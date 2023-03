Splashtop Lança Realidade Aumentada para Suporte Técnico Remoto

O Splashtop AR permite aos técnicos remotos ver e resolver facilmente os problemas de tecnologia no local de trabalho de forma mais rápida para reduzir o tempo de inatividade e os custos operacionais, aumentar a produtividade e melhorar a satisfação do cliente/empregado

12 de Abril de 2022, Cupertino, CA - Splashtop, líder em acesso remoto seguro e soluções de suporte, anunciou hoje a disponibilidade do Splashtop AR, uma ferramenta de suporte remoto de realidade aumentada (RA) que permite aos técnicos fora do local ver, resolver problemas e resolver rapidamente problemas de tecnologia no local através do compartilhamento de câmeras móveis e anotações interativas de RA.

“A realidade aumentada é uma evolução natural e extensão do suporte remoto para indústrias como serviço de campo, manutenção e reparação, varejo, hotelaria e fabricação”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “Ser capaz de ver o problema permite que os técnicos remotos identifiquem e resolvam rapidamente um problema ou compartilhem informações diretamente com a equipe no local. Isto ajuda a melhorar o tempo até à resolução, a reduzir o tempo de interrupção, a poupar nas despesas operacionais e, em última análise, a reduzir a frustração relacionada com a tecnologia para os funcionários e clientes.”

De acordo com a Aberdeen Research, o tempo de interrupção não planejado, em todos os negócios, pode custar às empresas até 260,000 dólares por hora. Enviar um técnico a um lugar para uma reparação tecnológica, ou um "envio de caminhão", é uma despesa quantificável, que inclui custos de mão-de-obra, tempo de viagem e tarefas administrativas relacionadas com o envio. O suporte remoto de TI assistido por RA permite a uma equipe de TI centralizada suportar toda a organização ou base de clientes e reduz os envios de caminhão.

Uma equipa de suporte de TI remoto centralizada com vários funcionários também pode permitir a partilha de conhecimentos, tornando cada reparação remota muito menos demorada. E, se for necessária uma chamada de assistência presencial, um diagnóstico remoto inicial garante que terá o técnico certo, com as peças ou materiais certos, antes de enviar um camião para a reparação.

A Paniceus Systems, que fornece suporte informático para a Peter Pane, uma franquia crescente de restaurantes que opera 46 restaurantes na Alemanha e Áustria, reduziu em 50% o tempo de inatividade dos seus aparelhos usando o Splashtop AR. "Usar o FaceTime com os empregados e tentar guiar a solução do problema é uma coisa. Com o Splashtop AR, eu posso dar suporte virtualmente para os meus empregados e apontar para itens diretamente na teal. Isso torna o suporte muito mais fácil para nós", disse Björn Runge, Chefe de TI do Paniceus. "Agora o IT pode dizer, 'deixe eu dar uma olhada', e o usuário suportado pode ver o técnico apontar diretamente para os itens e anotar no vídeo compartilhado. Qualquer usuário pode seguir isso. É tão fácil resolver problemas como mudanças de cabos, reinicializações, etc.".

Como Funciona o Splashtop AR

O Splashtop AR é fácil de usar. Os técnicos remotos simplesmente se conectam através de uma câmara em um dispositivo móvel e veem um ambiente ao vivo como se estivessem no local. Agora que eles podem virtualmente ver o problema, eles podem colaborar com o pessoal no local, como se estivessem trabalhando lado a lado. Além disso, usando as anotações de RA, eles podem resolver problemas até 50% mais depressa sem ter de enviar um técnico no local.

Benefícios do Splashtop AR:

Resolva Problemas Mais Depressa : reduza o tempo de interrupção guiando remotamente o pessoal no local para resolver problemas com anotações de AR interativas e comunicação bidirecional.

Aumente a Produtividade do Técnico : permita que os técnicos suportem vários locais à distância e diminuam os envios de pessoal com capacidades de diagnóstico e detecção e resolução de problemas remotos.

Partilhe Conhecimento e Colabore : capacite o pessoal não técnico no local para corrigir problemas e ajudar os aprendizes que lá estão quando estes necessitam de orientação técnica de nível 2.

Melhore a Satisfação dos Clientes e dos Colaboradores: Aumente a resolução na primeira chamada, orientando os funcionários ou clientes para corrigirem problemas técnicos com a ajuda de um técnico remoto experiente.

*Splashtop AR está disponível como um complemento do Splashtop Enterprise, uma solução unificada de acesso remoto e suporte seguros.

Sobre a Splashtop

A Splashtop é líder em Acesso Remoto Seguro e Suporte, oferecendo a experiência pessoal que os usuários querem com a segurança que o TI pode confiar. Ao contrário de soluções de acesso remoto desajeitadas e lentas, a experiência pessoal da Splashtop é rápida, simples e segura, como estar em frente à máquina no local. A nossa qualidade de 4k a 60fps com confiabilidade e escalabilidade de grau corporativo define o padrão de desempenho. A Splashtop simplifica o acesso e o suporte para Windows, Mac, Linux, iOS e Android em uma única aplicação. A autenticação de dois fatores, o login único (SSO), assim como o SOC2, GDPR, CCPA e a conformidade HIPAA fornecem segurança confiável. O suporte global instantâneo da Splashtop permite aos usuários falar diretamente com um especialista, independentemente do tamanho da empresa. Saiba mais em www.splashtop.com.