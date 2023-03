Splashtop Alexander Draaijer, Gerente da Europa, Oriente Médio e Africa

Splashtop continua sua rápida expansão global

SAN JOSÉ, Califórnia, 30 de março de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, nomeou Alexander Draaijer como gerente geral da EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

A Splashtop vem acelerando seus investimentos em novos mercados e criando escritórios em todo o mundo à medida que a demanda global por produtos de acesso remoto Splashtop aumenta.

Além da sua sede corporativa no Vale do Silício e escritórios na região Ásia-Pacífico, a Splashtop está consolidando a sua presença na Europa com uma sede regional na Holanda, sob a liderança de Alexander Draaijer.

Esta expansão permitirá que a Splashtop invista em talentos multilingues, possibilitando que a empresa apoie iniciativas de toda a Europa nas suas línguas nativas.

"Alexander será o responsável pela implementação e gestão das operações EMEA: aumentar as actividades de vendas, identificar novas oportunidades de mercado e definir as acções necessárias para trazer uma nova dinâmica ao nosso negócio na EMEA. Estamos entusiasmados por tê-lo na nossa equipa, e desejamos-lhe uma excelente integração e sucesso com Splashtop".

- Mark Lee, Splashtop CEO.

Alexander Draaijer é um executivo sênior com um histórico de construção de operações SAAS multimilionárias e canais de vendas globais. Alexander passou a maior parte de sua carreira trabalhando para empresas com empreendimentos norte-americanos, onde construiu e gerenciou operações europeias e asiáticas desde o início até a sua abertura pública ou aquisição.

"É um momento emocionante para te juntares a Splashtop. Splashtop tem um conjunto incrível de ofertas e está numa fase de crescimento fenomenal. Este ano será crítico para fortalecer ainda mais a nossa presença global, e para melhor apoiar os clientes à medida que lançamos novos produtos e serviços na EMEA. Estou ansioso por trabalhar com a equipa para dar esse enorme salto na Europa e não só. ”

— Alexander Draaijer, Gerente da EMEA na Splashtop Inc

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de colaboração e acesso remoto ao computador. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Os serviços de suporte remoto da Splashtop permitem que equipes de TI e MSPs suportem computadores, dispositivos móveis, industriais e Internet das Coisas (IoT). As soluções de suporte sob demanda da Splashtop permitem que as equipes de suporte técnico acessem computadores e dispositivos iOS/Android de maneira totalmente remota visando o suporte.

Os serviços de colaboração da Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem um compartilhamento de tela altamente eficaz, um para muitos, entre vários dispositivos. Mais de 20 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.