Splashtop expande a linha de produtos de acesso remoto seguro ao computador com logon único
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SAN JOSÉ, Califórnia, 15 de abril de 2020 — A Splashtop Inc., líder em soluções de acesso remoto e suporte remoto, anunciou hoje a integração com o Single Sign On (SSO) para permitir a autenticação centralizada para seus clientes e aumentar sua segurança. A Splashtop com o SSO pode ser dimensionada para oferecer suporte a uma ampla variedade de dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. A Splashtop inclui recursos de implantação em massa para facilitar o processo de suporte ao trabalho em casa para todos os funcionários.
“Para oferecer suporte aos nossos clientes que estão enfrentando ameaças e ataques cibernéticos cada vez mais perigosos, o SSO (também conhecido como Autenticação Única) oferece uma segurança aprimorada e atende aos requisitos normativos e de conformidade”, disse o CEO da Splashtop, Mark Lee. “Com as recentes políticas de enfrentamento da COVID-19 em vigor, muitas empresas conseguiram usar o SSO para implantar recursos de trabalho em casa em massa para todos os seus funcionários.”
SSO possibilita uma autenticação segura e rápida para a Splashtop
Organizações e empresas usam o SSO para que seus funcionários possam usar suas credenciais de identidade compatíveis com o SAML (Security Assertion Markup Language) já existentes para iniciar sessão. Dessa forma, essas organizações podem garantir que as senhas dos funcionários atendam aos requisitos de conformidade e segurança. Integrado com o SSO, a Splashtop suporta autenticação de dispositivos, bem como autenticação de dois fatores, oferecendo segurança de classe empresarial para seus clientes. O SSO da Splashtop faz uso do SAML 2.0 e integra todos os principais provedores de identidade:
ADFS
Anúncio Azure
Okta
JUMPCLOUD
A integração SSO pode ser adquirida como um complemento às duas linhas de produtos de acesso remoto em nuvem da Splashtop:
Licença por Volume no Splashtop Business Access Pro
Permitir que os empregados possam entrar remotamente nos seus computadores de trabalho a partir de casa com Splashtop Business Access Pro. Os utilizadores podem entrar remotamente nos seus computadores Windows, Mac ou Linux a partir dos seus próprios computadores portáteis, iOS e dispositivos Android.
Entre em contato com a Splashtop para mais informações.
Splashtop On-Demand Support para Enterprise
Habilitar departamentos de TI e helpdesks para suportar computadores e dispositivos móveis dos utilizadores finais com Splashtop On-Demand Support. As funcionalidades incluem transferência de ficheiros por arrastar e largar, chat, gravação de sessões e integração com plataformas de emissão de bilhetes.
Contacta a Splashtop para mais informações. Splashtop também oferece a integração com o Active Directory para a sua solução empresarial no local, auto-hospedada.
Sobre Splashtop
Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para profissionais de Negócios, MSPs, Departamentos de TI, e Helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores, e 200,000 empresas e agências governamentais apreciam os produtos Splashtop a nível global.