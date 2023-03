Splashtop expande seus recursos de controle remoto para todos os dispositivos Android 8.0+

O software de acesso e suporte remoto da Splashtop agora suporta mais de 100 marcas de dispositivos Android

SAN JOSÉ, Califórnia, terça-feira, 15 de setembro de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso e suporte remoto, anunciou hoje a disponibilidade de acesso remoto expandido e o seu suporte total a todos os dispositivos que possuam Android 8.0 ou superior.

“Com a nossa última atualização, expandimos nosso suporte para mais de 100 marcas de dispositivos Android”, disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. “Isso é muito importante em nosso projeto cuja visão é unir bilhões de dispositivos, não importando se eles possuem Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS ou iOS.”

Disponibilidade

Splashtop SOS Enterprise e Splashtop Remote Support Premium planos. O suporte rápido para Android está disponível em todos os planos Splashtop SOS actuais. Os testes gratuitos estão disponíveis no site Splashtop. O técnico ou utilizador final deve ser capaz de instalar o Splashtop Streamer ou a aplicação SOS no dispositivo a partir da Loja de Jogo do Google ou manualmente.

A crescente lista de marcas de dispositivos Android suportadas incluem:

acer

Alcatel

Asus

amora

Essencial

Google Pixel

Honor

HTC

Huaweui

Lenovo

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

OPPO

Realmi

Samsung

Sony

Vivo

XIAomi

ZTE

IoT, Rugged, and Additional Vendor-Specific Device Support

Splashtop Rugged & IoT.

CalAmp

CipherLab

Crossmatch Sentry

DataLogic

Handheld

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

MobileDemand

Newland

NextGen

Panasonic

Sonim

Zebra

O controlo remoto do Splashtop e o acesso aos dispositivos Android, inclui, mas não está limitado a: smartphones, tablets, dispositivos de ponto de venda, quiosques, e set-top boxes. Uma vez ligado, os utilizadores do Splashtop poderão ver e controlar o ecrã de um andróide ao vivo como se estivessem sentados em frente ao dispositivo. Saiba mais sobre o acesso/controlo remoto Splashtop para dispositivos Android.

Sobre Splashtop

