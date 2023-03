Splashtop expande os recursos de assistência remota do Chromebook

Profissionais de TI e suporte agora podem iniciar conexões remotas usando qualquer Chromebook

SAN JOSE, Califórnia, terça-feira, 28 de Julho de 2020 - Splashtop Inc., o líder mundial em soluções de acesso e suporte remoto, lançou as novas funcionalidades de acesso remoto ao Chromebook. Os profissionais de TI e suporte podem agora lançar ligações remotas a Chromebooks e ver o ecrã completo de qualquer computador Chromebook remoto em tempo real, para ajudar rápida e facilmente os utilizadores a resolver os seus problemas. Também pode ser usado pelos professores para visualizar remotamente o conteúdo do ecrã do dispositivo Chromebook de um aluno em tempo real, para os ajudar em situações de aprendizagem individual.

A Timely Update in the Age of Remote Learning

A nova funcionalidade de acesso remoto do Splashtop para o Chromebook chega numa altura em que os alunos do K-12 ao ensino superior estão a utilizar cada vez mais os Chromebooks para os seus estudos.

“Durante essa pandemia, notamos um aumento no uso dos Chromebooks apoiando iniciativas do ensino à distância e trabalhos acadêmicos”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop “Como resultado disso, as equipes de assistência acadêmica de TI enfrentam um grande número de solicitações para oferecer assistência remota a Chromebooks. Com esse novo recurso da Splashtop, esse desafio agora pode ser superado”, disse Lee.

Um complemento às soluções Splashtop para aprendizagem remota

A nova funcionalidade do Splashtop para visualizar remotamente os dispositivos Chromebook é um complemento às muitas soluções de acesso remoto que o Splashtop oferece aos estabelecimentos académicos. Estes incluem:

Acesso remoto aos computadores da escola para os alunos - Permite que os alunos acesso remoto aos computadores do laboratório do campus & aplicações a partir de qualquer dispositivo (incluindo Chromebooks)

Acesso remoto ao computador para docentes e professores - Professores e professores podem aceder remotamente aos seus computadores escolares a partir de qualquer lugar

Ferramentas de suporte remoto - Para as equipas de TI da escola apoiarem remotamente os computadores e dispositivos dos alunos e professores, assim como trabalharem remotamente

Disponibilidade

O acesso remoto ao Chromebook está disponível em todos os planos Splashtop SOS e Splashtop Remote Support Premium. Suporta o acesso a modelos Chromebook que podem correr aplicações Android. Esta funcionalidade é apenas para visualização e não inclui a capacidade de controlar remotamente os Chromebooks. Aprende mais sobre o Splashtop Remote Access to Chromebooks.

Sobre Splashtop

Splashtop oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto e suporte remoto para mais de 30 milhões de utilizadores, 200,000 empresas, agências governamentais, MSPs e instituições de ensino superior como Stanford e Harvard. As soluções de acesso remoto Splashtop, acessíveis e fáceis de usar, baseadas nas nuvens e no local, apresentam segurança e fiabilidade de nível empresarial.