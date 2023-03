Splashtop se junta ao programa de parceiros ServiceNow

Planos Splashtop para Integrar as suas Soluções de Acesso Remoto ao Computador e Suporte Remoto com Soluções de Gestão de Serviços de TI ServiceNow

San Jose, California — 27 de março de 2019 — A Splashtop Inc. tem o prazer de anunciar a sua aceitação no Programa de Parceiros da ServiceNow Technology. A adesão a este programa de parceiros autoriza o Splashtop a indicar, receber formação e fornecer soluções de implementação aos clientes do ServiceNow. A adesão ao programa também dá direito ao Splashtop acesso às ferramentas e recursos do ServiceNow, permitindo que a empresa acelere os compromissos de automatização de serviços de TI. Splashtop espera fornecer os produtos e implementações líderes do setor da ServiceNow para tornar o trabalho melhor para as pessoas.

Splashtop oferece acesso remoto seguro e acessível e soluções de suporte remoto que são ideais para pequenas e médias empresas, bem como para helpdesks empresariais e equipas de suporte.

TI, balcões de serviço e equipas de suporte podem aceder remotamente aos dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos utilizadores para fornecer suporte assistido usando Splashtop On-Demand Support (SOS).

MSPs e suporte informático podem usar Splashtop Remote Support para acesso remoto em qualquer altura, assim como para monitorização e gestão de computadores endpoint.

Indivíduos e profissionais de negócios podem aceder remotamente aos seus computadores a partir de outro computador ou dispositivo móvel com Splashtop Business Access

Os produtos empresariais Splashtop dão às TI capacidades de suporte remoto seguro, ao mesmo tempo que dão aos empregados a flexibilidade de acederem aos seus próprios computadores a partir de qualquer lugar.

"Estamos entusiasmados por fazer parte do Programa ServiceNow Technology Partner", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Ao participar no programa, Splashtop será capaz de fornecer integrações que tornam as ferramentas de suporte remoto Splashtop facilmente acessíveis a partir das soluções ServiceNow IT Service Management (ITSM) para aumentar a eficiência do serviço para os clientes ServiceNow".

Para saber mais sobre o suporte remoto Splashtop e ofertas de acesso remoto, visite .

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now, Now Platform, e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registadas de ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logótipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas a que estão associados.