse feedback. Recentemente, os MSPs que vieram de outras plataformas têm vindo a pedir uma integração com a Splashtop. Trabalhar com a equipe da Splashtop foi muito fácil, e estamos entusiasmados em anunciar essa nova integração. Os MSPs agora podem trabalhar remotamente, cuidando dos dispositivos de seus clientes sem maiores problemas através da nossa solução de Monitoramento e Gerenciamento Remoto (RMM) e da conexão de desktop remoto confiável da Splashtop.” — Ian Alexander, COO do Syncro

Disponibilidade

A integração Splashtop com Syncro está disponível para os utilizadores Syncro que subscrevam o Suporte Remoto Splashtop ou o Suporte Splashtop On-Demand (Splashtop SOS+10, ou Splashtop SOS Unlimited). A integração também pode ser avaliada usando um teste gratuito de Splashtop Remote Support ou SOS. Mais informações, incluindo instruções de configuração, podem ser encontradas em https://www.splashtop.com/integrations/syncro.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador para mais de 20 milhões de utilizadores. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial, e a Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos.

Aprende mais em https://www.splashtop.com