Splashtop expande seus recursos de controle remoto para todos os dispositivos Android 8.0+
Este conteúdo foi traduzido automaticamente por IA apenas para fins de referência. Em caso de discrepância ou ambiguidade, prevalecerá a versão original em inglês como fonte autorizada.
O software de acesso e suporte remoto da Splashtop agora suporta mais de 100 marcas de dispositivos Android
SAN JOSE, Calif., 15 de setembro de 2020 – A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto e suporte remoto, anunciou hoje a disponibilidade de acesso remoto expandido e suporte total ao controlo remoto para todos os dispositivos com Android 8.0 e superior.
“Com a nossa última atualização, expandimos nosso suporte para mais de 100 marcas de dispositivos Android”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Isso é muito importante em nosso projeto cuja visão é unir bilhões de dispositivos, não importando se eles possuem Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS ou iOS.”
Disponibilidade
Acesso não assistido a qualquer momento a dispositivos Android está disponível nos planos de Splashtop Remote Support. Suporte rápido assistido para Android está disponível em todos os planos Splashtop SOS atuais. Ensaios gratuitos estão disponíveis no site da Splashtop. O técnico ou utilizador final deve ser capaz de instalar a app Splashtop Streamer ou SOS no dispositivo a partir da Google Play Store ou manualmente.
A crescente lista de marcas de dispositivos Android suportadas incluem:
acer
Alcatel
Asus
amora
Essencial
Google Pixel
Honor
HTC
Huaweui
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Vivo
XIAomi
ZTE
IoT, Rugged, and Additional Vendor-Specific Device Support
Splashtop também trabalha com fabricantes de dispositivos para suportar o controlo remoto de dispositivos Android com dispositivos/fabricante add-ons feitos à medida com Splashtop Rugged & IoT.
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
O controlo remoto do Splashtop e o acesso aos dispositivos Android, inclui, mas não está limitado a: smartphones, tablets, dispositivos de ponto de venda, quiosques, e set-top boxes. Uma vez ligado, os utilizadores do Splashtop poderão ver e controlar o ecrã de um andróide ao vivo como se estivessem sentados em frente ao dispositivo. Saiba mais sobre o acesso/controlo remoto Splashtop para dispositivos Android.
Sobre Splashtop
Splashtop oferece o melhor valor e o melhor da classe, fácil de usar e seguro cloud- baseado e no local - acesso remoto e software de suporte remoto para mais de 30+ milhões de utilizadores em todo o mundo - profissionais, MSPs, TI, helpdesks, instituições de ensino superior, e agências governamentais. Saiba mais em .