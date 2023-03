A Splashtop expande o suporte e o acesso remoto Linux para distribuições adicionais do Linux

Os usuários da Splashtop agora podem acessar e controlar remotamente seus computadores Linux usando dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

SAN JOSÉ, Califórnia, 26 de março de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso e suporte remoto, adicionou novas distribuições Linux que podem ser acessadas e controladas remotamente através de ferramentas de acesso remoto Splashtop. As plataformas de desktop Linux agora incluem:

Novo! CentOS 7 e 8

Novo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Novo! Fedora 29-31

Área de trabalho Ubuntu 16.04 e 18.04

Os computadores em execução nestas distribuições Linux podem agora ser acedidos e controlados a partir da aplicação Splashtop Business em dispositivos Windows, Mac, iOS, Android, e Chromebook.

Mark Lee, CEO da Splashtop, disse que “Ao suportar mais distribuições Linux como CentOS, RHEL e Fedora, agora estamos entregando a Splashtop para a grande maioria dos usuários Linux. Os usuários podem acessar seus computadores Linux remotamente como se estivessem sentados na frente deles. Recentemente, vimos um número cada vez maior de clientes que usam VNC (e até VPN) virem para a Splashtop, já que eles sofriam problemas de desempenho e dimensionamento, já que empresas inteiras agora estão trabalhando em casa.”

Uma Alternativa Superior à VNC

Os utilizadores de Linux podem mudar da VNC pois o Splashtop fornece um 10x mais rápido, mais seguro, mais fácil de configurar e usar alternativa para aceder remotamente a computadores Linux.

Soluções Splashtop para o Linux Remote Desktop

O acesso ao desktop remoto não supervisionado do Linux está disponível em:

Splashtop Remote Support — Acesso e gerenciamento de computadores não supervisionados e a qualquer momento para MSPs e TI

Splashtop SOS — SOS+10 e SOS Unlimited fornecem acesso não supervisionado a 10 computadores ou a um número ilimitado deles. O SOS, licenciado de acordo com os técnicos simultâneos, também inclui suporte rápido supervisionado para computadores e dispositivos móveis para help desks

Splashtop Business Access Conexão remota para indivíduos e profissionais de negócios

Conexões seguras com a Splashtop

Empresas de todo o mundo, incluindo grandes bancos, forças da lei e agências governamentais usam Splashtop de forma segura. As características de segurança Splashtop incluem autenticação de dois factores, TLS 1.2, encriptação AES de 256 bit e mais.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Os serviços de suporte remoto da Splashtop permitem que equipes de TI e MSPs suportem computadores, dispositivos móveis, industriais e Internet das Coisas (IoT). As soluções de suporte sob demanda da Splashtop permitem que as equipes de suporte técnico acessem computadores e dispositivos iOS/Android de maneira totalmente remota visando o suporte.

Os serviços de colaboração da Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem um compartilhamento de tela altamente eficaz, um para muitos, entre vários dispositivos. Mais de 20 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.